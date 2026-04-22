El mercado inmobiliario en CABA muestra señales de reactivación tras cuatro meses de racha negativa

Después de meses de caída, la actividad de compra-venta mostró señales de recuperación con suba en el volumen y crecimiento interanual del valor

Las escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires rompieron una racha negativa de cuatro meses. En marzo crecieron 17,8% frente al mismo mes de 2025, según datos del Colegio de Escribanos porteño.

Se firmaron 5.590 escrituras durante el mes pasado. El dato marca un punto de inflexión después de que los últimos cuatro meses cerraran con caídas interanuales en el volumen de transacciones.

El monto total de las operaciones alcanzó los $902.972 millones. Eso representa un incremento de 49% respecto al mismo período del año anterior.

Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA), destacó que los números reflejan una recuperación clara. "Estos datos muestran una mejoría a nivel interanual después de cuatro meses complicados", afirmó.

Cuánto vale una escritura en pesos y dólares

El monto medio de cada escritura fue de $161.533.630 en marzo. Eso implica un aumento de 24,2% en pesos respecto al mismo mes de 2025.

Pero en dólares la historia es distinta. El valor medio cayó 4,1% y quedó en u$s113.802. La discrepancia entre el crecimiento en moneda local y la caída en divisa extranjera se explica por la evolución del tipo de cambio, que acumuló una apreciación del peso en ese período.

El contraste con febrero también resulta notorio. En ese mes se habían registrado apenas 3.567 escrituras. El salto mensual fue de 56,7% entre febrero y marzo.

Qué pasa con los créditos hipotecarios

Las compras de inmuebles con financiamiento bancario fueron 834 en marzo. Eso marca una caída de 15,9% contra marzo de 2025.

Tato remarcó la importancia de impulsar el crédito. "Desde el CECBA siempre insistimos que el crédito no solo impulsa y multiplica las operaciones, sino que permite que más familias accedan a la vivienda", señaló.

La baja en las operaciones hipotecadas contrasta con el crecimiento general de las escrituras, lo que sugiere que el repunte de marzo se explica más por operaciones de contado que por financiamiento a largo plazo.

El informe del Colegio de Escribanos porteño confirma que el mercado inmobiliario de CABA mostró señales de reactivación después de un inicio de año complicado. La incógnita ahora es si esta tendencia se sostendrá en los próximos meses.

Cuánto ingreso se necesita para comprar una vivienda de u$s100.000

El punto central sigue siendo el ingreso familiar. Para una propiedad de u$s100.000, con una financiación del 70% al 80%, el crédito necesario se ubica entre u$s70.000 y u$s80.000.

Con las tasas actuales, la cuota inicial ronda entre $750.000 y $1.000.000, dependiendo del banco, el plazo y el perfil del cliente. Eso implica ingresos mensuales de entre $3 M y $4 M, bajo la regla de que la cuota no supere el 25% del ingreso total.

El número refleja el principal límite del sistema: aun con tasas más bajas, el acceso sigue siendo restringido para una porción importante de la población.

Más allá del costo financiero, los bancos mantienen requisitos elevados para otorgar crédito. Se exige ingreso formal comprobable, antigüedad laboral mínima y un buen historial crediticio.

En muchos casos, el scoring requerido se mantiene en niveles altos, lo que reduce la cantidad de personas que pueden calificar. También se sostiene la posibilidad de sumar ingresos familiares, una herramienta clave para ampliar la capacidad de financiamiento.

En este contexto, el Banco Nación bajó a 800 puntos el nivel de scoring requerido para sus créditos hipotecarios, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso.