Aunque el mercado inmobiliario mostró signos de reactivación, los costos de construcción continúan en niveles exigentes, especialmente medidos en pesos

De todos los ambientes de una casa, la ampliación y renovación de la cocina está entre las obras que implican los mayores presupuestos, aunque todo dependerá de la dimensión del espacio, de la magnitud de la obra, de la selección de materiales, de las terminaciones, de la calidad de productos a instalar y del personal que estará a cargo de ejecutar los trabajos.

En marzo de 2026, esa premisa sigue vigente. Aunque el mercado inmobiliario mostró signos de reactivación, los costos de construcción continúan en niveles exigentes, especialmente medidos en pesos.

¿Cuánta plata necesitás para renovar y ampliar una cocina en marzo de 2026?

De acuerdo con el último relevamiento de Reporte Inmobiliario, refaccionar una cocina estándar de 5,6 metros cuadrados demanda actualmente una inversión de $9.236.697, lo que equivale a u$s6220 a valores de febrero.

En los últimos doce meses, el costo en pesos registró un incremento del 15,83%. Sin embargo, medido en dólares, bajó 4,83%, lo que marca una desaceleración respecto de los fuertes saltos en moneda dura que se habían visto en años anteriores.

El presupuesto contempla una reforma integral. Incluye demolición, recambio completo de cañerías de agua y gas, nueva mesada de granito, muebles bajo mesada y alacenas, grifería monocomando, instalación eléctrica renovada, revestimientos cerámicos, luminarias y pintura general.

Si la obra suma también la remodelación del baño, el desembolso total asciende a $17.513.630, equivalentes a u$s11.793. En dólares, el valor se mantiene prácticamente en el mismo nivel que hace un año, lo que refleja cierta estabilidad en la comparación interanual.

Cuando la obra suma metros: el impacto del costo de construcción

El escenario cambia cuando la decisión no es solo modernizar, sino ampliar la cocina. Integrar ambientes, ganar superficie hacia un patio o sumar metros cubiertos implica ingresar de lleno en la estructura de costos de construcción.

En enero de 2026, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Gran Buenos Aires elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos registró un aumento mensual del 2,3% en pesos. La suba estuvo impulsada por incrementos del 1,4% en materiales, 3,1% en mano de obra y 2,2% en gastos generales.

Para esa fecha, según reportes privados, el costo por metro cuadrado ya superaba los $2.000.000. Esto significa que cada metro adicional incorporado a la cocina puede implicar un desembolso millonario, dependiendo de la calidad constructiva y las terminaciones elegidas.

Medido en dólares, el costo de construcción subió 0,2% en enero. Desde las elecciones presidenciales de octubre de 2023 acumula un incremento del 104%. En perspectiva histórica, construir hoy cuesta tres veces más que en octubre de 2020 —el punto mínimo de la serie— y se ubica 29% por encima del promedio 2012-2025, según datos de Zonaprop.

En otras palabras, ampliar una cocina no solo supone el gasto del equipamiento y las terminaciones, sino también afrontar un contexto de costos estructurales elevados. Según estimaciones del sector, el presupuesto puede escalar entre 20% y 40% respecto de una refacción estándar, dependiendo de la complejidad de la obra y los metros a sumar.

Recomendaciones para ahorrar costos

Existen varias formas y estrategias para reducir y optimizar los gastos que implica la remodelación de una cocina.

Planificar bien antes de comenzar la obra, definiendo el diseño y las medidas desde el inicio para evitar gastos extras.

Elegir el momento adecuado para realizar la remodelación, especialmente en un contexto de inflación relativamente estable es fundamental aprovechar beneficios financieros, como descuentos bancarios o cuotas sin interés.

Lo más importante es elegir materiales y productos que ofrezcan una buena relación precio-calidad; los de fabricación nacional que cumplan con esta condición son una buena opción.

Estar atentos a promociones y combos de productos, por ejemplo, de grifería y bacha, que suelen tener precios más competitivos que si se compran individualmente.

Si está la posibilidad, trabajar con profesionales que permitan realizar proyecciones (en el caso de obras grandes o de varios proyectos).

Entre las recomendaciones para reducir el costo de una remodelación de este tipo, se pueden colocar los pisos nuevos sobre el que ya está para no levantar todo lo preesxistente, buscar materiales nobles y, en cuanto a muebles, considerar que los modelos estándar también pueden ser lindos, y sin gastar fortunas.