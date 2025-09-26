Inédito: lanzan el primer buscador argentino de propiedades con inteligencia artificial

El buscador permite a los usuarios describir sus necesidades con sus propias palabras, facilitando el contacto con los dueños y agilizando transacciones

En un mercado inmobiliario donde buscar propiedades suele implicar filtrar interminables opciones por precio, superficie o ubicación, la startup argentina Bullano propone una experiencia diferente. Su nueva plataforma digital incorpora inteligencia artificial que permite a los usuarios escribir consultas como si conversaran de manera natural y traducir lo que la gente pide en voz alta.

Común en el comercio electrónico y en motores generalistas, si un usuario escribe "tengo 100 lucas verdes y quiero una casa en Buenos Aires", "PH en Caballito con patio y parrilla, hasta 250 mil" o "casa luminosa con cochera y escuelas cerca en Pilar", la inteligencia artificial interpreta la intención de búsqueda y ofrece resultados precisos, incluso cuando las palabras no coinciden exactamente con los campos predefinidos en las bases de datos inmobiliarias.

Porque, "quien busca ‘patio grande y quincho para reuniones familiares’, probablemente prioriza variables distintas a los que mide un filtro tradicional, como ‘superficie descubierta mínima’ o ‘cantidad de ambientes’, y no siempre las publicaciones están normalizadas para reflejar ese matiz", explica Gaspar Bullano, fundador y CEO del portal inmobiliario que lleva su apellido.

La plataforma tokeniza cada consulta en elementos clave, reconoce entidades como barrios, ciudades o servicios incluidos, y analiza distintas señales, como la proximidad al área deseada, el tipo de operación buscada y las especificaciones del inmueble, para ofrecer resultados más precisos y ajustados a la intención del usuario.

Para quienes usan la plataforma por primera vez, se incorporaron ejemplos guiados que orientan sobre cómo formular consultas de manera efectiva. Y como tales filtros tradicionales "te obligan a pensar como una base de datos, un proceso poco intuitivo; queríamos que la experiencia se pareciera más a conversar de forma natural que a llenar un formulario", señala Bullano.

Cómo Bullano usa la IA para simplificar la búsqueda de casas y departamentos

La adopción de inteligencia artificial en búsquedas inmobiliarias todavía está en sus inicios en Argentina y enfrenta varios desafíos: estandarizar los datos de las publicaciones, desambiguar términos locales —como "pileta" o "piscina", "ambientes" o "dormitorios"— y considerar criterios más subjetivos, como la cercanía al centro o al transporte público.

Bullano busca propiedades con lenguaje natural y realiza consultas reales

Desde Bullano aseguran que trabajan en mejoras graduales basadas en el comportamiento de los usuarios y en mecanismos para evitar sesgos o resultados erráticos. Con más de 5.500 propiedades activas a septiembre de 2025, la plataforma apunta a reducir los tiempos de búsqueda y a organizar de manera más clara la oferta de dueño directo, un segmento históricamente fragmentado y con alta variabilidad en la calidad de los datos.

La tendencia es clara: las interfaces que "entienden" lo que el usuario dice ofrecen atajos más inteligentes, incluso cuando la descripción no encaja exactamente en los campos de una ficha tradicional. En paralelo, surgen nuevas aplicaciones de esta tecnología. "Al igual que hoy es popular escribir un prompt para que una IA como Gemini genere una imagen, ahora "estamos experimentando con descripciones de inmuebles que permiten crear gran parte del anuncio de manera automática".

Para probar la herramienta, la startup habilitó una página que permite buscar propiedades de dueño directo usando lenguaje natural, explorar ejemplos de consultas y probar búsquedas reales. "Luego, la IA a analiza la consulta, la interpreta y muestra los resultados", detalla el CEO. La iniciativa busca familiarizar al usuario con un enfoque innovador que promete simplificar y hacer más intuitiva la búsqueda de inmuebles en Argentina.

Cómo las inmobiliarias usan Inteligencia Artificial para mejorar ventas y gestión

Aunque la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana, constantemente aparecen nuevos actores que desafían a los jugadores tradicionales con propuestas innovadoras. "En el sector inmobiliario, muchas plataformas ya usan IA de manera interna —por ejemplo, en algoritmos de recomendación—, pero estas funciones suelen estar ocultas al usuario", reconoce Pedro Knigge, CMO Fraccional de Grupo Predial.

Hoy, incluso sin conocimientos técnicos, es posible aprovechar modelos de inteligencia artificial preentrenados por empresas o la comunidad para tareas muy diversas: "Analizar el estado de una propiedad a partir de una foto, redactar propuestas comerciales o procesar grandes volúmenes de datos, simplemente indicando qué se espera obtener, sin necesidad de entender cómo funcionan los algoritmosa", complementa.

Reduce los tiempos y organiza de manera más clara la oferta de dueño directo

Entre sus usos más frecuentes, muchas inmobiliarias ya aplican la inteligencia artificial para editar fotos mediante virtual staging, que permite amueblar propiedades de forma digital; realizar tasaciones inteligentes, que calculan el valor de un inmueble con mayor precisión a partir de descripciones y fotografías; y atender consultas de clientes a través de chatbots disponibles las 24 horas.

La IA también se utiliza para generar contenido en redes sociales y anuncios, analizar datos del mercado o internos de la empresa, y desarrollar herramientas que resuelven problemas específicos. Además, sirve como base de conocimiento: "Cargando procesos y procedimientos que pueden consultarse por chat, facilita las capacitaciones y brinda acceso inmediato a información clave", concluye el experto.