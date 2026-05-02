El barrio cerrado que está pegado a Costa Esmeralda y Pinamar y vive un boom inmobiliario

El nuevo complejo en la Costa Atlántica combina naturaleza, eficiencia energética y un esquema de inversión con cuotas en dólares y valorización del 25%

La inmobiliaria y desarrolladora Narvaez puso en venta Boral, su primer emprendimiento en la Costa Atlántica. Se trata de un complejo multifamiliar de 54 unidades de 2, 3 y 4 ambientes en Villarobles, un enclave que empieza a posicionarse como uno de los nuevos polos de expansión inmobiliaria a 14 kilómetros de Costa Esmeralda y a unos 15 de Pinamar.

El proyecto se implanta dentro del barrio Albatros, sobre la Ruta Interbalnearia Nº11 (km 374), en un entorno de bosque. Es el resultado de una alianza entre tres firmas —Milennia, Doss Arquitectura y De las Misiones— que se asociaron bajo la razón social Boral Desarrollos S.A. con el objetivo de desarrollar un complejo residencial con foco en sustentabilidad, eficiencia energética y calidad de largo plazo.

"Boral propone un concepto de vivienda sustentable en la costa, pensado tanto para uso permanente como para estadías prolongadas, en contacto directo con la naturaleza", señaló Luis Mercado, de Doss Arquitectura, responsable del proyecto y la dirección de obra.

El desarrollo se distribuye en dos edificios de tres niveles, con un total de 54 unidades. Uno de sus principales atributos técnicos es el sistema constructivo híbrido, que combina estructura de hormigón con tecnología woodframe en la envolvente. Este método —extendido en Europa y América del Norte— permite reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia energética y alcanzar altos niveles de aislamiento térmico y acústico durante todo el año. En la Costa Atlántica, donde las temperaturas presentan fuertes variaciones estacionales, este diferencial impacta directamente tanto en la habitabilidad como en los costos de mantenimiento.

El proyecto apunta a inversores que combinan renta estacional con uso propio

En cuanto a los amenities, el criterio adoptado por los desarrolladores fue la funcionalidad por sobre todo: piscina semiolímpica climatizada, solárium, coworking con café y wifi, gimnasio, laundry, cocheras cubiertas y amplios espacios verdes.

Precios desde u$s147.000 y financiación en dólares

La comercialización está a cargo de Narvaez como agente exclusivo. Alan Flexer, gerente de la sucursal San Isidro, habló con iProfesional y dio detalles de las variables clave para los inversores que evalúan ingresar en esta etapa.

Desde el punto de vista del negocio, Boral se lanza en preventa con un esquema orientado a capturar el diferencial de ingreso temprano. El plan contempla un anticipo del 20% en dólares, un refuerzo del 5% contra entrega y 36 cuotas mensuales también en dólares.

Los valores de referencia arrancan en u$s147.475 para unidades de 2 ambientes (60 m²), u$s193.034 para 3 ambientes (80 m²) y u$s292.129 para 4 ambientes (98 m²), en línea con desarrollos premium de la Costa, pero con el atractivo de ubicarse en una zona en pleno proceso de consolidación.

El desarrollo se ubica sobre la Ruta 11, dentro del barrio Albatros, en zona de bosque

En términos de valorización, el proyecto se apoya en una lógica conocida por el inversor inmobiliario: capturar la brecha entre pozo y producto terminado. "Estamos en etapa de preventa, con condiciones preferenciales para quienes ingresan hoy. Tomando como referencia el diferencial histórico entre pozo y unidad terminada en desarrollos comparables de la Costa, proyectamos una valorización estimada del orden del 25% en dólares entre el valor de ingreso actual y la entrega", explicó Flexer.

A este potencial se suma el impacto de la tecnología constructiva en la ecuación económica de la unidad. "El sistema Woodframe ofrece un desempeño térmico muy superior al de la construcción tradicional, lo que se traduce en un menor costo de mantenimiento y consumo energético para el propietario. Ese menor costo operativo es un atributo cada vez más valorado por el comprador informado y, en la práctica, sostiene mejor el valor de reventa y el rendimiento en renta", detalló.

En cuanto a costos mensuales, un punto cada vez más sensible en este tipo de desarrollos, la proyección busca mantenerse dentro de parámetros competitivos. "Estimamos expensas en torno a los $250.000 mensuales al momento de la entrega. Es un valor competitivo para un desarrollo de esta categoría, resultado de un diseño de amenities dimensionado con criterio de eficiencia operativa —evitando la sobrecarga de servicios que termina inflando las expensas en otros emprendimientos— y de una planificación de administración pensada desde el inicio para mantener costos previsibles y razonables en el tiempo", precisó.

El cronograma de obra también juega a favor del inversor en términos de previsibilidad. La construcción comenzó en abril y tiene un plazo estimado de 24 meses, con entrega proyectada para el primer semestre de 2028. "El sistema woodframe permite plazos de ejecución significativamente más cortos y previsibles que la construcción tradicional, lo que reduce la exposición del comprador a los riesgos típicos de demora de obra en el mercado argentino", destacó Flexer.

La obra ya comenzó y la entrega está prevista para el primer semestre de 2028

El nivel de demanda inicial refuerza el posicionamiento del proyecto. "En el primer módulo, que es el que tenemos hoy en lanzamiento comercial, ya llevamos colocado aproximadamente el 25% de las unidades disponibles en pocas semanas de preventa activa, lo cual valida fuertemente la propuesta. El ritmo de consultas viene siendo sostenido, especialmente de compradores que ya conocen la zona y están buscando un producto con diferencial real", señaló.

El perfil del comprador acompaña esa tendencia. "El comprador de Boral es alguien que descubrió Villarobles como una de las zonas con mayor proyección de la Costa y apuesta por ella por razones concretas: calidad de vida, entorno natural, conectividad. Es alguien con criterio, que entiende de construcción, que valora el diferencial técnico y ambiental del sistema woodframe, y que busca una unidad a la altura del contexto", agregó Flexer. En muchos casos, se trata de profesionales, emprendedores e inversores que combinan uso propio con renta estacional.

Boral representa el primer desembarco de Narvaez en la Costa Atlántica con un complejo multifamiliar propio, dentro de un plan de expansión que prevé nuevos desarrollos durante 2026. Para la inmobiliaria, con tradición en el corredor norte del Gran Buenos Aires, Villarobles sintetiza una lógica cada vez más extendida en el mercado: anticiparse a zonas en consolidación donde todavía es posible capturar valorización, con productos que combinan eficiencia constructiva, costos controlados y demanda potencial sostenida.