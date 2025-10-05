Más desarrolladoras lanzan su propia línea de créditos ante el endurecimiento de los hipotecarios

Es una alternativa que responde a la rigidez del sistema bancario y a la necesidad de las constructoras de vender rápido su inventario. Entrega y cuotas

En el mercado inmobiliario empieza a crecer una práctica: los créditos personales o el financiamiento propio, una alternativa que las desarrolladoras ofrecen a quienes quieren comprar una propiedad, un movimiento estratégico que responde a la necesidad de las constructoras de vender más rápido su inventario y al mal momento para sacar un crédito hipotecario, dado que se duplicó la tasa y bancos ponen condiciones más duras.

"Argentina es un país que tiene un déficit habitacional del orden de cuatro millones de viviendas. Dos millones de viviendas nuevas y dos millones de viviendas que hay que mejorar. Si bien estas opciones no pueden reemplazar el crédito hipotecario, son una alternativa muy interesante para que los desarrolladores puedan seguir trabajando en contextos como el actual dando acceso a clientes que están marginados del sistema, pero que tienen buena capacidad de pago", explica Juan Pablo Pinelli, especialista en inversiones y desarrollos inmobiliarios.

En este contexto, la desarrolladora Spazios tiene un modelo de negocio disruptivo, siendo la única empresa en CABA y GBA que ofrece una financiación en plazos tan largos. "Lo venimos haciendo desde hace más de 10 años. Es un modelo ya consolidado con el que hemos hecho más de 4000 dueños. Nuestro sistema se sostiene gracias a que las cuotas se ajustan por el índice CAC que mide la inflación de la construcción", cuenta Juan Manuel Tapiola, el fundador de la desarrolladora.

Sobre el perfil de compradores que accede a este tipo de financiación señala: "El 95% de los clientes son compradores finales que acceden a la vivienda gracias al sistema de financiación flexible, que permite entrar con anticipos más económicos que los requeridos en los créditos hipotecarios y cuotas que cualquier trabajador puede afrontar".

Para comprar una unidad de u$s100.000 bajo esta modalidad, se necesita un anticipo de u$s35.000 y 360 cuotas de $1.150.000 ajustadas por el índice CAC.

Consultado sobre la morosidad destaca que "es de menos del 15%". Y eso es porque para mantener bajos niveles de deuda, los planes de financiación "se arman a medida de los clientes, con cuotas ajustadas a la capacidad de sus ingresos para asegurar su continuidad", finaliza.

Llegar antes a la escritura y abrir el acceso al crédito hipotecario

Por otro lado, la desarrolladora Alton también se sube a esta tendencia con varias opciones en sus desarrollos ya terminados, próximos a terminar y de pozo, con financiación directa a 10 años a una tasa del 10% anual, pudiendo pagar en pesos o dólares.

"Conceptualmente, la idea es que seamos un puente entre el comprador y el banco en un futuro", dice Martín Piantoni, CEO de Alton Desarrollos, "Como todavía no se implementaron los créditos para desarrolladores –hipotecas divisibles-, la idea es que nosotros actuemos en esta instancia y luego cuando el edificio esté en condiciones de escriturar, los compradores se puedan pasar a un crédito bancario si así lo desean".

Por dar algunos ejemplos de desarrollos de la empresa, un monoambiente terminado de 40 mt2 en Almagro, que cuesta u$s108.350, puede adquirirse con un anticipo de u$s54.175 y 120 cuotas de u$s716. Por su parte, uno de pozo ubicado en un desarrollo de Devoto, con un valor de u$s89.600, necesita un anticipo de u$s44.800 y 120 cuotas de 592 dólares.

Por su parte, Sebastián Mato, Gerente General de EDFAN Constructora, comenta al respecto: "Estamos implementando un sistema de financiación más accesible para compradores, que permite ampliar los plazos de pago y reducir el monto de las cuotas durante la obra. Al mismo tiempo, abrimos la puerta a inversores que deseen participar en este modelo, aportando capital que permita sostener ese diferimiento en los ingresos por cuotas de los compradores y obteniendo a cambio una renta atractiva o una plusvalía sobre su inversión".

Si bien hoy existen créditos hipotecarios para inmuebles terminados, en los departamentos en pozo no hay créditos disponibles y los bancos tardarán en ofrecerlos. A través de este esquema, se brinda una financiación intermedia a los compradores.

La idea apunta a que la escritura del inmueble se logre lo más rápido posible y así el comprador podrá optar por un abanico más amplio de créditos para pagar el saldo, incluso los hipotecarios.

Como ejemplo de un emprendimiento de Edfan en Villa Crespo para adquirir una unidad de u$s107.048, se puede ingresar con un monto del 30% equivalente a u$s32.114,40 y 24 cuotas mensuales por un valor estimado de 1.338,10 dólares.

Luego de la entrega se abona el 40% del valor total, en 24 cuotas mensuales por un valor estimado de 1.784,13 dólares.

Los créditos directos de las desarrolladoras surgen de una necesidad real y llenan un vacío que la banca no está cubriendo y para muchos compradores representan la única puerta de entrada al patrimonio.

En la Argentina de hoy resulta cada vez más difícil obtener un crédito hipotecario tradicional. En este contexto, miles de familias quedan fuera del sueño de la casa propia, aunque tengan capacidad real de pago y allí es donde las desarrolladoras vieron una oportunidad: ofrecer financiamiento directo.