Sobre la Avenida Jorge Newbery, la zona de los Acantilados crece con barrios privados, clubes, un haras y nuevos desarrollos comerciales en marcha

En la zona Sur de Mar del Plata acontece un crecimiento inmobiliario sin precedentes. Especialmente sobre la Avenida Jorge Newbery, la zona de los Acantilados se completa con al menos 6 barrios privados, 2 clubes, un haras y nuevos desarrollos de viviendas y comerciales en marcha.

Para Martín Espatolero, socio de Espatolero y Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, el crecimiento de la demanda de barrios privados en el sur de Mar del Plata "se explica por su tranquilidad, el atractivo de su entorno natural y la buena conexión con el centro de la ciudad, a tan solo 20 minutos en auto de Güemes".

Mucho tiempo atrás, el barrio Rumencó, que fue el pionero en los años 2000, marcó un antes y un después para que la Avenida Jorge Newbery se transformara en un eje de desarrollos inmobiliarios, entre los que hoy sobresalen Casonas del Haras y Haras Santa María del Mar.

Por su parte, Ezequiel Lorenzo, socio de la desarrolladora, sostuvo que "comparado con los barrios más destacados de Mar del Plata, como Playa Grande y Los Troncos, donde el valor del metro cuadrado de tierra oscila entre u$s700 y u$s1.000, en los desarrollos del sur los lotes se consiguen entre u$s100 y u$s300 por m2, cerca de un tercio del valor de los terrenos en los principales barrios urbanos de la ciudad".

Cuando comenzó el crecimiento de la zona sur, la demanda se repartía de manera equilibrada entre viviendas de descanso o fin de semana y viviendas permanentes. "Sin embargo hoy, con el crecimiento de los servicios, comercios y las opciones de esparcimiento que impulsan la consolidación de la zona, el 75% de la demanda corresponde a personas que buscan construir su vivienda principal en Los Acantilados y ganar calidad de vida, radicándose en un entorno más tranquilo que el que ofrecen los barrios céntricos tradicionales de Mar del Plata", agregan.

Además, el sur de Mar del Plata muestra un potencial de valorización muy atractiva, ya que el perfil socioeconómico ABC1 que caracteriza a los compradores que buscan propiedades en Playa Grande y Los Troncos es comparable al de los barrios premium del sur.

En este contexto, y considerando una demanda sostenida, "es probable que la valuación de la zona suburbana crezca más rápidamente que en la zona urbana, de manera gradual a lo largo de los años", señalaron.

Del lote al club house: el masterplan detrás de desarrollos ecuestres

Con un masterplan que combina urbanismo, deporte y vida ecuestre, Casonas del Haras y Haras Santa María del Mar son dos de los complejos multifamiliares privados que más sobresalen.

En cuanto a los desarrollos, hoy sobresalen Casonas del Haras y Haras Santa María del Mar.

Casonas del Haras tiene más de 370 lotes de entre 600 y 1.000 m2 distribuídos en un predio de 54 hectáreas. Los lotes en este barrio privado tienen un valor de u$s100 por m2. Cuenta con club house, canchas de tenis, fútbol, padle y gimnasio.

Por su parte, Haras Santa María del Mar es un centro de actividades ecuestres con infraestructura de nivel internacional, que cuenta con caballerizas, pistas de salto, y donde se realizan torneos y muestras internacionales. Un lote de 600 m2 en Haras Santa María tienen un valor de 76.000 dólares

Dentro del predio se integran propuestas de lotes y casas y los departamentos de campo El Salto, la única propuesta de unidades multifamiliares dentro de un barrio privado en Mar del Plata. Asimismo, en el mismo predio se encuentra el Haras Hotel de Campo, un exclusivo spa y hotel boutique inmerso en los jardines ecuestres.

