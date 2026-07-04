La cabaña de lujo de 20 metros cuadrados que puede trasladarse

Una cabaña prefabricada de apenas 20 m² propone una nueva forma de construir: es desmontable, móvil y se integra al paisaje sin modificarlo

Cada vez más proyectos arquitectónicos apuestan por construcciones compactas, sostenibles y de bajo impacto ambiental. En ese escenario, una pequeña cabaña desarrollada para una finca del Mediterráneo se convirtió en un ejemplo de cómo es posible crear espacios funcionales sin alterar el entorno natural.

Con solo 20 metros cuadrados, esta vivienda prefabricada combina diseño contemporáneo, movilidad y eficiencia energética. Su propuesta busca ofrecer una alternativa a las tradicionales villas de hormigón que predominan en muchos destinos turísticos, priorizando la integración con el paisaje y la posibilidad de desmontar la estructura sin dejar huellas en el terreno.

Cabaña prefabricada: cómo es el diseño de la vivienda de 20 metros cuadrados

El proyecto, denominado The Root, fue desarrollado por el estudio londinense Kasawoo para una finca familiar ubicada entre olivares y viñedos en la isla griega de Zante. La construcción convive con una antigua casa de piedra sin competir visualmente con ella y adopta una filosofía basada en reducir al mínimo los elementos innecesarios.

La estructura fue fabricada íntegramente en Rumania y luego trasladada por carretera hasta Grecia. Una de sus principales características es que puede desmontarse por completo y volver a instalarse en otro lugar, lo que permite reutilizarla sin intervenir de forma permanente el terreno.

En materia de confort, la vivienda apuesta por un diseño pasivo. Gracias a su orientación y a un sistema de ventilación cruzada natural, mantiene una temperatura agradable durante todo el año sin recurrir a equipos mecánicos de climatización, reduciendo así el consumo energético.

El aspecto exterior también forma parte del concepto arquitectónico. La perfilería metálica de color rojo toma como referencia los tonos característicos de las construcciones históricas de Zante, mientras que la cubierta presenta una silueta inspirada en las montañas que rodean la finca.

Cabaña prefabricada: distribución interior y espacios funcionales

A pesar de sus reducidas dimensiones, la vivienda aprovecha cada metro disponible mediante una distribución cuidadosamente planificada.

El interior se organiza en cuatro franjas longitudinales de aproximadamente dos metros de ancho, donde se ubican una zona de descanso, una cocina, un espacio de acceso multifunción y un baño.

Gran parte del mobiliario fue diseñado a medida e integrado a la estructura. La cama incorpora espacio de guardado, mientras que los armarios y el sofá forman parte del conjunto construido en madera contrachapada, generando una estética uniforme que amplía visualmente el ambiente.

Además, grandes puertas corredizas con contraventanas de madera conectan el interior con terrazas elevadas ubicadas a ambos lados de la cabaña. De esta manera, la superficie útil se expande hacia el exterior sin necesidad de modificar la topografía del terreno.

Cabe mencionar que se trata de una construcción única y no un modelo que se replica en serie. Este tipo de proyectos refleja una tendencia creciente dentro de la arquitectura sostenible: viviendas compactas, transportables y eficientes que buscan reducir el impacto ambiental sin resignar confort ni calidad de diseño.