Ducha con vista al Hipódromo y lujo extremo: así es el piso 34 de u$s 6.300.000 en una torre top

Uno de los pisos más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires se comercializa por una cifra que no es para cualquiera: puro lujo y vistas impresionantes

El mercado inmobiliario de alta gama en la Ciudad de Buenos Aires acaba de marcar un nuevo hito con la presentación de una de las unidades más espectaculares de la torre L’Avenue Libertador. Ubicada en el corazón de Palermo Chico, esta obra arquitectónica -con el sello distintivo de Zaha Hadid- ofrece una experiencia de vida que combina el diseño internacional con las vistas más privilegiadas de la capital argentina.

Se trata de una residencia situada en el piso 34, que salió a la venta por una cifra astronómica: 6.300.000 dólares. Según los expertos del sector, no se trata solo de metros cuadrados, sino de una pieza de colección urbana. "Hay propiedades que destacan y hay otras que directamente juegan en otra liga", definió el agente inmobiliario Patrice Gravière, de Sotheby’s International Realty, al describir esta unidad que parece flotar sobre el tejido de la ciudad.

L'avenue Libertador: así es el departamento de 6,3 millones de dólares en un piso 34 en Palermo

La unidad cuenta con una superficie total de 352 metros cuadrados distribuidos con una lógica de máxima sofisticación. El diseño interior apuesta por materiales nobles y terminaciones de estándar global, donde el mármol y los amplios ventanales de piso a techo son los protagonistas absolutos. El departamento dispone de tres dormitorios, entre los que destaca una master suite concebida como un refugio privado de descanso.

La recepción es, sin dudas, el punto más fuerte de la propiedad. Con espacios integrados y una cocina de alto nivel equipada con tecnología de punta, el piso está pensado tanto para la vida familiar como para eventos sociales de jerarquía. La sensación de amplitud se ve potenciada por la luz plena que ingresa en cada ambiente, logrando un equilibrio poco frecuente entre la imponencia de una torre moderna y la calidez de un hogar.

Vivir en el piso 34 de L’Avenue Libertador implica tener la ciudad a los pies. Desde sus balcones curvos, característicos del estilo de Hadid, se puede apreciar una panorámica inigualable que abarca:

Las canchas de Polo de Palermo.

El Hipódromo de Buenos Aires.

El Aeroparque Jorge Newbery.

La inmensidad del Río de la Plata.

"Esto no se explica, se siente", afirman desde la comercializadora, resaltando que la propiedad ofrece una privacidad absoluta en una de las zonas más transitadas y exclusivas de la Avenida del Libertador. En un contexto donde el lujo se redefine constantemente, esta unidad se posiciona como el objeto de deseo para quienes buscan exclusividad, diseño de autor y una ubicación que, sencillamente, no tiene competencia en el mercado actual.