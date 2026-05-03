Sexto mes consecutivo de suba en los niveles de morosidad de los créditos hipotecarios UVA

El atraso en cuotas de préstamos UVA suma seis meses de subas y alcanza valores inéditos, en medio de una fuerte caída de salarios reales

El mercado inmobiliario acaba de registrar el sexto mes consecutivo de alza en la morosidad de los créditos hipotecarios UVA, un dato que varios economistas ven con gran preocupación.

En febrero de 2026, la mora en créditos hipotecarios alcanzó el 1,4%, con una suba interanual cercana a 0,5 puntos respecto de febrero de 2025, cuando se había ubicado en 0,9%.

Parece una variación pequeña, pero la cifra es para tener en cuenta: históricamente, los UVA son los préstamos con menor mora, ubicándose en niveles inferiores al 1%, ya que las familias priorizan el pago de la vivienda incluso en contextos adversos.

El economista Andrés Salinas explicó que el aumento de la morosidad de este tipo de créditos "va en línea con el incremento de todos los préstamos del sistema bancario" y sumó una particularidad: al inicio de los UVA, las entidades bancarias no realizaron un análisis tan exhaustivo y detallado del historial o el scoring de las personas.

Pero, sobre todo, lo que está afectando la posibilidad de pago es la economía real de las familias, que se vio afectada por la suba de la inflación.

Salinas también recordó que "el cierre de año y las vacaciones suelen ser meses en los que la gente gasta más". A esto se suman los aumentos por encima del IPC general en algunos rubros importantes, como las carnes o los combustibles, que impactan directamente en el ingreso de las personas.

En este punto, la inflación es clave, ya que la deuda contraída es en UVA, por lo cual "todos los meses vas a deber menos UVA, pero más pesos", argumentó el economista.

Cómo la inflación y la pérdida de ingresos quebraron el equilibrio

Si bien el nivel de morosidad en los créditos hipotecarios UVA sigue siendo bajo en comparación con otras líneas, el dato enciende señales de alerta. No solo se ubica en el valor más alto para este segmento, sino que además triplicó su piso histórico, que rondaba el 0,3%.

"Este punto es clave porque se trata de un segmento tradicionalmente 'pagable', compuesto en gran parte por hogares de clase media que, antes de acceder al crédito, ya destinaban ingresos al alquiler y podían afrontar una cuota similar. Sin embargo, el deterioro del poder adquisitivo y la aceleración de la inflación cambiaron esa ecuación", explicó a este medio el analista económico Damián Di Pace.

Lo cierto es que el aumento generalizado de prepagas, cuotas escolares, expensas y servicios tensiona los ingresos y empieza a impactar incluso en este tipo de financiamiento, "que históricamente mostraba los niveles más bajos de mora", señaló.

En ese sentido, que la morosidad se haya triplicado dentro de este segmento no solo refleja un deterioro puntual, sino también una señal de que la clase media comienza a mostrar dificultades crecientes para sostener sus compromisos financieros.

Otras señales de alerta en el sistema financiero

Junto con el dato de la mora en el pago de los créditos hipotecarios UVA, se conocieron otros dos datos que prenden las alertas: la morosidad en tarjetas de crédito es del 10,6% y en créditos personales asciende a 13,7%. "Sin embargo, son deudas de naturaleza distinta", destacó Salinas.

"La tarjeta de crédito ofrece la opción de pago mínimo que, si bien es una de las peores decisiones financieras, muchas personas utilizan sin dimensionar el costo real que implica", señaló.

En contraste, indicó que "el préstamo personal no tiene esa flexibilidad: si no se paga la cuota completa, la mora es inmediata". Además, advirtió que este tipo de financiamiento suele funcionar como último recurso y, en muchos casos, se utiliza para cancelar otras deudas, una práctica poco saludable desde el punto de vista financiero.

En ese sentido, consideró poco probable que esta dinámica se traslade a los créditos hipotecarios, ya que responden a perfiles de clientes y comportamientos financieros distintos.

Si bien la morosidad de los créditos hipotecarios UVA aún se mantiene en niveles bajos en comparación con otras líneas, su crecimiento sostenido comienza a encender señales de alerta dentro del sistema financiero. El hecho de que haya alcanzado su nivel más alto y triplicado su piso histórico refleja un cambio en un segmento que hasta ahora se caracterizaba por su solidez.

Y, si bien es poco probable que la dinámica de mora de tarjetas o préstamos personales se traslade de forma directa a los hipotecarios, la tendencia actual funciona como una señal temprana y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del crédito a largo plazo en un escenario todavía marcado por la incertidumbre.