Quién es el nuevo dueño, por qué muda su sede central a Miami y cuáles son las implicancias para el Real Estate y la red de franquicias en el país.

La red inmobiliaria RE/MAX quedó en el centro de un movimiento global tras su venta a Real Brokerage Inc. por u$s880 millones. La operación da lugar a un nuevo holding internacional, Real REMAX Group, y pone el foco en dos ejes: el cambio de control y el traslado del centro de decisiones a Miami.

El acuerdo ya marca el inicio de una nueva etapa para la compañía a nivel global. Real Brokerage, una firma con fuerte base tecnológica, incorpora la red de franquicias de RE/MAX y suma escala en un mercado que busca eficiencia, volumen y herramientas digitales.

La sede central se trasladará a Miami, en 701 Brickell Avenue, mientras que Denver, histórica base de RE/MAX, quedará como parte operativa. El movimiento ubica a la compañía en uno de los centros financieros más dinámicos del continente.

Un gigante con escala global

La millonaria operación integra dos estructuras de gran tamaño. RE/MAX aporta una red de aproximadamente 8.500 oficinas y cerca de 145.000 agentes en más de 120 países. Real suma su modelo digital con miles de profesionales y una forma de trabajar basada en plataformas.

El resultado será una red que superará los 180.000 agentes a nivel global. Los ingresos combinados se estiman en torno a u$s2.300 millones, con un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) cercano a u$s157 millones, sin contar sinergias.

La estructura accionaria también cambia. Los accionistas de Real controlarán el 59% del nuevo grupo, mientras que los de RE/MAX mantendrán el 41%. La operación incluye financiamiento por u$s550 millones liderado por Morgan Stanley y Apollo.

Tamir Poleg asumirá como CEO y chairman del nuevo holding, con el objetivo de integrar la red global con herramientas tecnológicas y mejorar la eficiencia operativa.

Tecnología y franquicias

El acuerdo combina dos modelos distintos. Por un lado, la estructura de franquicias de RE/MAX, basada en oficinas físicas y presencia territorial. Por otro, el esquema digital de Real, con menor dependencia de sucursales.

Las marcas continuarán vigentes. RE/MAX seguirá operando bajo su nombre y su sistema de franquicias, mientras que Real mantendrá su esquema como broker digital.

El foco estará puesto en la integración de tecnología, la reducción de costos y la mejora de la experiencia para agentes y clientes.

Qué pasa en Argentina

Desde RE/MAX Argentina y Uruguay aseguraron que la operación no modifica el funcionamiento local. La compañía mantendrá su modelo de franquicias, su estructura y su identidad de marca. "La red continuará operando con normalidad, con foco en el crecimiento y el acompañamiento a brokers y equipos", señalaron desde la firma.

En el país, RE/MAX cuenta con más de 180 oficinas y unos 7.400 agentes. El modelo se basa en franquicias independientes y agentes que trabajan bajo la marca global.

La empresa sostiene que el acuerdo apunta a fortalecer la red a nivel internacional, sin impacto directo en la operatoria local.

Ruido interno: salida de un franquiciado clave

Más allá del plano global, el mercado argentino muestra movimientos propios. Uno de los principales franquiciados de la red decidió dejar la marca y lanzar su propia inmobiliaria.

Se trata de RE/MAX Suma, ubicada en Vicente López y liderada por Diego Mastrangelo. La oficina representaba cerca del 4% de los ingresos de la red en el país y contaba con más de 250 profesionales.

La nueva firma, Red Suma, operará con marca propia, herramientas propias y estrategia independiente. "Sentimos que era el momento de evolucionar hacia una marca propia", explicó Mastrangelo.

Desde el equipo destacaron que el cambio responde a una decisión estratégica y no a un conflicto con la red. La desvinculación se dio de manera consensuada.

Un mercado que cambia

El negocio inmobiliario atraviesa un proceso de transformación tanto a nivel global como local. La tecnología gana peso, los costos se revisan y los modelos tradicionales conviven con nuevas formas de intermediación.

En la Argentina, ese escenario se combina con posibles cambios regulatorios. El Gobierno analiza medidas para desregular el sector, con el objetivo de reducir barreras de entrada y fomentar la competencia. Tal como lo anunció el ministro Federico Sturzenneger, el lunes último en un evento sectorial que organizó Reporte Inmobiliario.

Entre los puntos en estudio figuran la eliminación de la colegiación obligatoria y la flexibilización de requisitos para operar.

Para RE/MAX, ese contexto puede generar oportunidades y desafíos. El modelo de agentes independientes podría expandirse, pero también crecerá la competencia de estructuras más livianas.

Sebastián Sosa, presidente de la compañía en Argentina y Uruguay, sostuvo: "Un mercado más dinámico puede beneficiar a los usuarios y a los profesionales del sector".

Como funciona aquí

En la Argentina, RE/MAX opera desde 2005 con un modelo basado en franquicias y agentes independientes. La red cuenta con más de 180 oficinas y alrededor de 7.400 agentes en el país y Uruguay, con una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

El esquema permite a corredores inmobiliarios abrir oficinas bajo la marca, mientras que los agentes trabajan de manera autónoma dentro de esa estructura, con acceso a capacitación, soporte tecnológico y una cartera compartida de propiedades. Cada oficina funciona de forma independiente, pero bajo estándares definidos por la red.

Según datos de la propia compañía, la inversión inicial para abrir una franquicia parte desde u$s80.000, con un local de al menos 150 m2 en una ubicación estratégica. El plazo de recupero se estima entre 12 y 24 meses, en función del volumen de operaciones.

Sosa explicó: "Cada oficina es de gestión independiente y cuenta con un corredor matriculado responsable. El diferencial está en la red, la tecnología y la capacitación que ofrecemos".

En ese marco, el modelo combina marca global, estructura local y trabajo independiente de los agentes, en un sistema que se consolidó en los últimos años y que ahora deberá adaptarse a un mercado con mayor competencia y posibles cambios regulatorios.