Se trata de una tendencia que es furor en Latinoamérica, que busca "crear experiencias habitacionales completas". Propuestas vigentes en Palermo y Recoleta

En un contexto económico volátil y con una demanda cada vez más sofisticada, el mercado inmobiliario porteño comienza a consolidar una tendencia que ya es furor en América Latina: el Build to Rent (BTR), desarrollos concebidos desde el inicio para el alquiler.

"Ya no se trata solo de vender metros cuadrados, sino de crear experiencias habitacionales completas y rentables", explica Matías Chirom, CEO & Co-Founder de BAIGUN REALTY. Y agrega: "El desarrollo moderno es funcional, sensible al contexto y pensado para el bienestar cotidiano, creando una experiencia integral. Una propiedad bien ubicada y con una propuesta sólida es una reserva de valor en moneda dura".

El Build to Rent se enfoca en proyectos que nacen directamente para el alquiler

Una nueva forma de invertir y vivir

A diferencia del modelo tradicional, donde las viviendas se construyen para ser vendidas, el Build to Rent se enfoca en proyectos que nacen directamente para el alquiler. Esto abre un abanico de ventajas:

Gestión profesionalizada de las unidades, con altos estándares de servicio.

Ingresos recurrentes para los inversores, evitando depender de reventas.

Edificios diseñados para la experiencia del usuario, con servicios, tecnología y diseño de vanguardia.

El modelo ya se ha consolidado en mercados como Chile, México, Colombia, Brasil y Uruguay, y ahora Buenos Aires se perfila como un nuevo epicentro del BTR.

La tendencia 'Build to Rent' crece en América Latina y Buenos Aires es foco de nuevas propuestas.

Según datos de BAIGUN REALTY, el 75% de los inquilinos de alquileres temporarios son extranjeros, mientras que el 25% corresponde al mercado interno. La estadía promedio ronda entre 2 y 3 noches, y los huéspedes priorizan ubicación, confort y servicio integral.

Proyectos que marcan tendencia

En este nuevo escenario, BAIGUN REALTY impulsa desarrollos que integran Build to Rent y propuestas premium, en barrios estratégicos como Palermo, Recoleta, Colegiales o Villa Crespo. Entre ellos se destacan:

Milenia Honduras: pensado para estadías cortas, combina diseño de vanguardia, administración de renta integral y ubicación estratégica en Palermo.

Laprida 1432: en el corazón de Recoleta, optimizado para alquiler temporario, con amenities de calidad y gestión profesionalizada.

YUD Cerviño: un edificio en la zona más trendy de la Ciudad que integra diseño contemporáneo, espacios comunes activos y administración de renta integral.

Dorrego: un conglomerado de servicios integrales premium, ideal para renta, multifamily y alojamiento de profesionales.

"Hoy los compradores no buscan solo departamentos, buscan desarrollos con marca propia, confianza y visión a largo plazo", sostiene Chirom. "Por eso ofrecemos un servicio integral a los compradores de estas unidades con opción de equipamiento completo. Esto garantiza rentabilidad, calidad y tranquilidad para los propietarios, quienes pueden acceder a las unidades listas para rentar".

Un cambio cultural profundo

El auge del Build to Rent y de los desarrollos premium responde a un cambio cultural más amplio: la valorización de la experiencia habitacional, la búsqueda de flexibilidad y la necesidad de inversiones sólidas en contextos inciertos.

En este sentido, Buenos Aires reúne las condiciones ideales: conectividad internacional, dinamismo urbano y un mercado con demanda sostenida.

"Estamos frente a una nueva era en el real estate argentino. El ladrillo vuelve a ser refugio, pero esta vez con más inteligencia, más diseño y más sensibilidad urbana", concluye Chirom.

Para más información contactá a BAIGUN REALTY: 5263-3332, por WA al 115387-8852 o visitá la web baigunrealty.com