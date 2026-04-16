El proyecto en el Congreso acorta a tres días la intimación por falta de pago y acelera los procesos judiciales, con impacto en los contratos de alquiler.

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya comenzó a debatirse en el Congreso, vuelve a tensionar el mercado de alquileres con un cambio puntual que impacta de lleno en la relación entre propietarios e inquilinos: el plazo de intimación por falta de pago se reduce a solo tres días corridos.

La modificación acorta de forma significativa los tiempos de reacción. Bajo el esquema actual, un inquilino puede acumular deuda durante un período y luego cuenta con un margen más amplio para regularizar la situación. Con el nuevo proyecto, ese recorrido se comprime y acelera el inicio del conflicto judicial, con menos instancias intermedias.

El cambio no es aislado. Forma parte de una reforma más amplia que busca agilizar los desalojos y reducir los tiempos de resolución de conflictos, en un contexto donde la discusión por la seguridad jurídica convive con el problema estructural del acceso a la vivienda.

Menos margen, más conflicto

El punto no solo genera resistencia entre inquilinos. También abre dudas dentro del propio universo de propietarios. Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, puso el foco en el plazo de tres días, que considera insuficiente incluso en escenarios donde existe voluntad de pago.

Desde su mirada, el esquema vigente de 10 días permite resolver muchos casos sin necesidad de avanzar hacia la Justicia. La reducción del plazo, en cambio, acorta los tiempos de negociación y empuja más rápidamente a una instancia judicial que, aun con procesos más ágiles, implica costos y conflictos para ambas partes.

La modificación cambia la lógica del vínculo contractual entre partes. Menos tiempo para responder implica menor capacidad de reacción frente a imprevistos y una relación más rígida, donde el margen de tolerancia se reduce al mínimo.

Abatti agregó: "La reducción de plazos puede generar más conflictos que soluciones. En muchos casos, con diez días el inquilino logra regularizar y evitar un juicio; con tres días, eso se vuelve mucho más difícil y empuja directamente a la vía judicial".

Qué cambia si se aprueba la ley

El proyecto no se limita a la intimación de pago. Introduce una reforma profunda sobre el sistema de desalojos y el funcionamiento de los contratos de alquiler.

Entre los principales puntos se destacan:

• Todos los desalojos pasarán a tramitarse por juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial.

• Se habilita la desocupación anticipada del inmueble antes de la sentencia final, bajo caución juratoria.

• Los jueces deberán resolver pedidos de restitución en plazos breves, que pueden ser de pocos días.

• Se habilitan lanzamientos con uso de la fuerza pública y en días y horarios inhábiles.

• Se limita la prueba en juicios por falta de pago a documentación y pericias, para evitar demoras.

• Se incorpora el domicilio electrónico como canal válido de notificación.

Además, el proyecto elimina en la práctica instancias que hoy permiten frenar un desalojo mediante la regularización de la deuda, lo que refuerza el carácter expeditivo del proceso.

La combinación de estas medidas configura un esquema de mayor velocidad en la resolución de conflictos, con menor margen para dilaciones pero también con menos herramientas de defensa.

El límite legal y la aplicación

Desde el plano jurídico, surgen advertencias sobre los alcances de la reforma. El abogado especializado en derecho inmobiliario Javier Antebi introduce un matiz clave sobre el debate: la propiedad privada ya cuenta con protección constitucional, lo que abre interrogantes sobre hasta dónde puede avanzar una ley en su reglamentación.

En ese sentido, planteó que este tipo de iniciativas suele ubicarse en un terreno delicado, donde el equilibrio entre derechos resulta central. No solo se trata de reforzar garantías, sino de evitar que el método de aplicación derive en conflictos con otros derechos también protegidos.

El foco, además, no se limita al texto de la norma. La aplicación queda en manos de jueces, lo que introduce márgenes de interpretación y posibles diferencias de criterio. Esa flexibilidad puede funcionar como válvula de ajuste, aunque también genera incertidumbre sobre cómo se implementarán en la práctica los desalojos más rápidos.

Antebi sumó además una mirada desde la experiencia diaria del mercado. El contacto con inquilinos muestra que, en la mayoría de los casos, no existe intención de incumplir. Los atrasos suelen responder a situaciones económicas complejas, ingresos inestables o cambios en las condiciones laborales.

Impacto en los inquilinos

Ese punto conecta con el planteo de las organizaciones del sector. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, advirtió que el proyecto configura uno de los esquemas de desalojo más duros de la región.

Un análisis comparativo con legislaciones de América Latina y Europa muestra que no es habitual combinar plazos tan cortos con una estructura tan limitada de garantías para el inquilino. El plazo de tres días, sumado a la posibilidad de desocupación inmediata y a la resolución en tiempos muy breves, deja un margen mínimo de respuesta.

El proyecto tampoco contempla el derecho de enervación, es decir, "la posibilidad de frenar el desalojo mediante el pago de la deuda", dijo Muñoz. Ese mecanismo existe en otras legislaciones y funciona como instancia de contención antes de la pérdida de la vivienda.

En un contexto donde crecen los despidos, los ingresos informales y los esquemas de pago fragmentado, el margen de tres días aparece como un umbral difícil de cumplir para una parte significativa de los inquilinos.

Bajo presión

El contexto económico amplifica el impacto de la iniciativa. Con salarios que pierden poder adquisitivo y mayor inestabilidad laboral, la capacidad de respuesta ante un atraso se reduce.

En ese escenario, un sistema más rápido puede derivar en una mayor rotación forzada de inquilinos y en un endurecimiento de las condiciones de acceso. Contratos más exigentes, mayores garantías y filtros más estrictos aparecen como posibles efectos colaterales.

Al mismo tiempo, una mayor previsibilidad en los tiempos judiciales podría incentivar la oferta, al reducir la incertidumbre para los propietarios y mejorar la percepción de seguridad jurídica.

Un equilibrio en disputa

El proyecto expone una tensión estructural del mercado inmobiliario. Por un lado, la necesidad de dar mayor protección y previsibilidad al propietario. Por otro, el riesgo de profundizar la vulnerabilidad habitacional en un contexto económico frágil.

La discusión en el Congreso será clave para definir el alcance final de la norma y sus posibles ajustes. Mientras tanto, el eje ya se corrió: menos tiempo para pagar implica una relación más exigente, con menor margen de negociación y mayor velocidad hacia el conflicto.

Muñoz concluyó que, en este escenario, la reducción de plazos y la aceleración de los desalojos no solo recortan derechos, sino que pueden derivar en un aumento de la inestabilidad habitacional y en la pérdida de herramientas básicas de defensa para los inquilinos.