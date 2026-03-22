Nueva Línea F de subte: cómo impactará en los precios de inmuebles y qué zonas ganarán valor

La nueva traza conectará sur, centro y norte de CABA, con impacto en precios, demanda y desarrollo en barrios hoy relegados del mapa inmobiliario.

El avance de la Línea F del subte empieza a generar movimientos concretos en el mercado inmobiliario porteño, incluso antes del inicio pleno de obra. La traza proyectada por el Gobierno porteño, que unirá Barracas con Palermo y atravesará zonas clave del centro, reconfigurará la lógica de accesibilidad en la Ciudad de Buenos Aires y vuelve a poner en discusión el valor relativo del suelo en distintos barrios.

Con una inversión estimada entre u$s1.350 y u$s1.500 millones, el proyecto se posiciona como una de las obras de infraestructura más relevantes de los últimos años. El impacto no se limita a la movilidad: en el sector inmobiliario ya se analiza cómo puede alterar precios, demanda y tipo de desarrollos.

La experiencia local muestra que cada nueva línea de subte tiende a generar procesos de valorización progresiva en su entorno, con efectos más notorios en aquellas zonas que partían de una menor conectividad. En ese marco, el sur de la Ciudad aparece como el principal candidato a captar ese diferencial.

La futura traza, de 9,8 kilómetros y 12 estaciones, se realizará en dos etapas. La primera incluirá las paradas Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán, con inauguración prevista para 2031.

Un nuevo eje de valorización urbana

El corredor que plantea la Línea F rompe con la lógica histórica de crecimiento de Buenos Aires, concentrada durante décadas hacia el norte. La conexión transversal entre sur, centro y norte introduce un factor que puede redistribuir oportunidades dentro del mercado.

Pablo Valencia Neira, de Valencia Neira Real Estate, planteó que la mejora en conectividad tendrá impacto directo en los valores del metro cuadrado, en especial "en barrios como Barracas y Constitución, donde la accesibilidad fue históricamente una limitante".

En esa línea, Enrique Eggimann, titular de Eggimann Propiedades, sostuvo que el sur ya venía consolidando una base de expansión que ahora puede acelerarse. Señaló que "barrios como Barracas y La Boca incorporaron en los últimos años mejoras en infraestructura, bicisendas y resolución de problemas históricos como las inundaciones, factores que ya venían traccionando demanda".

Eggiman agregó que la cercanía a polos educativos y la posibilidad de reducir tiempos de traslado hacia universidades y centros de trabajo puede modificar el perfil de quienes eligen estas zonas, con mayor presencia de público joven y profesional.

Valores actuales y brecha entre zonas

El recorrido de la futura línea permite observar una Ciudad con fuertes contrastes en términos de precios. Mientras el norte mantiene valores elevados y estables, el sur todavía ofrece tickets de entrada más accesibles.

Hoy, los precios promedio reflejan esa diferencia:

• Constitución presenta precios cercanos a 1.212 u$s/m2, con tickets promedio de u$s69.000 en unidades de dos y tres ambientes.

• Monserrat se ubica en torno a 1.662 u$s/m2, con valores cercanos a u$s85.000.

• San Nicolás alcanza los 1.859 u$s/m2 y tickets de u$s90.000.

• Barracas se posiciona en 1.842 u$s/m2, con operaciones promedio en u$s115.000.

• Recoleta y Palermo, en cambio, superan los u$s2.600 y u$s2.900 por m2 respectivamente, con tickets que van de u$s160.000 a u$s170.000.

Esta brecha explica en gran parte el potencial de valorización del corredor sur. Según el análisis de mercado, la mejora en conectividad tiende a cerrar parcialmente esas diferencias, aunque sin eliminar la segmentación por calidad urbana y consolidación del barrio.

Eggiman remarcó que zonas con valores en torno a u$s1.400 por m2 ya muestran niveles interesantes de rentabilidad, impulsados por la demanda sostenida y la falta de crédito suficiente para cubrir toda la oferta.

Qué tipologías pueden ganar protagonismo

El impacto de la Línea F no será homogéneo en todos los segmentos. Determinados tipos de propiedades suelen reaccionar más rápido ante mejoras en infraestructura.