Seguridad, amenities y entorno natural: la fórmula detrás de los nuevos barrios privados

En este corredor del sur de la ciudad, también se destacan Rumencó Joven, Las Prunas y Arenas del Sur que conforman una nueva generación de barrios privados donde la naturaleza, la seguridad y los amenities modernos se combinan para ofrecer un estilo de vida exclusivo y en comunidad.

Se trata de una zona a tan solo 1000 metros del mar, en un entorno natural donde el deporte es protagonista a través del tradicional Golf Los Acantilados, el centro ecuestre de nivel internacional con caballerizas, picaderos y pistas de salto del Haras Santa María del Mar, las canchas de fútbol de césped natural y sintético en el Club Newbery Athletic y la propuesta de rugby y hockey del IPR Sporting Club.

La oferta de servicios premium se completa con los colegios Northern Hills y Holy Trinity College; junto con otros servicios y frentes comerciales, en el que se destaca la apertura a fines del año pasado del hipermercado Coto más grande de Argentina.

Para 2026 está previsto el lanzamiento de Praderas de Rumencó, un nuevo barrio que tendrá acceso a todos los servicios y amenities de Rumencó que incluirá 190 lotes de gran categoría.

A futuro, la zona también sumará dos estaciones de servicio, un centro médico y una clínica "Sin dudas, el auge de los barrios privados, trajo soluciones de infraestructura que beneficiaron a toda la zona sur de Mar del Plata. Desde la desarrolladora extendimos 2 km de red de gas por la vía pública sobre la calle 495 hacia nuestros barrios, atravesando toda la zona de Los Acantilados. Esto permitió que todas las viviendas del trayecto pudieran conectarse al servicio de gas sin costo. Por otro lado, como parte del desarrollo de Casonas del Haras y Haras Santa María del Mar, asfaltamos 900 metros de calles públicas", señaló Ezequiel Lorenzo.

Cuando la ubicación hace la diferencia: mar y verde como motor de valor

La cercanía al mar representa un factor clave en la valorización de los terrenos. El corredor Newbery se encuentra a solo 5 minutos del mar, lo que constituye un valor agregado frente a otras zonas suburbanas de Mar del Plata, como desarrollos ubicados sobre la Ruta 2 o la Ruta 226. "Si bien estos últimos también están funcionando, sus valores no alcanzan la misma apreciación que se observa en el corredor sur de Newbery o en Chapadmalal, donde la proximidad al mar marca la diferencia en el mercado inmobiliario", cuenta Martín Espatolero.

Precisamente por ese corrimiento hacia el sur y el crecimiento de la zona de Los Acantilados es que también hay quienes eligen zonas más alejadas y menos pobladas pero con cercanía a la playa, principalmente para segunda vivienda, y allí es donde Chapadmalal gana adeptos.

En enero de este año se lanzó pueblochapa, un desarrollo urbanístico con una propuesta única que fusiona mar y campo en una ubicación privilegiada y que se posiciona como el único proyecto de la costa argentina que contempla un pueblo integrado a la comunidad, viñedos y un barrio privado, sustentable y amigable con el medio ambiente.

Ubicado a solo 1.300 metros del mar en zona de playa, pueblochapa combina la tranquilidad del campo con la cercanía al mar, en un desarrollo inigualable de lotes, quintas y chacras distribuidos en 110 hectáreas y un diseño innovador que invita reconectar con lo esencial para disfrutar de un estilo de vida sereno y en comunidad, rodeado de naturaleza. Un lote de 600 m2 en el desarrollo tiene un valor de 62.000 dólares.

El sur de Mar del Plata se consolida como uno de los polos de mayor dinamismo inmobiliario de la ciudad. La combinación de barrios privados de nueva generación, servicios premium, infraestructura deportiva y la cercanía al mar redefine el perfil de la zona y la posiciona como alternativa competitiva frente a los barrios tradicionales del centro. Con valores de tierra aún más accesibles, el corredor Newbery y Los Acantilados proyectan un crecimiento sostenido y un fuerte potencial de valorización en los próximos años.