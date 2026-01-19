Una alternativa que ganó protagonismo es la reconversión de contenedores marítimos en viviendas, una propuesta que combina rapidez y un enfoque sustentable

Ante el creciente déficit habitacional y los elevados costos de la construcción de casas tradicional, el mercado apuesta por alternativas innovadoras y más accesibles.

Una de las que más protagonismo ganó en los últimos años es la reconversión de contenedores marítimos en viviendas habitables, una propuesta que combina rapidez, menor inversión y un enfoque sustentable.

Diseñados originalmente para el transporte de mercancías, los contenedores de acero hoy se adaptan como unidades residenciales gracias a su robustez, versatilidad y costos significativamente más bajos en comparación con una obra convencional.

"La construcción con contenedores marítimos es más rápida y económica, ya que los módulos vienen fabricados y solo necesitan ser adaptados. Además, es una opción más sostenible, porque reutilizamos estructuras que de otro modo quedarían en desuso", explica Sergio Sabán, propietario de Containers Río de la Plata.

Casas: modelos compactos y precios accesibles

Los modelos más demandados por las personas que eligen las casas contenedores como una opción rápida y sustentable, son los de 15 y 28 metros cuadrados, que suelen incluir cocina, baño, dormitorio y living integrados.

El valor de las unidades básicas arranca en los u$s18.000, mientras que las versiones más amplias o con mayor nivel de personalización pueden llegar a valer 50.000 dólares.

"Los factores que inciden en el precio final son la calidad de los materiales, el diseño arquitectónico y la ubicación de la obra", aclara Sabán.

Tiempos de obra y requisitos del terreno

Uno de los principales beneficios de este tipo de viviendas es el plazo de ejecución. Desde el diseño hasta la entrega, el proceso puede demorar entre dos y seis meses, dependiendo del grado de personalización del proyecto.

Sin embargo, no todos los terrenos son aptos para su instalación. "La vivienda debe asentarse sobre un suelo estable, contar con acceso a los servicios básicos y también es clave considerar la orientación solar para optimizar la eficiencia energética", señalan desde la empresa.

En términos de resistencia y durabilidad, los contenedores están diseñados para soportar condiciones extremas y cuentan con una larga vida útil. Los proyectos actuales incorporan, además, materiales aislantes de última generación que garantizan confort térmico y acústico.

Un fenómeno en expansión

El interés por este tipo de viviendas creció de la mano de la vida sustentable, pero también impulsado por la crisis habitacional y los altos costos de construcción, que incluso comenzaron a desacelerar el mercado de venta de terrenos.

En este escenario, las casas contenedor, las tiny houses y las viviendas modulares se consolidan como soluciones accesibles, versátiles y ecológicas, tanto para primera vivienda como para desarrollos turísticos o de alquiler.

"Tenemos clientes muy diversos, pero predominan jóvenes y familias que buscan una primera vivienda accesible y ecológica. También vemos un fuerte interés de inversores que apuntan a proyectos turísticos", comenta Sabán.

Uno de los principales desafíos sigue siendo la normativa local ya que cada municipio tiene regulaciones diferentes y, en muchos casos, el uso residencial de contenedores no está contemplado.

"Eso nos obliga a analizar cada proyecto de manera particular para cumplir con los requisitos de habilitación", concluye.

En un contexto marcado por la falta de acceso a la vivienda y el encarecimiento de la construcción tradicional, las casas hechas con contenedores se posicionan como una alternativa concreta y en expansión. Su menor costo, rapidez de ejecución y perfil sustentable las convierten en una opción cada vez más atractiva, tanto para quienes buscan su primera vivienda como para desarrolladores e inversores.