Entre los tipos de viviendas con mayor potencial aparecen:

• Departamentos usados bien ubicados, que permiten una rápida revalorización.

• PH reciclados, valorados por su identidad y menor costo relativo.

• Desarrollos en pozo cercanos a futuras estaciones, que captan expectativa.

• Proyectos nuevos con amenities, orientados a un público joven.

El arquitecto Pablo Abbatangelo, del Colegio Inmobiliario porteño, explicó que "estos procesos requieren tiempo, pero generan cambios estructurales en la dinámica de los barrios. La experiencia de la Línea H en zonas como Parque Patricios mostró cómo la conectividad puede transformar áreas completas".

Eggiman coincidió en que la mejora del transporte impulsa la plusvalía en el entorno inmediato de las estaciones, fenómeno que suele consolidarse a medida que la obra avanza.

Conectividad y cambio en la demanda

Uno de los principales efectos de la nueva línea se vincula con la percepción de distancia. La posibilidad de conectar de manera directa zonas del sur con el norte reduce tiempos de traslado y modifica decisiones residenciales.

Desde el sector destacan varios factores que explican este cambio:

• Menor dependencia de combinaciones de transporte.

• Acceso más rápido a centros educativos y laborales.

• Integración con otras líneas de subte y redes ferroviarias.

• Mayor previsibilidad en los tiempos de viaje.

Eggiman planteó que el tiempo de traslado se volvió una variable central en la elección de vivienda. En ese sentido, la obra puede convertir barrios hoy considerados periféricos en opciones viables para una demanda más amplia.

Impacto en alquileres y dinámica del mercado

El mercado de alquileres también muestra diferencias marcadas entre zonas que la Línea F podría empezar a reducir.

Actualmente, un departamento de tres ambientes en Palermo ronda los $900.000 mensuales, mientras que en barrios del sur como Barracas o La Boca se ubica cerca de $600.000. En zonas intermedias como Caballito, los valores promedian los $750.000.

La mejora en conectividad podría generar un aumento de la demanda en áreas más económicas, presionando al alza los precios y reduciendo la brecha con barrios más consolidados.

Jorge Manikis, de MKS Propiedades, advirtió que ya se observa un incremento en consultas por terrenos y unidades en pozo en el corredor sur, anticipando el efecto que tendrá la obra en el mediano plazo.

Redistribución del valor del suelo

Más allá de los precios actuales, el impacto más relevante de la Línea F puede darse en la estructura general del mercado inmobiliario porteño.

Durante décadas, la valorización del suelo estuvo concentrada en el norte, impulsada por mejores servicios, infraestructura y accesibilidad. El sur, en cambio, quedó rezagado por la falta de transporte eficiente.

La nueva traza introduce un cambio en esa lógica. Según los especialistas, la obra puede generar:

• Nuevas oportunidades para desarrolladores en zonas con tierra disponible.

• Revalorización de áreas con patrimonio arquitectónico subutilizado.

• Aparición de nuevos polos residenciales y comerciales.

• Mayor equilibrio entre norte y sur en términos de demanda.

Eggiman señaló que en barrios como Palermo o Recoleta la escasez de tierra limita el desarrollo de nuevos proyectos, lo que abre espacio para que otras zonas capten inversiones.

También destacó que la conexión con múltiples líneas de subte y terminales ferroviarias potenciará el atractivo del corredor, consolidándolo como un eje estratégico dentro de la Ciudad.

Un proceso gradual

Si bien los efectos más visibles se darán con el avance de la obra, el mercado ya empieza a anticiparse. La expectativa de mejora en la conectividad influye en decisiones de compra, inversión y desarrollo.

Los expertos coinciden en que el proceso será progresivo, con etapas diferenciadas:

• Expectativa inicial y aumento de consultas.

• Inicio de obra y primeros ajustes de precios.

• Consolidación de la infraestructura y salto de valorización.

En ese recorrido, los barrios del sur aparecen como los principales beneficiados, con margen para crecer tanto en valores como en calidad urbana.

El cambio no será inmediato ni uniforme, pero la historia del mercado inmobiliario porteño muestra que las obras de transporte tienen un efecto profundo y duradero. "En ese sentido, la Línea F se perfila como un factor capaz de redefinir el mapa de oportunidades dentro de la Ciudad", concluyó Eggiman.