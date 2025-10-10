Para inversores y familias: qué ofrecen los nuevos barrios deportivos premium de Cardales

Con barrios que integran infraestructura de alto nivel, deportes ecuestres, golf, rugby y tenis, esta ciudad bonaerense busca trascender lo inmobiliario

El mercado inmobiliario de la zona crece con la oferta de barrios que no solo apuntan a lo estético o funcional: con proyectos que integran infraestructura de alto nivel, deportes ecuestres, golf, rugby y tenis, Cardales atrae a inversores y familias que buscan combinar calidad de vida, naturaleza y un estilo de vida activo en un entorno exclusivo.

En medio de esta oleada, acaba de sumarse Ayres de Cardales, un barrio de campiña para conectar plenamente con la naturaleza. "Este desarrollo innovador pone el foco en el tiempo y en una nueva forma de disfrutar del descanso, respetando la arboleda original y minimizando el asfalto para promover un vínculo auténtico con la tierra. Con aire fresco y espacios verdes, Ayres de Cardales redefine el concepto de "vida de campiña" al ofrecer un entorno único con todas las comodidades modernas, incluyendo seguridad, clubhouse, zona deportiva, caballerizas y una propuesta de senderos ecuestres, vida sana en perfecta armonía con la esencia natural", señala a iProfesional Javier Brea, director Comercial de Ayres.

Se trata de un barrio compuesto por 296 lotes con un promedio de 2.600 metros en medio de un proyecto diferencial bien distinto a lo que ofrece la zona y el mercado en cuanto a amenities y dimensiones ya que el 50% de la superficie del barrio está destinada a espacios verdes y de uso común. "Una apuesta por la campiña y por la vuelta a la vida natural con elegancia, exclusividad y calidad", agrega.

A ello se suma una huerta orgánica propia, donde los vecinos podrán cosechar productos frescos y disfrutar de un horno de barro comunitario. Además, el proyecto también contará con un espacio para poder armar un storage, almacenar, guardar o armar el propio atelier.

Como complemento, la zona ecuestre se presenta como un atractivo único: con caballerizas y pista de vareo, los propietarios tendrán acceso directo a caballos disponibles dentro del barrio.

En Cardales, Montana Farm es un haras de 150 hectáreas que combina deporte, cría de caballos de élite y diseño arquitectónico

Una primera fase con 106 lotes y 35% de ventas confirmadas

En esta primera etapa en la que se están comercializando 106 lotes disponibles, los lotes de 2.600 metros cuadrados parten desde los u$s90.000 y los que se acercan a los 4.000 metros cuadrados tienen un valor aproximado de 175.000 dólares.

"La financiación es de 40% con la firma del boleto y 18 cuotas que pueden ser en pesos actualizadas por CAC", explica Javier Brea.

El 35% de las unidades de esta primera etapa ya están vendidas y se espera el lanzamiento de la segunda etapa para el 2026.

A futuro, se espera que la valorización de los terrenos en este proyecto crezca paulatinamente. "Tenemos la experiencia de Ayres del Pilar, donde los lotes iniciales tenían un valor entre u$s30.000 y u$s40.000 y hoy hay lotes que salen entre u$s600.000 y u$s700.000, a valor de mercado", concluye.

Montana Farm: un club innovador con 30 hectáreas para la práctica ecuestre

Montana Farm es un nuevo polo hípico y de real estate en expansión que se suma al aluvión de proyectos vinculados con la práctica ecuestre en Cardales.

Montana Farm es un nuevo club hípico y haras boutique que redefine el salto ecuestre en Argentina

Se trata de un haras de 150 hectáreas que combina deporte, cría de caballos de élite y diseño arquitectónico. El club fue elegido por la Federación Ecuestre Argentina para organizar su primer torneo oficial: Montana Farm Masters que contó con participación de jinetes de toda la región.

La zona elegida para este desarrollo está rodeada de campos con fuerte tradición en el entrenamiento de caballos. A esto se suma el crecimiento del sector hípico y del real estate que acompaña este auge, consolidando a Cardales como un nuevo polo de atracción para jinetes, entrenadores y profesionales del rubro.

"Montana Farm no busca ser solo un club hípico: es un ecosistema que combina deporte, cría de caballos de élite y un diseño arquitectónico pensado en cada detalle. A diferencia de otros espacios, fue concebido bajo estándares internacionales desde el inicio, con infraestructura preparada para competencias de nivel mundial. El bienestar del caballo está en el centro del proyecto: boxes ventilados, solariums terapéuticos y programas personalizados de nutrición y entrenamiento", señalaron.

El desarrollo está proyectado como una plaza de referencia internacional. "Nuestro sueño va más allá de lo deportivo: imaginamos un espacio donde convivan el deporte, el descanso y la vida social como parte de una misma experiencia", destacaron sus fundadores.

Además de su propuesta deportiva, el predio impulsa un estilo de vida rural y un espacio abierto al disfrute de todos. Por eso, proyecta un salón vidriado con vista a la pista y a la laguna central para eventos sociales e institucionales, un hotel de campo con habitaciones independientes integradas al verde y al paisaje y un restó que complemente la propuesta.

En Cardales, acaba de sumarse a la oferta Ayres de Cardales, un barrio de campiña para conectar plenamente con la naturaleza

El caballo como atleta

Montana Farm ofrece un entorno diseñado para el bienestar integral del animal: dos naves con capacidad para 40 caballos, boxes ventilados, solariums terapéuticos y programas personalizados de nutrición, ejercicio y atención veterinaria. La infraestructura busca brindar al caballo la comodidad y el cuidado que necesita, generar productos de alta calidad y construir un espacio que permita el desarrollo de competencias internacionales.

Cardales se consolida con proyectos que buscan trascender lo inmobiliario para convertirse en motores de desarrollo integral. Al combinar real estate, diseño y sustentabilidad con la tradición ecuestre y el turismo de calidad, introduce un nuevo nivel de innovación y aspiración.