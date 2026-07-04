Los dos municipios del Conurbano donde más se construyó en los últimos cinco años

El mapa del desarrollo inmobiliario y la obra privada en la Argentina muestra una marcada concentración en puntos específicos de la provincia de Buenos Aires. Entre los años 2021 y 2025, el sector de la construcción registró un total de 312.272 permisos para ejecutar 85 millones de metros cuadrados. El relevamiento, que abarcó a 246 municipios representativos del 80% de la población urbana de todo el territorio nacional, arrojó un promedio general de 17 millones de metros cuadrados autorizados por año.

De acuerdo con un exhaustivo informe técnico elaborado por la Fundación Tejido Urbano, la superficie de obra permisada a nivel país experimentó una disminución sucesiva durante los primeros cuatro años del período analizado. Sin embargo, el sector mostró signos de reactivación hacia el tramo final del ciclo, cerrando el año 2025 con un incremento del 6% en comparación con los niveles alcanzados en 2024. Al evaluar el comportamiento particular de las distintas jurisdicciones bonaerenses por fuera de las grandes capitales, los partidos de Escobar y Tigre se posicionaron de manera indiscutida como los dos municipios del Conurbano donde más se construyó a lo largo de este último lustro.

A nivel nacional, la distribución de la superficie autorizada ratifica la centralidad de la región metropolitana. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentran de forma conjunta casi la mitad del total de los metros cuadrados registrados en el país. El podio de las provincias con mayor actividad lo completan Santa Fe con el 10%, Córdoba con el 9%, Mendoza con el 5% y Entre Ríos con el 4%. En el extremo opuesto, las provincias de La Rioja, Catamarca, Chaco y Formosa evidenciaron una participación muy marginal en el sector, sumando de manera conjunta menos del 2% del volumen global de obras.

Construcción: el peso del AMBA y las ciudades que lideran el ranking

La Ciudad de Buenos Aires acumuló en este lustro un total de 12 millones de metros cuadrados, lo que equivale al 15% del total nacional, distinguiéndose además por presentar el mayor tamaño promedio por obra, superando los 2.000 metros cuadrados por proyecto. Por su parte, los municipios bonaerenses que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reunieron en su conjunto más de 20 millones de metros cuadrados de superficie aprobada, representando el 24% de la torta nacional.

Al excluir del análisis a la Capital Federal, el listado de las localidades con mayor volumen de construcción estuvo encabezado por Córdoba, Escobar, Tigre, Rosario, La Plata, General Pueyrredón, Luján de Cuyo, Neuquén, Almirante Brown, Berazategui, Salta, Bahía Blanca, Posadas, Moreno, Río Cuarto y Paraná. La tendencia temporal reflejó que tanto la CABA como el resto del conurbano sufrieron caídas consecutivas entre 2021 y 2024, alcanzando una recuperación de carácter parcial recién en el último año de la medición.

El fenómeno habitacional medido por cantidad de habitantes

El informe de la Fundación Tejido Urbano también introduce una variable metodológica que analiza la cantidad de metros cuadrados permisados en relación directa con la población de cada localidad. Bajo este indicador per cápita, se destacan con fuerza algunos casos de la provincia de Neuquén como San Patricio del Chañar, Plottier y San Martín de los Andes, y del territorio santafesino como Armstrong, Recreo, San Carlos Centro, Esperanza, Suardi y Pueblo Esther. En este selecto grupo con alto promedio de obra por habitante vuelven a sobresalir Escobar y Mar Chiquita en Buenos Aires, junto a Colonia Caroya en Córdoba, Puerto Deseado en Santa Cruz, Rawson en Chubut, Luján de Cuyo en Mendoza, San Andrés de Giles en Buenos Aires, Villa Regina en Río Negro, Paso de la Patria en Corrientes y Crespo en Entre Ríos.

En la vereda opuesta, el estudio identifica a los centros urbanos con menor nivel de construcción en proporción con sus habitantes. En esta categoría de baja intensidad inmobiliaria se sitúan diversos distritos de la provincia de San Juan, tales como Caucete, 9 de Julio, Chimbas, Albardón y Sarmiento. El fenómeno de baja respuesta habitacional en relación a su masa poblacional también golpea a grandes conglomerados del AMBA como La Matanza, Merlo, José C. Paz y Florencio Varela, y a ciudades de la provincia de Tucumán como Aguilares, Monteros y San Miguel de Tucumán.

Por último, el tamaño medio de las estructuras edilicias varía sustancialmente según la geografía. Detrás del liderazgo de los proyectos de CABA, que promedian 2.032 metros cuadrados, se ubican San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Posadas, seguidos de cerca por varios distritos del conurbano donde los permisos oscilan entre los 400 y 600 metros cuadrados de media. Un escalón más abajo se posicionan Córdoba, Rosario, Salta y Neuquén con obras de entre 300 y 400 metros cuadrados por permiso, mientras que los registros más pequeños de superficie promedio por obra —inferiores a los 200 metros cuadrados— se localizan en los municipios pampeanos de General Pico y Santa Rosa, seguidos por Bahía Blanca, General Pueyrredón, Río Grande y Luján de Cuyo.