Oportunidad: financian lotes a 3 años en un barrio exclusivo de Pilar y con entrega inmediata

Se trata de Pilará, un proyecto donde viven más de 600 familias, a solo 3 minutos de la Panamericana y con una infraestructura y amenities de primer nivel

El emprendimiento lleva más de 18 años de desarrollo continuo y cuenta con seis comunidades ya consolidadas. Se trata de Pilará, un proyecto en el que hoy residen más de 600 familias y que está ubicado en el km 56,5 km del ramal Pilar, a sólo 3 minutos de la Panamericana, y donde hoy es posible adquirir un lotes con entrega inmediata financiados.

El proyecto está desplegado sobre un campo con caballerizas y rodeado de naturaleza, bosques y arroyos zigzagueantes que recorren sus pendientes y quebradas en una geografía entrañable, en los terrenos de lo que fue una de las estancias más antiguas y emblemáticas de la zona.

El diseño urbanístico de este proyecto estuvo a cargo del prestigioso estudio Robirosa, reconocido por su capacidad para integrar arquitectura y entorno. En sintonía con esta visión, los jardines y el paisajismo fueron concebidos por el estudio Thays, que diseñó un complejo de bosques abiertos, senderos y áreas de contemplación.

Con una infraestructura deportiva de primer nivel, Pilará se ha consolidado como un referente en la región: cuenta con 14 canchas de tenis y la primera cancha de golf diseñada personalmente por Jack Nicklaus en Latinoamérica. A esta propuesta se suman canchas de fútbol y otros espacios dedicados a la recreación que completan la oferta deportiva integral pensada para la competencia, el entrenamiento y el disfrute familiar.

El polo en Pilará tiene una larga tradición. En la antigua estancia, lindera al predio de la Asociación Argentina de Polo (AAP), este deporte se jugaba desde 1928. Hoy, se continúa con la práctica en las canchas profesionales y en el lugar se organizan anualmente torneos con participación de jugadores internacionales.

Los terrenos en Pilará miden entre 800 y 2.500 metros cuadrados y tienen un valor que parte de los 110.000 dólares.

En relación al financiamiento, los inversores pueden acceder a un modelo de compra que ofrece la desarrolladora Clodinet, con un 35% de anticipo inicial y un saldo en hasta 36 cuotas, incluso en lotes con posesión inmediata.

En relación a los amenities, el proyecto combina un paquete de comodidades modernas y prestaciones de alto nivel, propios de un country único que posiciona la propuesta en un segmento de clientes que buscan mejorar calidad de vida, entorno exclusivo y servicios integrados, todo en un mismo barrio.

"Pilará tiene en total seis comunidades finalizadas compuestas por más de 600 lotes y tres comunidades en obra. También hay emprendimientos de media densidad con townhouses y departamentos, terminados y también en construcción y en venta a través de pozo", señala Germán Mieres, director de Mieres Propiedades.

Las comunidades en desarrollo son Cabriolet, Tilbury y La Tartana; allí, pueden conseguirse lotes cuyos precios y financiación lo hacen sumamente atractivo para quienes quieren comenzar a construir sin tener que abonar la totalidad del terreno.

Sobre las particularidades de cada una, desde la desarrolladora informaron que: Cabriolet se caracteriza por sus lotes frente ala cancha de polo, Tilbury está emplazado en la zona cercana a la Ruta 34 -con una proyección de gran crecimiento- y La Tartana -que es una de las partes más arboladas del masterplan-, contará con 2 lagunas.

Los departamentos y las townhouses también tienen su espacio dentro del emprendimiento con distintas tipologías: desde monoambientes hasta 4 ambientes y dúplex. Los valores de estas unidades parten desde los u$s2.200 por metro cuadrado.

Pilará se ha convertido en uno de los emprendimientos más exclusivos de la zona, un verdadero oasis donde la naturaleza, la arquitectura y el deporte conviven en perfecta armonía. El acceso a la mejor infraestructura deportiva no es solo un privilegio, sino parte de la identidad misma del lugar. Aquí, la tradición y la modernidad se entrelazan para dar forma a un estilo de vida que encuentra en el deporte una pasión compartida.