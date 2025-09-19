Oportunidad: rematan lotes premium en Escobar y Baradero desde 33.000 dólares

El mercado inmobiliario argentino atraviesa un momento de transformación y en ese escenario emergen nuevas oportunidades de inversión para quienes buscan lotes a precios competitivos y con alto potencial de revalorización. El marketplace de subastas Superbid lanzó un cronograma de remates 100% online que incluye terrenos en dos de los destinos más atractivos de la provincia de Buenos Aires: el exclusivo barrio náutico El Naudir, en Escobar, y el desarrollo "Quebradas, Villa Rural" en Baradero.

Con precios base desde los u$s33.000 y la posibilidad de participar desde cualquier punto del país, los remates se consolidan como una herramienta transparente, segura y abierta a todo el público, que permite acceder a propiedades antes reservadas para negociaciones privadas.

El primer evento se realizará el próximo 25 de septiembre a las 15 y tendrá como protagonistas 10 lotes rurales de entre 15.000 y 27.000 metros cuadrados en el desarrollo "Quebradas, Villa Rural", en la localidad bonaerense de Baradero.

Ubicado estratégicamente sobre la Ruta Nacional Nº 9, a 142 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 150 kilómetros de Rosario, este municipio ofrece un acceso rápido desde los principales centros urbanos del país.

Los precios base parten de apenas u$s33.700, lo que representa una de las mejores relaciones entre superficie y valor dentro de un entorno de campo premium. Con paisajes amplios, tranquilidad y cercanía a Buenos Aires, estos terrenos se perfilan como una opción ideal tanto para proyectos turísticos y agroecológicos como para quienes buscan diseñar una vivienda rodeada de naturaleza.

El segundo evento se desarrollará el 3 de octubre a las 13 horas y pondrá en subasta 7 lotes en el barrio privado El Naudir, uno de los desarrollos más destacados del corredor Escobar–Ingeniero Maschwitz. Se trata de terrenos que van desde los 784 hasta los 900 metros cuadrados, con ubicaciones frente a lagunas internas, espejos de agua navegables o con acceso al río Luján. Los valores iniciales se ubican entre u$s33.000 y los u$s98.000, una amplitud de rango que abre el juego tanto a familias como a inversores que esperan aprovechar la etapa actual del mercado para comprar propiedades subvaluadas.

En Baradero se subastan terrenos rurales de hasta 27.000 m² desde u$s33.700

"El Naudir fue concebido como un barrio premium, innovador y en armonía con la naturaleza. Su mayor diferencial es el acceso directo al río Luján y los espejos de agua totalmente navegables, con vistas abiertas de hasta 700 metros. Muchos lotes incluso cuentan con amarras propias", explica a iProfesional Federico Failace, Marketing Manager de Superbid Argentina. Además, el ejecutivo resalta que la infraestructura es de primer nivel, con club house, piscina semiolímpica con vista a la laguna central, gimnasio, canchas de tenis, fútbol, rugby y hockey, así como un área comercial para cubrir las necesidades diarias de la comunidad.

El Naudir fue desarrollado por Grupo E2 y ya suma 1021 lotes, posicionándose como uno de los emprendimientos más fuertes del norte bonaerense. Hoy, el valor de una casa en el barrio parte en torno a los u$s200.000, con una incidencia del terreno que representa apenas el 15% del total. En comparación, en zonas más consolidadas como Tigre, el lote llega a representar hasta el 50% del valor final de la propiedad. "Esto demuestra que los terrenos en Escobar están claramente subvaluados y tienen un alto potencial de apreciación a medida que la zona siga consolidándose", subraya Failace.

El directivo también remarca la conveniencia del precio de salida de estas subastas: "Estas dos subastas representan una oportunidad de inversión única debido a que las propiedades se ofrecen a un precio de salida promedio un 30% por debajo de su valor de mercado. Esta diferencia permite a los inversores adquirir activos a un costo significativamente menor, lo que se traduce en una plusvalía inmediata y un potencial de rentabilidad considerable".

Un punto clave son las condiciones de entrega de cada propiedad. En el caso de los lotes de El Naudir, se transfiere una sesión de derechos de fideicomiso, mientras que en los terrenos de Quebradas en Baradero se entrega directamente la escritura. Para Failace, esta diferencia responde a la naturaleza de cada emprendimiento, pero en ambos casos se asegura un marco jurídico claro y seguro.

Cómo es el proceso de participación online

La mecánica de las subastas en Superbid es sencilla y transparente. Cualquier persona o empresa puede participar con inscripción gratuita en la web, crear un usuario y habilitarse en el evento deseado. Todo el proceso es digital, desde la visita previa al inmueble hasta la puja final, y los pagos se realizan en dólares estadounidenses. Una vez concluida la subasta, el interesado firma una reserva con el pago de una garantía del 4% del valor alcanzado, a cuenta del monto final, y la operación se completa con la escrituración en un plazo máximo de 40 días hábiles.

La modalidad de subastas online de Superbid introduce además una dinámica competitiva que aumenta la transparencia: cada lote permanece abierto a ofertas hasta el horario de cierre anunciado, pero si en el último minuto ingresa una nueva puja, el reloj suma automáticamente tres minutos adicionales, hasta que se defina la oferta ganadora. De esta forma, el sistema evita que un comprador cierre la operación con una oferta apresurada.

El Naudir en Escobar subasta lotes con lagunas navegables y acceso al río Luján

La posibilidad de acceder a lotes a precios competitivos, infraestructura de alto nivel y un mercado inmobiliario que lentamente recupera dinamismo hace que estas subastas se presenten como una opción de inversión difícil de ignorar. "Estamos frente a oportunidades únicas de comprar lotes subvaluados en desarrollos consolidados, con todo el proceso digitalizado y abierto a cualquiera que quiera participar", concluye Failace.