Grupo IRSA invertirá más de u$s20 millones para relanzar el shopping de Haedo como outlet

El Grupo IRSA anunció la adquisición de Al oeste shopping, el emblemático centro comercial de Haedo, partido de Morón. El objetivo es devolverle vida a ese espacio que supo ser un ícono del entretenimiento en los años noventa. Según adelantaron desde la empresa, la reconvención implica una inversión superior a los u$s20 millones y contempla una reapertura en formato outlet para el segundo trimestre de 2026. "La compra es una oportunidad y tenemos la suerte de desarrollar una plaza que tiene mucho para crecer. Invertimos porque apostamos a la Argentina, elegimos seguir creciendo en el país en donde operamos.", aclaran a iProfesional.

La noticia tiene un fuerte componente simbólico para los vecinos de la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires. El complejo, ubicado en la calle Dr. Luis Güemes 369, abrió sus puertas en 1997 bajo el nombre de Showcenter. En aquel entonces, fue un espacio novedoso con 14 salas de cine, juegos como bowling y laser shots, y bares temáticos que marcaron tendencia. Incluso llegó a recibir la visita de artistas internacionales como Christina Aguilera en pleno auge de su carrera.

Con el paso del tiempo, el esplendor inicial se fue apagando. En 2005 pasó a llamarse Al Oeste Shopping, manteniendo parte de su oferta de cines —hoy operados por Showcase— y sumando canchas de paddle en reemplazo de locales comerciales. A pesar de conservar cierta afluencia gracias al cine y la gastronomía, el predio perdió atractivo y quedó con numerosos locales cerrados, lo que alimentó la sensación de abandono.

Ese escenario comenzará a cambiar a partir de la intervención de IRSA, que planea una remodelación integral. Según la compañía, el nuevo complejo contará con 75.000 metros cuadrados construidos y 50 locales comerciales. La propuesta buscará atraer a familias de toda la zona Oeste y Noroeste de Buenos Aires, apoyada en su cercanía con la autopista del Oeste y en la comodidad de un estacionamiento con capacidad para más de 1.000 autos.

El futuro espacio tendrá un fuerte componente de outlet: marcas de indumentaria y belleza ofrecerán precios accesibles, a lo que se sumará un polo gastronómico y de entretenimiento. Además, se mantendrán algunos de los emblemas del predio, como el cine Showcase, el local de comidas rápidas y el complejo deportivo.

"Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el Oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador", señaló Jorge Cruces, CIO del Grupo IRSA.

1000 nuevos puestos de trabajo para un proyecto aun sin nombre definido

La reapertura no solo busca reposicionar al shopping dentro de la oferta de consumo y entretenimiento del conurbano, sino también impulsar la economía local. IRSA estima que se crearán más de 1000 puestos de trabajo entre directos e indirectos una vez que el centro comercial vuelva a abrir sus puertas.

El proyecto aún no tiene un nombre definido, aunque se descarta que conserve la marca "Al Oeste Shopping". Según la empresa, se trata de una oportunidad para relanzar el espacio con una identidad completamente renovada y en sintonía con su nuevo formato.

"Con esta intervención, nuestra compañía reafirma su visión de transformar espacios en proyectos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y ofrecen nuevas experiencias que integren a la comunidad", agregó Cruces en el comunicado oficial.

La apuesta no es menor: IRSA es la mayor desarrolladora inmobiliaria de la Argentina, con más de tres décadas de trayectoria y un portafolio que incluye 15 centros comerciales, hoteles icónicos como el Llao Llao en Bariloche o el Libertador en Buenos Aires, y edificios de oficinas premium. Sus desarrollos generan más de 18.000 empleos directos e indirectos en todo el país.

En ese marco, la inversión en Haedo se inscribe dentro de la estrategia del grupo de recuperar espacios emblemáticos y adaptarlos a las nuevas dinámicas de consumo. Con un mercado cada vez más competitivo, el formato outlet se presenta como una alternativa atractiva para captar a un público amplio que busca precio, marcas reconocidas y experiencias recreativas en un mismo lugar.

Palermo Off: otro proyecto de reconversión urbana

La estrategia de IRSA de recuperar espacios no se limita al Oeste del conurbano. En paralelo, la compañía se encuentra trabajando en el barrio porteño de Palermo para inaugurar en octubre de este año el centro comercial a cielo abierto Palermo Off, emplazado en el predio donde antes funcionaba el histórico "Paseo del Sol", que tras la pandemia había quedado abandonado.

Con 2.000 metros cuadrados y 18 locales comerciales, el complejo se suma a la movida comercial y gastronómica de la zona con una propuesta pensada para el público joven. Su diseño contó con una curaduría específica para la selección de marcas, buscando un equilibrio entre firmas de nicho, emergentes de showroom y opciones más mainstream atractivas para la generación Z. Entre ellas se destacan Bullbenny, Revolver, Bolivia, New Era, Top White, Calipsian, Gianni di Paolo, Boho y Chini.

Palermo Off abre en octubre con 18 locales y una terraza gastronómica en el corazón de Palermo

La propuesta también suma una terraza gastronómica con opciones variadas como Cuervo, Orno Pizza, Nacha, Kotaro, Be Moddie y la heladería Gaviota. Tal como lo era el Paseo del Sol, el complejo cuenta con doble entrada peatonal por Beruti 3336 y Arenales 3345, lo que refuerza su integración al tejido urbano del barrio.

Grupo IRSA invirtió junto a los locatarios más de u$s3 millones en la revalorización del inmueble y su puesta a punto, lo que permitió generar más de 200 empleos directos e indirectos.

El desafío del Grupo IRSA será, entonces, devolverle brillo a dos zonas y dos centros comerciales que alguna vez fueron sinónimo de modernidad y entretenimiento, y que en los últimos años habían quedado relegados frente a propuestas más actuales. Con estas apuestas, la compañía suma a Palermo Off y al futuro centro comercial de Haedo dentro de su estrategia de reconversión urbana: en Haedo con un formato outlet que apunta a precios accesibles y marcas masivas, y en Palermo con un espacio de lifestyle que combina moda, gastronomía y tendencias para nuevas generaciones.