En septiembre, las expensas en CABA y la provincia de Buenos Aires treparon fuerte, impulsadas por sueldos, mantenimiento y servicios públicos

En septiembre, la expensa promedio en CABA llegó a $295.368, lo que implica un incremento del 1,9% respecto a agosto, cuando se ubicaba en $289.762. En términos interanuales, el aumento fue del 41,7%, ya que en septiembre de 2024 la expensa promedio había sido de $208.370, según un relevamiento de ConsorcioAbierto basado en datos de 12.000 consorcios que utilizan su plataforma.

El crecimiento de las expensas superó con creces la inflación del mes, que según el INDEC fue del 2,1%, con una variación interanual del 31,8%. El mayor incremento se registró en el rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%), impulsado principalmente por subas en los alquileres, lo que refleja la presión creciente sobre los gastos de los hogares porteños.

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, las expensas también registraron aumentos significativos. En septiembre, el promedio alcanzó los $143.566, lo que representa un incremento del 4,5% respecto a agosto y una suba interanual del 63,3%, reflejando una presión aún mayor sobre los gastos de los consorcios bonaerenses.

"Las expensas se movieron en línea con la inflación general, pero siguen presionadas por los aumentos en los servicios públicos, que fueron el rubro de mayor incremento del mes según INDEC", precisa Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Y comenta que, "en CABA el ajuste se dio antes y hoy muestra una variación más moderada, mientras que en la Provincia el impacto se fue trasladando de manera gradual. Esa diferencia explica la brecha interanual, que tenderá a achicarse hacia fin de año".

Cuáles son los principales gastos en los consorcios en CABA y GBA

Los 5 principales gastos de los consorcios en CABA en septiembre corresponden a:

Personal y sueldos: representa en promedio el 30% del total de gastos, siendo el rubro más significativo. En edificios pequeños (0-50 UFs), llega al 31%, mientras que en edificios grandes (+200 UFs) se reduce al 12%, evidenciando economías de escala.

Gastos operativos y de mantenimiento: representa en promedio un 29%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos: comienza en 27% en edificios pequeños y aumenta hasta 55% en edificios grandes, impulsado por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento.

representa en promedio un , pero sigue una tendencia inversa a los sueldos: comienza en 27% en edificios pequeños y aumenta hasta 55% en edificios grandes, impulsado por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. Servicios Públicos: este rubro ocupa el tercer lugar con un impacto del 14%.

este rubro ocupa el tercer lugar con un impacto del Gastos administrativos, bancarios e impositivos: corresponde a un 13,5% del total.

corresponde a un del total. Mantenimiento extraordinario y obras: representa un 7% del total.

En provincia de Buenos Aires, los 5 principales gastos de los consorcios en septiembre corresponden a:

Personal y sueldos: es el rubro principal, con un promedio del 31%, disminuyendo al 20% en edificios grandes. La carga salarial es ligeramente superior a la de CABA, posiblemente debido a diferencias salariales o estructuras contractuales.

Gastos operativos y de mantenimiento: representa entre el 28% y el 53%, aumentando con el tamaño del consorcio. La tendencia es similar a la observada en CABA.

: representa %, aumentando con el tamaño del consorcio. La tendencia es similar a la observada en CABA. Gastos administrativos, bancarios e impositivos: los gastos administrativos representan un promedio del 17%.

Servicios públicos: con un promedio del 10%, este rubro es proporcionalmente menor que en CABA, lo que podría deberse a diferencias tarifarias.

: con un promedio del , este rubro es proporcionalmente menor que en CABA, lo que podría deberse a diferencias tarifarias. Mantenimiento extraordinario y obras: similar a CABA, representa alrededor del 9% del total.

Morosidad en edificios: 1 de cada 6 unidades debe expensas en CABA y provincia de Buenos Aires

En un edificio, el 17% de las unidades funcionales posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 17 deben. Esto es igual en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, y una tendencia que se ha sostenido a lo largo de todo 2024 y se mantiene en 2025. En cuanto al porcentaje de deuda sobre el total de la expensa, en CABA vemos que alcanza el 30%.

"El porcentaje de unidades con deuda se mantiene estable, pero el monto total adeudado continúa en aumento, impulsado por el incremento de las expensas y las tasas de interés. En septiembre, las tasas promedio fueron del 4,7 % en CABA y del 6,3 % en la Provincia de Buenos Aires. Por eso es fundamental anticiparse, reforzar la gestión preventiva y ofrecer planes de pago sostenibles que eviten que las deudas se acumulen", explica Laiuppa.