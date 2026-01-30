El Banco Ciudad volverá a convertirse en escenario de una de las instancias más seguidas por inversores y compradores del mercado inmobiliario porteño. El próximo 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, tendrá lugar una subasta online de seis propiedades ubicadas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, todas ellas sin dueños ni herederos, a través de la plataforma oficial de remates online del banco.

Los remates se realizarán por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, una modalidad que suele generar fuerte interés por la seguridad jurídica del proceso y por los valores de base, que en muchos casos quedan por debajo de operaciones comparables.

La subasta será 100% online, mediante la plataforma https://subastas.bancociudad.com.ar/, y cada inmueble tendrá un horario específico de inicio y cierre, con lapsos de aproximadamente 30 minutos por unidad.

Para participar, los interesados deberán inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta, constituir domicilio en CABA, informar un domicilio electrónico y depositar una garantía equivalente al 3% del valor base del inmueble. Todos los pagos se realizan en pesos, tomando como referencia la cotización del dólar billete tipo vendedor del Banco Nación al momento de la operación. Las garantías de quienes no resulten adjudicatarios serán reintegradas por transferencia dentro de los siete días hábiles, mientras que en el caso de los ganadores, el depósito se devuelve una vez cancelado el precio total.

Qué se subasta, dónde están las propiedades y cuánto cuestan

La jornada comenzará a las 10.00 con la subasta de un departamento ubicado en Lautaro al 1500, en el barrio de Flores. Se trata de una unidad de dos ambientes, con disposición al frente, desarrollada entre planta baja y primer piso, que incluye garage, patio con lavadero y acceso a terraza. La superficie total alcanza los 135,86 m², una dimensión poco habitual para la zona en ese rango de precio. El valor base es de u$s34.408,47, con un depósito en garantía de u$s1.032,25, y el remate se extenderá hasta las 10.30.

A las 10.45 será el turno de San Telmo, con un departamento de dos ambientes en primer piso, ubicado en Chacabuco al 1100. La unidad cuenta con hall, living comedor, cocina, dormitorio y baño, con ventilación al exterior en todos sus ambientes. Tiene una superficie cubierta de 39,64 m² y un precio base de u$s34.181,36, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para vivienda como para renta, en uno de los barrios con mayor demanda turística de la Ciudad. El depósito en garantía es para este caso de u$s1.025,44. La subasta finalizará a las 11.15.

La tercera propiedad corresponde a Agronomía, en Zamudio al 4000, y comenzará a subastarse a las 11.30. Se trata de un PH al frente, de dos ambientes, con cocina y baño, todos con ventilación natural. La unidad principal tiene 57,06 m², a los que se suma una unidad complementaria descubierta de 36,94 m², totalizando una superficie considerable para la tipología. El precio base asciende a u$S60.300, con un depósito de u$s1.809, y el cierre está previsto para las 12.00.

A las 12.15, el foco se traslada a Parque Avellaneda, con una propiedad ubicada en Moreto al 1700. Es un departamento de dos ambientes, desarrollado en una sola planta, con entrada independiente por pasillo. Uno de sus mayores atractivos es el amplio espacio descubierto de uso exclusivo, que incluye patio, jardín y pasaje, sumando una superficie total de 168,85 m². El precio base es de u$s33.500, uno de los más bajos de la jornada. El depósito en garantía está fijando en u$s1.005 y el remate se extenderá hasta las 12.45.

El inmueble de mayor valor de la subasta se ofrecerá a partir de las 13.00 y está ubicado sobre Avenida Santa Fe al 3100, en Recoleta. Se trata de un semipiso de tres ambientes, al contrafrente, con doble acceso por ascensor, cocina independiente, estar comedor con salida a balcón corrido, dos dormitorios y dos baños. La superficie total es de 76,32 m², y el precio base alcanza los u$s90.450, con una garantía de u$s2.713,50. La subasta cerrará a las 13.30, y esta unidad contará con exhibición presencial el 2 de febrero, de 9 a 12 horas.

Finalmente, a las 13.45, se subastará un PH de tres ambientes en Nicolás Granada al 900, en el barrio de Liniers. La propiedad tiene acceso independiente, cocina y una azotea propia, con una superficie total de 119,48 m², sumando espacios cubiertos y descubiertos. El precio base es de u$s53.600, con un depósito de u$S1.608, y el remate concluirá a las 14.15. Esta unidad podrá visitarse en la exhibición presencial del 3 de febrero, también de 9 a 12 horas.

Quienes quieran conocer en detalle