Subastan terrenos en un barrio cerrado de San Luis con descuentos millonarios: cómo participar

Los predios en oferta presentan superficies que van desde los 1.230 hasta los casi 1.600 m2, con bases de subasta que arrancan en u$s12.200

Una nueva subasta de terrenos en San Luis captará la atención del mercado inmobiliario este mes de marzo. Narvaezbid, plataforma especializada en remates online, ofrecerá 10 lotes urbanos ubicados en el barrio cerrado Aguas Blancas, en Villa Larca, con valores 40% por debajo de los precios de mercado. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de marzo y representa una oportunidad tanto para inversores como para quienes buscan construir su vivienda en una zona de proyección turística y residencial consolidada.

Los predios en oferta presentan superficies que van desde los 1.230 hasta los 1.576 metros cuadrados, con bases de subasta que arrancan en u$s12.200 y llegan hasta los u$s18.500. Según de Narvaezbid, estos valores representan descuentos de hasta un 40% respecto a cotizaciones habituales en la zona, lo que posiciona a esta subasta como una alternativa atractiva frente a los canales tradicionales de compraventa.

El complejo Aguas Blancas se encuentra en Villa Larca, localidad del Departamento Chacabuco con 2.217 habitantes, ubicada a 31 kilómetros al sur de Merlo y a solo 15 minutos en vehículo desde el centro de esa ciudad serrana. La ubicación, al pie de las Sierras de los Comechingones, ofrece un entorno natural privilegiado.

El barrio cerrado cuenta actualmente con 190 lotes totales, de los cuales 62 ya tienen viviendas construidas, lo que evidencia el nivel de consolidación y desarrollo del proyecto. Entre sus servicios, dispone de agua potable, red eléctrica y un pórtico de ingreso con acceso controlado. Una característica diferencial del emprendimiento es que el 85% de su superficie está destinada a reserva natural, garantizando un entorno verde y sustentable para los residentes.

El barrio cerrado Aguas Blancas cuenta con 190 lotes totales y 62 viviendas ya construidas

¿Cómo participar de la subasta?

Las subastas organizadas por Narvaezbid son abiertas al público general, con inscripción gratuita y participación completamente remota. El proceso se realiza íntegramente de manera digital, lo que permite trazabilidad completa y aporta transparencia y seguridad jurídica a la operación. Los interesados pueden coordinar visitas presenciales a los inmuebles antes de ofertar.

Para participar, los potenciales compradores deben registrarse en la plataforma web y esperar la validación de su usuario. Una vez habilitados, deberán depositar un seguro de participación de $300.000 por cada lote que deseen ofertar, con vencimiento hasta 24 horas antes del inicio de la subasta. En caso de resultar adjudicatario, Narvaezbid podrá exigir un refuerzo equivalente al 2% del valor ofertado.

Los costos de la operación incluyen una comisión del 4% más IVA y percepción de Ingresos Brutos sobre el valor de venta, que recae sobre el comprador. Todos estos gastos están detallados en las condiciones de participación publicadas en el sitio oficial.

El sistema de puja funciona bajo la siguiente dinámica: todos los inmuebles reciben ofertas hasta el horario de cierre establecido, pero a partir de ese momento, cada nueva oferta que ingrese agregará tres minutos adicionales al reloj. Este mecanismo se mantiene hasta que la última oferta recibida se convierte en la ganadora, sin que ingresen nuevas propuestas en el tiempo extra generado.

Los lotes ofrecen escrituración y posesión inmediata

Entre las ventajas del formato digital se destacan los precios por debajo del mercado, costos de operación reducidos al tratarse de transacciones al contado, y agilización de los tiempos de compra en comparación con los canales tradicionales. Además, los lotes ofrecidos cuentan con posibilidad de escrituración y posesión inmediata, lo que habilita el inicio de proyectos de construcción o inversión sin demoras.

El perfil de comprador al que apunta esta subasta va desde familias que buscan construir su casa de vacaciones en la sierra puntana, hasta desarrolladores interesados en proyectos con orientación turística, pasando por inversores que buscan capitalizar el crecimiento de una zona con demanda sostenida. La combinación de naturaleza, privacidad y una relación superficie-valor competitiva posiciona a estos lotes como una alternativa destacada dentro del segmento de barrio cerrado en San Luis, consolidando a esta subasta digital como uno de los eventos inmobiliarios más relevantes del trimestre en la provincia cuyana.