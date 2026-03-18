Créditos hipotecarios para primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, anunció este miércoles el lanzamiento de un programa orientado a la clase media. La financiación estará a cargo del Banco Ciudad.

El esquema propone un plazo de 20 años en UVA + 7,5% anual. Pero hay un plus: el Gobierno porteño subsidiará dos puntos de la tasa. En la práctica, el costo financiero para el tomador será menor.

Para acceder al beneficio, se requiere un ingreso familiar de $3.200.000. También se admite sumar un garante para alcanzar ese monto mínimo, lo que amplía el universo de potenciales beneficiarios.

El crédito puede utilizarse tanto para primera vivienda como para vivienda única y permanente. La distinción es clave: apunta a quienes realmente necesitan un techo propio.

Límites de superficie y valor de la propiedad

La propiedad no podrá superar los 80 metros cuadrados. Además, el precio por metro cuadrado tiene un tope: u$s2.800. Son restricciones pensadas para focalizar el programa en un segmento específico del mercado.

Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad, detalló el esquema de cuotas. "La cuota es aproximadamente de 80 mil pesos cada 10 millones", explicó. Es decir, un crédito de $100 millones tendría una cuota de $800.000.

Los interesados podrán gestionar el trámite en cualquier sucursal del Banco Ciudad. También habrá canales digitales disponibles: la web oficial y el asistente virtual Boti.

De dónde saldrán los fondos para financiar los créditos

El anuncio incluye un cambio de prioridades en el uso de recursos públicos. "Los fondos del Instituto de Vivienda de la ciudad que eran destinados a las villas van a destinarse exclusivamente a financiar estos créditos", explicó Macri sobre el origen del financiamiento.

Pero no es la única fuente. El Gobierno porteño sumará los ingresos generados por la concesión de medios públicos de la Ciudad en manos privadas. También se incorporarán los dividendos del propio Banco Ciudad.

Laje agregó un dato relevante: "Hace dos semanas, emitimos una ON en el mercado de capitales por 100 mil millones de pesos también para financiar este plan". La emisión de obligaciones negociables muestra que la apuesta del gobierno porteño por este programa va en serio.

El jefe de Gobierno fue enfático al defender el cambio de rumbo. "Tener la casa propia es ese sueño que fue postergado, va a dejar de ser una aspiración para empezar a ser una realidad", afirmó Macri.

Crítica a la política anterior de vivienda en la Ciudad

Jorge Macri aprovechó el anuncio para marcar distancia con gestiones anteriores. "Durante mucho tiempo los recursos del Instituto de Vivienda de la ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos", señaló.

Y fue más allá: "Esa política fracasó y además generó una profunda injusticia", sentenció el funcionario, marcando un quiebre con la orientación previa de los fondos públicos destinados a vivienda.

El programa busca reactivar el acceso al crédito hipotecario en un contexto donde la clase media quedó relegada. Los requisitos de ingreso y los límites de superficie apuntan a ese segmento que no califica para planes sociales pero tampoco puede acceder a créditos tradicionales.

El Banco Ciudad será el ejecutor del programa. La entidad financiera porteña suma así una nueva línea de negocios vinculada a créditos hipotecarios con respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.