Las propuestas superan las 14.000 unidades en la Ciudad, con valores más estables y diferencias acotadas entre barrios. Qué mirar hoy antes de alquilar

El mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una etapa de mayor estabilidad, con una oferta que se ubica en torno a las 14.000 unidades, según datos de plataformas como Reporte Inmobiliario, Cabaprop y Argenprop. De ese total, más de 9.500 departamentos corresponden a monoambientes, dos y tres ambientes, lo que concentra el grueso de la demanda.

La menor oferta se concentra en los barrios del sur porteño, donde el desarrollo inmobiliario resultó más limitado en los últimos 15 años. Se construyó en mayor medida en el eje norte, y un poco más en el oeste, en barrios como Villa Devoto, Flores y Villa del Parque.

Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, explicó que el volumen disponible se mantiene prácticamente sin cambios frente a un año atrás, con una leve variación negativa. Dijo: "Este comportamiento configura un mercado más equilibrado, donde la cantidad de unidades disponibles funciona como un freno natural a subas más abruptas en los valores de publicación".

Esa estabilidad también introduce mayor competencia entre propietarios, sobre todo en los segmentos medios, donde el nivel de sensibilidad al precio resulta más alto. En ese contexto, los valores tienden a ajustarse en función de la demanda efectiva y no solo de expectativas.

Por su parte, Miguel Chej Muse, miembro del Colegio Inmobiliario porteño y socio del estudio Vela & Chej Muse Real Estate, detalló que "la oferta actual logra cubrir adecuadamente las necesidades del mercado, con un predominio marcado de departamentos dentro del total publicado. A nivel territorial, seis barrios concentran más de la mitad del stock disponible".

El liderazgo lo mantiene Palermo, seguido por Recoleta, Belgrano, Caballito, Puerto Madero y Barrio Norte. Esta concentración responde a factores estructurales como densidad edilicia, conectividad, acceso a servicios y presencia de polos comerciales y educativos.

Dónde hay más oferta por tipo de unidad

El análisis por tipología permite entender mejor cómo se distribuye el stock disponible dentro de la Ciudad, según los distintos portales especializados:

• Monoambientes: mayor presencia en Palermo, Recoleta y Belgrano.

• Dos ambientes: concentración en Palermo, Belgrano y Caballito.

• Tres ambientes: mayor volumen en Caballito, Palermo y Recoleta.

Este patrón refleja la lógica de desarrollo urbano de cada zona y el tipo de demanda predominante. En barrios consolidados, la oferta tiende a diversificarse, mientras que en zonas más nuevas o en expansión predominan ciertas tipologías.

Precios promedio y menor dispersión

Los valores promedios de alquiler muestran hoy una menor dispersión entre barrios. Según Reporte Inmobiliario, los precios promedio actuales se ubican en:

• Monoambientes: $465.000.

• Dos ambientes: $600.000.

• Tres ambientes: $782.500.

Chej Muse aportó referencias levemente superiores, con precios que rondan:

• Monoambientes: $500.000.

• Dos ambientes: $620.000.

• Tres ambientes: $850.000.

Más allá de las diferencias puntuales, ambos coinciden en que el mercado presenta una mayor homogeneidad relativa. Gómez Picasso señaló que "en los barrios más demandados se concentra una mayor oferta, lo que limita la posibilidad de incrementos más agresivos y reduce la brecha frente a zonas medias".

Este fenómeno marca un cambio respecto de años anteriores, donde la escasez en determinadas áreas generaba saltos más pronunciados entre ubicaciones. Sobre todo cuando rigió la Ley de Alquileres (derogada por Javier Milei en diciembre de 2023).

Barrios más accesibles y diferencias estructurales

A pesar de la convergencia en algunos segmentos, la ubicación sigue siendo un factor determinante. Chej Muse identificó como zonas más accesibles para los inquilinos a Villa Lugano, Floresta, Constitución, Parque Avellaneda y San Cristóbal.

"En estos casos, la menor conectividad, la distancia respecto de los principales centros de actividad y una oferta de servicios más limitada impactan de forma directa en los valores locativos", amplió Chej Muse.

En contrapartida, Puerto Madero, Palermo, Núñez y Belgrano concentran los valores más caros. La combinación de infraestructura, espacios verdes, oferta gastronómica y conectividad explica esa diferencia.

Entre ambos extremos, la brecha puede superar el 100%, lo que confirma que la ubicación continúa como la variable más relevante al momento de definir precios.

Condiciones contractuales más flexibles

El proceso de alquiler suma hoy un grado mayor de complejidad. Gómez Picasso detalló que las condiciones varían de manera significativa entre propiedades, con diferencias en duración de contratos, montos de depósito, tipos de garantía, mecanismos de actualización e incluso moneda de pago.

Este escenario configura un mercado más flexible, donde cada operación se negocia en función de las expectativas del propietario y las posibilidades del inquilino. La estandarización que existía en etapas anteriores pierde peso frente a acuerdos más personalizados.

También aparece un cambio en la dinámica de negociación. Las contraofertas ganan terreno y encuentran mayor receptividad, en un contexto donde la competencia entre unidades obliga a ajustar pretensiones para concretar operaciones.

El impacto de las expensas y los costos ocultos

Más allá del valor del alquiler, el costo total de acceso a una vivienda depende en gran medida de las expensas (en CABA superan los $270.000 mensuales según distintos análisis privados). Chej Muse advirtió que en algunos casos este componente alcanza niveles similares al canon locativo, lo que condiciona la decisión final del inquilino.

Este factor adquiere mayor relevancia en edificios con servicios adicionales, seguridad o infraestructura compleja, donde los gastos operativos elevan el costo mensual total.

A su vez, la estructura del edificio, su tamaño y la cantidad de unidades influyen en la distribución de esos costos, lo que genera diferencias incluso dentro de una misma zona.

Un mercado con más oferta pero nuevos desafíos

Gómez Picasso introdujo además un elemento estructural que incide en el funcionamiento del mercado: la baja rentabilidad para las inmobiliarias tras la eliminación del cobro de comisiones a inquilinos.

Este cambio reduce el incentivo para intermediar operaciones y, en muchos casos, deriva en una menor profesionalización en la gestión de alquileres. "Como consecuencia, crece la participación directa de propietarios, con resultados dispares en términos de organización y condiciones contractuales", amplió Gómez Picasso.

El escenario actual combina así mayor oferta, valores más contenidos y un proceso de negociación más abierto, pero también mayor heterogeneidad en las reglas de juego.

En este contexto, el acceso a la información y la comparación entre viviendas se vuelve central para tomar decisiones.

Chej Muse concluyó que el principal desafío para el inquilino pasa por evaluar el costo integral del alquiler, "contemplar las condiciones del contrato y entender que cada operación responde a una lógica particular dentro de un mercado que ganó flexibilidad".