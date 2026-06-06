Una casa móvil de Amazon de acero y diseño expandible se volvió viral por su precio, equipamiento completo y múltiples usos posibles

El interés por la construcción de casas modulares sigue creciendo a nivel global, impulsado por la búsqueda de alternativas de vivienda más flexibles y de menor costo. En ese escenario, una propuesta comercializada en Amazon captó la atención por su diseño compacto, su estructura transportable y un nivel de equipamiento poco habitual en este tipo de soluciones.

Cómo es la vivienda modular de acero que arrasa en Amazon y gana terreno en el mercado

Se trata de un modelo de la marca Bovono, que integra el segmento de las denominadas tiny houses y se ofrece a un precio que la ubica dentro de las opciones más accesibles del mercado de casas prefabricadas con equipamiento completo.

Más que una vivienda tradicional, esta unidad fue pensada como un módulo adaptable. Su construcción se basa en acero, un material elegido por su resistencia estructural y su capacidad para soportar diferentes condiciones ambientales sin perder estabilidad.

El diseño apunta a resolver necesidades prácticas en espacios reducidos, priorizando la funcionalidad por encima de la superficie. La idea central es que cada sector pueda cumplir una función específica sin desperdiciar metros cuadrados.

Dentro del segmento tiny houses, una de las opciones más accesibles del mercado

Qué incluye la vivienda móvil

El modelo incorpora una serie de elementos que lo diferencian de módulos básicos utilizados solo como depósito o ampliación temporal:

Sistema de acceso con seguridad reforzada

Ventanas de alta resistencia estructural

Baño totalmente equipado con ducha

Cocina con mobiliario incorporado

Espacios internos de guardado

Sistema expandible y de fácil traslado

Este nivel de integración permite que la unidad pueda utilizarse de forma inmediata una vez instalada.

Cuánto cuesta y cuáles son sus posibles usos

El valor inicial se ubica cerca de los 19.000 dólares, aunque puede variar según el transporte, las terminaciones elegidas y la configuración final del producto.

Si bien puede funcionar como vivienda principal en contextos específicos, su mayor atractivo está en la flexibilidad de uso. Por eso, muchas de estas unidades se destinan a fines alternativos:

Espacios de trabajo independientes

Pequeños locales comerciales

Talleres móviles o creativos

Habitaciones para huéspedes

Módulos de expansión en terrenos

Unidades turísticas de formato reducido

Instalación rápida y menor complejidad de obra

Uno de los puntos más destacados de este tipo de construcciones es el tiempo de implementación. A diferencia de una obra convencional, que implica etapas prolongadas y costos elevados, estas estructuras pueden montarse en períodos mucho más breves y con menor intervención técnica.

Esto las convierte en una opción atractiva para quienes buscan soluciones inmediatas sin atravesar procesos constructivos extensos.

El crecimiento del fenómeno tiny house

El auge de este tipo de viviendas responde a una tendencia más amplia: la búsqueda de soluciones habitacionales más económicas, móviles y adaptables. En muchos casos, también se valora la reducción de costos de mantenimiento y la posibilidad de reconfigurar el uso del espacio con el tiempo.

En ese contexto, el modelo de Bovono se posiciona como un ejemplo de esta nueva lógica habitacional: unidades compactas, funcionales y transportables que priorizan la eficiencia y la versatilidad.