Nuevos barrios privados "aptos clase media" en Pilar: menos amenites y expensas más accesibles

Está surgiendo una categoría de barrios privados más simples y accesibles, que se traducen en gastos más bajos de mantenimiento. Precios de lotes y casas

Durante décadas, los barrios y urbanizaciones cerradas se presentaron como una opción aspiracional: seguridad garantizada, entornos verdes, amenities compartidos y una comunidad organizada. Sin embargo, el salto en las expensas transformó ese sueño en un privilegio cada vez más restringido. Hoy, en muchos casos, el costo mensual de mantenimiento supera ampliamente los ingresos promedio de un hogar de clase media, convirtiéndose en una barrera de entrada tan decisiva como el precio de la propiedad.

"Claramente estamos frente al surgimiento de una nueva categoría de barrios privados más simples y accesibles. El mercado está mostrando que no todos los compradores buscan mega amenities o propuestas sofisticadas que después se traducen en expensas altas", explica Uriel Broitman, Gerente Comercial de Sygsa.

Sin embargo, eso no significa perder calidad, sino todo lo contrario: "En lugar de inflar la oferta con amenities que después casi no se usan, se diseña con inteligencia y se administra con eficiencia, logrando barrios que combinan accesibilidad con calidad de vida con dos aspectos que son universales y que ninguna familia resigna: la seguridad y los espacios verdes", agrega.

Pilar, epicentro de los barrios cerrados con expensas moderadas

Una de las zonas de mayor consolidación de estas propuestas intermedias, es Pilar, dónde se desarrollan muchos barrios con amenities más acotados, expensas moderadas y un enfoque en la practicidad y la vida cotidiana antes que en el lujo.

La Posta Pilar es un desarrollo que cuenta con 325 lotes con superficies promedio de 410 m² y precios que parten desde 40.000 dólares.

El conglomerado urbano combina confort, seguridad y naturaleza por lo que es una opción ideal para familias jóvenes que buscan acceder a su primer hogar con una inversión baja. Pero también lo es por la entrega inmediata de los terrenos, dando la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto de vida sin esperas ni trámites prolongados.

Entre sus diferenciales, se destacan los dos accesos asfaltados y las bajas expensas, que lo convierten en una propuesta sostenible a largo plazo.

"La decisión de mantener bajas las expensas forma parte del concepto del proyecto. La Posta está pensado para familias jóvenes, que además de su lote disponen de un espacio de aproximadamente 100 m² en un área destinada a un bioparque. El barrio cuenta con seguridad, pero no incluye amenities como club house, cancha de tenis o restaurantes bajo concesión, lo que reduce significativamente los costos de mantenimiento y, por lo tanto, las expensas", indicaron desde J.P. Urruti.

La Posta Pilar tiene un plus, ya que es uno de los primeros barrios que ofrece un gran ecoparque, espacio para huerta comunitaria y monte frutal. También compostera comunitaria y ecopuntos para residuos reciclables. El valor de las expensas en La Posta es inferior a los 300.000 pesos.

Barrios con expensas bajas

Otro emprendimiento que se amolda a esta categoría es Barrio Montecarlo, un desarrollo semi cerrado ubicado en el km. 45 del Ramal Pilar de la Autopista Panamericana.

En su entorno hay una gran cantidad de locales comerciales como hipermercados, gastronomía, cafetería y servicios de todo tipo. Posee 2 accesos, ambos con vigilancia y barreras, seguridad 24 hs, un área común de plaza, canchas de fútbol y voley. En este desarrollo se puede invertir en una casa terminada por un valor de entre u$s145.000 y 350.000 dólares.

El valor de las expensas es de $195.000 mensuales. Para nada onerosas, "tal como sucede en los barrios privados clásicos, sino que se financia en parte por colaboraciones vecinales para la vigilancia", explica Ariel Córdoba de la inmobiliaria homónima.

Por su parte, Barrio Parque Peró, un barrio cerrado residencial ubicado en Del Viso, -más precisamente en el km. 42 de la Ruta 8- y que se caracteriza por lotificaciones grandes y arboleda añosa, ofrece: seguridad privada las 24 horas, espacios recreativos como cancha de tenis, fútbol y plazas para niños. En este caso, las expensas tienen un valor de 218.000 pesos.

Las casas en Parque Peró tienen un valor entre u$s195.000 y u$s450.000 y también hay posibilidades de inversión en un loteo nuevo, de 10.000 m2, dónde se consiguen terrenos a partir de u$s50.000 para lotes de 440 m2 y con alternativas de financiación a través de un anticipo de u$s25.000 y 36 cuotas de 900 dólares

Más allá del límite de Pilar, la tendencia también se impone en otras propuestas inmobiliarias que toman forma. "Como desarrolladores, partimos siempre de una premisa fundamental: cada proyecto debe estar diseñado para un segmento objetivo claramente definido. Esa visión nos permite crear barrios y countries que realmente tengan sentido para el público al que apuntamos, evitando sumar amenities que no generan valor para ese perfil y que solo encarecerían el mantenimiento", destaca Broitman.

Un claro ejemplo es La Amelia, en Exaltación de la Cruz, un loteo de 145 terrenos en un predio de 30 hectáreas. Una vez que esté consolidado el desarrollo, se estima que las expensas, por el tipo de servicios e infraestructura que va a ofrecer, rondarían los $50.000 aproximadamente.

Hay una categoría intermedia que se está consolidando y que responde a una clase media que busca seguridad, espacios verdes y servicios esenciales, pero con un esquema de expensas razonable y previsible. En un país como la Argentina, donde los vaivenes económicos son la norma, la previsibilidad en los costos mensuales se vuelve tan importante como el valor de la propiedad en sí.