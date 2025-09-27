La subasta digital ofrece desde una casa lista para habitar hasta un complejo turístico con cabañas y restaurante en funcionamiento. Cómo participar

El mercado inmobiliario patagónico suma este octubre una alternativa innovadora para inversores que buscan oportunidades de propiedades de alto valor estratégico, ya sea con fines residenciales o para el turismo. A través de la plataforma de subastas online Superbid, dos inmuebles ubicados en Esquel, Chubut, saldrán a remate con precios de base muy competitivos en lo que se refiere a la oferta de la zona.

El evento, que se llevará a cabo el 6 de octubre a las 11, incluye dos propuestas: una casa de 468 m² en calle Aime Painé 150, con un precio inicial de u$s170.000, y un complejo turístico con seis cabañas y restaurante en Los Cipreses 1100, con valor de base en 950.000 dólares.

Ambas propiedades se ubican en Esquel, ciudad chubutense situada al pie de la cordillera de los Andes, reconocida por su cercanía al Parque Nacional Los Alerces y como centro neurálgico del turismo en la región. Para los interesados en apostar por la Patagonia, se trata de un entorno natural privilegiado que combina desarrollo urbano con un fuerte crecimiento del sector turístico.

Según explicó Federico Failace, Marketing Manager de Superbid Argentina, las subastas abiertas y 100% digitales "democratizan el acceso a propiedades que antes solo se negociaban en círculos reducidos, aportando transparencia y trazabilidad completa al proceso". Además, destacó que permiten a los compradores "acceder a oportunidades únicas, con valores que suelen ubicarse por debajo del mercado, generando una plusvalía inmediata".

Qué ofrece cada propiedad en subasta

La primera opción es una casa de 468 m² de terreno con 137 m² cubiertos, ubicada en Aime Painé 150, en una zona residencial de fuerte expansión. El inmueble incluye dos dormitorios amplios, cocina funcional, living comedor luminoso, dos baños completos, quincho independiente y garage para dos autos.

"La casa está en perfectas condiciones y lista para habitar. Se trata de una propiedad práctica y fácil de mantener, con un valor muy competitivo, dado que no requiere mejoras", detalló Failace. Además, resaltó su ubicación estratégica: "Está a solo 150 metros de la Avenida Yrigoyen, que es la Ruta Nacional 259 y conduce directamente a la República de Chile (Futaleufu). Es una zona con un crecimiento exponencial y un gran entorno".

Su valor base es de u$s170.000, competitivo frente a otras propiedades y con potencial turístico

Pensada como vivienda permanente, Failace asegura que el perfil ideal es el de "una familia con uno o dos hijos y un buen nivel social, que pueda disfrutar de los espacios para reuniones y del parque". Sin embargo, también presenta un alto potencial para quienes busquen una explotación turística, ya que puede alquilarse a $100.000 por día, cifra que en temporada alta asegura una rentabilidad inmediata.

La segunda propiedad en subasta es aún más ambiciosa: un complejo turístico con seis cabañas y restaurante en Los Cipreses 1100, en el barrio residencial Villa Ayelén, un área distinguida de Esquel que concentra desarrollos turísticos y residenciales de categoría.

"El complejo se desarrolla sobre un terreno de casi 1.800 m² y está actualmente en funcionamiento. Incluye seis cabañas con diferentes comodidades y un restaurante abierto al público, administrado por su propietario", explicó el directivo de Superbid.

Cada cabaña cuenta con living comedor, cocina, dos dormitorios, baño completo y toilette, a excepción de una, que dispone de tres dormitorios. Todas poseen hidromasaje, calefacción, balcones con vistas panorámicas y garage individual, elementos que refuerzan su atractivo para el turismo premium.

El restaurante, por su parte, está operativo y se entrega con todo el equipamiento necesario para continuar trabajando sin interrupciones. "En la zona hay pocos restaurantes, por lo que este inmueble tiene un valor agregado muy importante. La afluencia de turistas es muy buena y asegura una ocupación constante", subrayó Failace.

Cómo participar de la subasta

Las subastas de Superbid Argentina son abiertas a todo público, con inscripción gratuita y participación completamente online. Los interesados pueden registrarse en la web, crear un usuario y habilitarse en el evento de su interés. Todo el proceso es digital: desde la coordinación de visitas a los inmuebles hasta la puja final.

Con 1.800 m² de terreno, las cabañas ofrecen confort moderno en plena cordillera patagónica

Al momento de ofertar, el sistema suma un componente de transparencia: si en el último minuto ingresa una nueva oferta, el reloj se extiende automáticamente tres minutos más, hasta que la última puja se consagre ganadora. El pago se realiza en dólares estadounidenses, y los gastos de operación están detallados previamente en las condiciones de cada subasta.

De esta forma, los compradores acceden a un mecanismo competitivo, transparente y trazable, mientras que los vendedores logran mayor visibilidad y mejores valores finales.

Para Failace, este tipo de iniciativas marcan el rumbo de un mercado en transformación: "Estamos frente a oportunidades únicas de adquirir inmuebles con alto potencial turístico en una de las regiones más lindas de la Patagonia. El formato online hace que cualquier persona en el país pueda participar y competir en igualdad de condiciones".

Con un entorno natural incomparable y la creciente demanda del turismo en la región andina, el remate de estas dos propiedades en Esquel se presentan como una apuesta difícil de ignorar para inversores que buscan oportunidades en el mercado inmobiliario patagónico con visión de futuro.