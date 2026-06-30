El mercado inmobiliario cambió su lógica de inversión: más opciones, nuevos perfiles y estrategias que reemplazan el modelo tradicional del ladrillo.

Durante años, el mercado inmobiliario argentino funcionó bajo una lógica casi lineal: comprar una propiedad, conservarla y esperar su valorización en el tiempo, con la renta del alquiler como complemento. Sin embargo, ese esquema dejó de ser suficiente para explicar la dinámica actual del sector.

Así lo plantea Andrés Sabatini, CEO de Sabatini Negocios Inmobiliarios, quien sostiene que el negocio atraviesa una transformación profunda. "Durante décadas, invertir en ladrillos en Argentina respondió a una lógica bastante simple: comprar una propiedad terminada, conservarla y esperar que el tiempo hiciera su trabajo", explica.

Ese modelo sigue vigente, pero ya no alcanza para explicar un mercado que se volvió mucho más dinámico y diverso.

Un mercado con más herramientas y nuevos perfiles de inversor

Tras varios años de incertidumbre, el sector comenzó a mostrar signos de reactivación. A esto se suman nuevas herramientas de financiamiento y un renovado interés por el ladrillo como resguardo de valor.

Sin embargo, el cambio más relevante no está solo en la oferta, sino en el comportamiento de los inversores. Según expertos consultados, el perfil actual es mucho más analítico y estratégico. El inversor ahora:

Compara rentabilidades

Analiza plazos

Evalúa riesgos

Y entiende que no existe una única estrategia capaz de adaptarse a todos los objetivos. En este contexto, la decisión ya no pasa únicamente por qué propiedad comprar, sino por cómo estructurar la inversión.

Los desarrollos en pozo vuelven a ganar protagonismo

Una de las alternativas que recuperó fuerza es la inversión en proyectos en pozo. Este modelo permite ingresar con menor capital inicial y acompañar el desarrollo hasta su finalización, con potencial de revalorización.

No obstante, Sabatini advierte que no se trata de una decisión automática. "Como toda inversión, requiere analizar cuidadosamente la trayectoria de la desarrolladora, el cumplimiento de los plazos y la calidad constructiva", señala.

Del alquiler al flipping: las nuevas formas de invertir en el mercado inmobiliario

En paralelo, las unidades terminadas volvieron a captar interés entre perfiles más conservadores, impulsadas por la mejora en la rentabilidad de los alquileres y la búsqueda de activos estables.

A su vez, comienzan a consolidarse estrategias menos tradicionales, como el flipping inmobiliario, que consiste en comprar propiedades con potencial, refaccionarlas y venderlas a mayor valor.

Este tipo de operaciones exige planificación, conocimiento del mercado y una lectura precisa de la demanda, más allá de mejoras estéticas.

Cambios en el mapa inmobiliario porteño

La reconfiguración del mercado también se observa en la geografía de las inversiones dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien barrios como Palermo, Recoleta, Belgrano y Barrio Norte siguen siendo los más consolidados, crece el interés por nuevas zonas.

Villa Crespo, Colegiales, Villa Ortúzar, Coghlan y Saavedra aparecen como áreas en expansión, con buena conectividad y potencial de valorización a mediano plazo.

Invertir hoy: estrategia por sobre intuición

Para Sabatini, el diferencial actual no está solo en encontrar una buena propiedad, sino en la forma de encarar la decisión. "Frente a un mercado con más opciones que nunca, el verdadero diferencial ya no está únicamente en encontrar una buena propiedad", sostiene.

Y concluye: "Hoy, más que nunca, las mejores decisiones son las que se toman con información, planificación y una mirada de largo plazo".