¿Conviene construir o comprar una casa usada en un barrio cerrado?: el veredicto de expertos

En los countries, las decisiones de compra muestran una nueva realidad al comparar precios de lotes, costos de construcción y viviendas listas para vivir

El mercado de los barrios privados atraviesa un cambio de escenario que modificó la forma de invertir y de acceder a una vivienda. Después del boom de compra de lotes que dejó la pandemia, el fuerte aumento del costo de construcción hizo que muchas familias dejaran de mirar primero el terreno para poner el foco en las casas usadas. La cuenta cambió por completo: hoy, en numerosos countries, resulta más conveniente adquirir una vivienda ya construida que comprar un lote y afrontar una obra que demandará una inversión mucho mayor, además de un plazo de entre 12 y 18 meses.

La diferencia económica explica buena parte de este fenómeno. Un lote dentro de un barrio privado puede encontrarse desde u$s50.000, según la ubicación y el desarrollo. Sin embargo, ese desembolso representa apenas el primer paso. Con un costo de construcción que hoy ronda los u$s2.000 por m2 para una vivienda de buena calidad, levantar una casa de 120 m2 exige cerca de u$s240.000 solamente en obra. Así, la inversión total supera fácilmente los u$s290.000, antes de sumar honorarios profesionales, planos, permisos municipales, parquización, piscina, cercos y otros gastos habituales.

Cuando el proyecto apunta a terminaciones premium, donde el costo supera los u$s2.200 por m2, la inversión final puede ubicarse por encima de los u$s320.000, una cifra que llevó a muchos compradores a replantear la estrategia.

Comprar una casa volvió a ser negocio

Ignacio O'Keefe, director de Inmobiliaria O'Keefe, explicó que el mercado ofrece actualmente mejores oportunidades en viviendas terminadas que en proyectos desde cero.

A su entender, los costos de reposición todavía se mantienen muy elevados y eso permite encontrar propiedades usadas cuyo precio continúa por debajo de lo que costaría construirlas hoy. Esa diferencia, aclaró, probablemente se reduzca cuando los valores de reventa comiencen a reflejar plenamente el nuevo escenario de costos.

Otro aspecto que influye en la decisión es la previsibilidad. Mientras el valor de una casa usada queda definido desde el momento de la compra, una obra depende de variables que pueden modificarse durante más de un año. Materiales, mano de obra, tipo de cambio e insumos pueden alterar significativamente el presupuesto inicial.

"La construcción no es una foto, es una película", resumió O'Keefe al explicar por qué muchas familias prefieren conocer el costo definitivo desde el primer día.

Además, quienes necesitan mudarse en el corto plazo encuentran otra ventaja difícil de igualar: pueden ingresar a vivir apenas concluye la operación, sin afrontar los tiempos propios de una obra.

Casas en countries: qué precios se manejan

Ejemplos que hoy s