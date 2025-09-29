Comprar una casa se ha vuelto mucho más difícil en los últimos años, en especial si se tiene en cuenta el salario mínimo de cada país

La Universidad Torcuato Di Tella (marzo 2024), elaboró un ranking en el que establece cuántos años promedio se tarda en comprarse una casa de 100 metros cuadrados, teniendo en cuenta únicamente el salario mínimo.

El país que menos tiempo demora requiere de unos 22 años en promedio, mientras que el país que más años demanda, la cifra asciende a 129 años en promedio.

Ranking de países que más se tarda en comprar una casa

Con 22 años en promedio, Ecuador es el país en el que menos años se demora en acceder a una vivienda de las mencionadas características. Luego, le sigue Colombia con 31 años y Chile con 40 años.

En la parte media, en Panamá se demora 45 años, 46 años en Uruguay y 56 años en México. En la parte alta de la tabla se encuentra el caso de Perú que es de 64 años, 65 años en Brasil y 129 años en Argentina, siendo el más alto de la tabla.

Cuál es el costo de construir vs comprar una casa en Argentina

Según el último relevamiento del mercado inmobiliario elaborado por Zonaprop, el metro cuadrado de una casa en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en u$s1.828. En los primeros 8 meses del año, el precio tan solo tuvo un aumento del 6%.

Por lo tanto, una casa con tres dormitorios tiene un precio aproximado u$s298.993 (u$s1.759/m2), mientras que por una de cuatro asciende a u$s493.081 (u$s1.896/m2). Asimismo, el metro cuadrado de construcción de una casa estándar es de u$s1.200, valor que no incluye al terreno.

No obstante, si se opta por una casa de "alta gama" el precio se duplica e incluso puede alcanzar montos estratosféricos. En este sentido, el valor promedio de edificar una casa tipo country por metro cuadrado varía según el nivel de calidad y amplitud de los espacios deseados:

Estándar (140 a 200 m2): u$s1.100-1.200

Media (200 a 300 m2): u$s1.200-1.400

Premium (500 m2): u$s1.650

Alta gama: desde u$s1.800-2.000.

De esta forma, la construcción de una casa de 535 m² en Puertos tiene un costo alrededor de u$s878.000 (u$s1.642/m²). Este valor incluye:

Materiales y mano de obra: u$s450.000

Subcontratos y equipamiento: u$s361.000

Honorarios profesionales (proyecto y dirección de obra): u$s67.000

Es clave señalar que el primer apartado incluye los trabajos preliminares, el movimiento de suelos, el hormigón, las tareas de albañilería, los insumos para aislación termohidrífuga, la ejecución de cielorrasos suspendidos, la pintura, las instalaciones (sanitaria, gas y eléctrica), la calefacción por piso radiante y las pérgolas en planta alta.

En cuanto a la segunda parte, se encuentran las griferías y artefactos, marmolería, pisos y revestimientos, carpintería, cerramientos, claraboyas y herrería. A su vez se incluyen muebles de cocina, placards y vestidores, electrodomésticos, artefactos a gas, equipos de aire acondicionado, herrajes y cierres laterales, como también la piscina, la parquización y la limpieza final de obra.

Otra de las opciones son las casas modulares. Juan Pablo Rudoni, fundador de ECOSAN y presidente de la Cámara Argentina de Construcción Modular Industrializada, asegura que el precio promedio de una casa modular se encuentra entre los u$s1.200 y u$s1.500 por metro cuadrado. No obstante, aclara que puede variar según diseño, terminaciones y equipamiento.

De esta forma, las viviendas modulares van de los 60 a los 120 metros, por lo que su valor puede ir desde los u$s72.000 a los u$s180.000.