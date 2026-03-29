Con una inversión millonaria, un nuevo desarrollo suma residencias exclusivas, servicios y comercios en una zona en pleno auge de la ciudad. Precios del m2

La transformación de las ex tierras ferroviarias volvió a abrir oportunidades para el mercado inmobiliario porteño. En Palermo, uno de los barrios con mayor presión de demanda, el foco empieza a correrse hacia el corredor del ferrocarril San Martín, donde la reconversión de predios que durante décadas quedaron sin uso empezó a habilitar proyectos de mayor escala que los habituales en la Ciudad.

Uno de los desarrollos que se proyectan en ese sector es SENS Luxury Homes, un complejo residencial que la desarrolladora ATV Arquitectos planea construir en una manzana delimitada por Nicaragua, Godoy Cruz, Soler y Atacalco. El terreno forma parte de la ex playa ferroviaria de Palermo.

ATV Arquitectos adquirió cinco lotes contiguos, con los que reunió una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados dentro de una misma manzana. La operación se concretó a partir de las subastas impulsadas por Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., integrada por la ANSES y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que en los últimos años puso en el mercado distintos terrenos.

El terreno donde se construirá el desarrollo forma parte de la ex playa ferroviaria de Palermo

Uno de esos remates incluyó parcelas ubicadas a metros de la avenida Juan B. Justo y del outlet Distrito Arcos, dentro de un área delimitada por María Teresa, Costa Rica, Godoy Cruz y la futura continuación de Atacalco. Ese proceso terminó de consolidar el distrito conocido como Palermo Green, donde distintas desarrolladoras empezaron a posicionarse con proyectos residenciales de alta gama.

Cómo será el nuevo proyecto

El desarrollo demandará una inversión estimada en u$s130 millones y contempla la construcción de 95 unidades residenciales. Las superficies irán de 120 a 560 metros cuadrados, con departamentos de tres a seis ambientes y un conjunto de unidades en formato tríplex que incluirán terrazas privadas.

Los valores parten desde los u$s4.000 por metro cuadrado. En ese esquema, los departamentos de tres ambientes -de entre 127 y 146 m²- arrancan en u$s520.000, mientras que las unidades de cuatro ambientes -de 177 a 265 m²- comienzan en u$s862.000. En el segmento más alto, los tríplex de cuatro y cinco ambientes, con superficies de entre 348 y 500 m², superan los u$s1,65 millones.

El nuevo desarrollo demandará una inversión estimada en u$s130 millones y contempla la construcción de 95 unidades residenciales

El complejo sumará amenities orientados al segmento premium, entre ellos:

Piscina exterior

Piscina cubierta climatizada

Spa y gimnasio

Espacios de trabajo y áreas recreativas

168 cocheras y sectores para bicicletas

y sectores para bicicletas Espacios preparados para la carga de vehículos eléctricos

La planta baja incorporará un zócalo comercial con 12 locales, distribuidos entre Godoy Cruz y Atacalco, que funcionará como calle de convivencia con tránsito restringido frente al parque ferroviario y permitirá expansión hacia el espacio público. Según la desarrolladora, las marcas que ocuparán esos espacios aún no fueron definidas.

Las superficies irán de 120 a 560 metros cuadrados, con departamentos de tres a seis ambientes

La urbanización del área forma parte de un plan más amplio que abarca unas 11 hectáreas entre Soler, Godoy Cruz, Niceto Vega y Juan B. Justo, donde cerca del 65% de la superficie se destinará a espacios públicos y el resto a desarrollos privados.

En los últimos años, el entorno empezó a transformarse con la instalación del Polo Científico Tecnológico, la apertura de Distrito Arcos y la creación del Parque Ferroviario, que incorporó nuevas superficies verdes al barrio.

El modelo detrás del desarrollo

ATV Arquitectos nació hace más de dos décadas a partir de la iniciativa de Federico Azubel, Ignacio Trabucchi y Walter Viggiano, tres arquitectos que se conocieron durante su formación universitaria. Los comienzos fueron graduales, con pocos proyectos y un esquema en el que los propios socios asumían el diseño y la comercialización.

La planta baja incorporará un zócalo comercial con 12 locales

Con el tiempo, ese esquema derivó en una forma de trabajo más integrada, en la que el estudio empezó a involucrarse también en el desarrollo de los proyectos.

El proyecto en Palermo se apoya en ese recorrido y forma parte de los primeros emprendimientos que empiezan a tomar forma en este nuevo sector de la Ciudad.

Qué empieza a cambiar en el tipo de producto

El desarrollo aparece en un momento en el que el mercado empieza a cambiar el tipo de producto que ofrece. Frente a años dominados por unidades chicas, algunos proyectos vuelven a apostar por mayor superficie y más apertura hacia el exterior.

Las unidades de mayor tamaño del proyecto incorporan terrazas y piscinas privadas

En línea con ese cambio, empiezan a ganar peso propuestas que incorporan terrazas, expansiones propias y espacios verdes como parte del diseño, en sintonía con una demanda que cambió después de la pandemia.

Dentro de ese segmento, las unidades de mayor tamaño del proyecto incorporan terrazas y piscinas privadas, mientras que el diseño apunta a mejorar condiciones de luz, ventilación y circulación.

El proyecto también incorpora sistemas orientados a optimizar el consumo de energía y el uso del agua, un factor que empieza a pesar más en el segmento premium por su impacto en los costos de mantenimiento. "La sustentabilidad no es un agregado, es parte del diseño desde el inicio", concluyó Azubel.