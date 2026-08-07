Los argentinos están entre los principales compradores en Miami. Craig Studnicky revela dónde conviene invertir con una mirada de largo plazo

La búsqueda de propiedades en Miami por parte de los inversores argentinos no se concentra únicamente en los barrios más conocidos. Aunque Brickell y Miami Beach siguen entre las opciones preferidas, cada vez más compradores miran hacia mercados costeros con precios más bajos y fuerte potencial de apreciación. Esa tendencia fue uno de los ejes de la entrevista que Craig Studnicky, presidente de Related Realty, concedió a iProfesional antes de su participación en Expo Real Estate, que se realizará el 12 y 13 de agosto en Buenos Aires.

Los argentinos se consolidaron como el segundo grupo de compradores internacionales más importante del sur de Florida. Según el informe 2025 de Miami Realtors, basado en operaciones realizadas entre agosto de 2024 y julio de 2025, representaron alrededor del 13% de las compras de propiedades en la región, solo por detrás de los colombianos, que encabezaron el ranking con cerca del 18%.

"Los inversores argentinos no buscan solamente una vivienda para uso personal. Miami les ofrece un mercado transparente, con sólidos derechos de propiedad, liquidez y reglas claras. Por eso sigue siendo un destino atractivo para preservar capital a largo plazo, incluso en un momento en el que el sur de Florida recibe una fuerte llegada de empresas, familias e inversores de otros estados de Estados Unidos", sostiene Studnicky.

El dinamismo también se refleja en las cifras del segmento premium. Según Studnicky, solo durante el primer semestre de este año se concretaron 602 operaciones de propiedades valuadas entre u$s2 millones y u$s10 millones y otras 67 ventas superiores a u$s10 millones. Ambos registros marcaron niveles récord y, a su entender, ratifican la fortaleza del mercado de lujo.

Qué buscan hoy los inversores argentinos en Miami

Para Studnicky, el perfil del comprador argentino se diferencia del resto de los inversores internacionales por su experiencia frente a escenarios económicos complejos.

"Los inversores argentinos históricamente estuvieron entre los compradores internacionales más sofisticados del sur de Florida. Después de atravesar tantos ciclos de volatilidad económica, desarrollaron una fuerte disciplina para preservar capital y diversificar sus carteras. Esa diversificación va mucho más allá del mercado residencial. No buscan solamente comprar una propiedad; buscan posicionarse en un mercado que seguirá atrayendo personas, empresas y capital durante las próximas décadas."

Según el especialista, cada vez es más frecuente que los inversores argentinos analicen oficinas, hoteles, centros comerciales y otros inmuebles comerciales, apostando a distintos tipos de renta dentro de una misma cartera.

El ejecutivo sostiene que Miami conserva ventajas estructurales difíciles de encontrar en otros destinos. La seguridad jurídica, la liquidez del mercado y una demanda internacional constante explican por qué continúa siendo uno de los principales receptores de capital latinoamericano.

Nuevas zonas protagonistas: Pompano Beach, Hollywood y sectores del condado de Broward

A ese escenario se suma un cambio de mapa. Si durante años Brickell y Miami Beach monopolizaron el interés, ahora aparecen nuevos protagonistas.

"Muchos inversores sofisticados están ampliando su mirada hacia mercados costeros emergentes como Pompano Beach, Hollywood y otros sectores del condado de Broward. Reconocen que esas zonas ofrecen los mismos fundamentos de largo plazo, pero todavía se encuentran en una etapa más temprana de desarrollo."

Pompano Beach gana terreno entre quienes buscan comprar antes del próximo boom inmobiliario

Las zonas de Miami con mayor potencial de valorización

El crecimiento del sur de Florida coincide con una migración sostenida de empresas y patrimonios desde estados como California y Nueva York. Ese fenómeno elevó la competencia por los mejores activos, aunque Studnicky considera que todavía existen oportunidades para quienes invierten con horizonte de largo plazo.

Hasta 2024, Florida recibió alrededor de u$s21.000 millones en ingresos brutos ajustados netos provenientes de mudanzas internas, mientras que California perdió cerca de u$s$11.900 millones y Nueva York otros u$s$9.900 millones. El flujo, asegura, sigue vigente.

Frente a ese escenario, recomienda dejar de perseguir la propiedad de moda y concentrarse en los fundamentos de cada mercado. "El mayor error que cometen los compradores internacionales es preguntarse cuál es la oportunidad más atractiva hoy. La pregunta correcta es qué seguirán queriendo tener las personas dentro de diez años."

Su respuesta vuelve siempre a las mismas variables. Oferta limitada, cercanía al agua, infraestructura, acceso a centros de empleo y una propuesta urbana capaz de sostener la demanda durante décadas.

Brickell continúa siendo uno de los ejemplos más claros de esa evolución. El barrio pasó de ser un distrito financiero a convertirse en un polo donde conviven oficinas, gastronomía, entretenimiento y desarrollos residenciales de alta gama.

Pero el especialista cree que las mayores sorpresas pueden aparecer en otras ciudades."Pompano Beach ofrece algo cada vez más difícil de encontrar en el sur de Florida; terrenos privilegiados frente al agua con un enorme margen de evolución. Las inversiones públicas y privadas, la mejora de infraestructura y el creciente interés de compradores de lujo convierten a esta zona en un mercado con gran potencial de largo plazo."

Studnicky será uno de los expositores internacionales de Expo Real Estate, que se realizará el 12 y 13 de agosto en el hotel Hilton de Buenos Aires. Allí volverá sobre un mensaje que, según afirma, resume la lógica del mercado inmobiliario del sur de Florida para los inversores argentinos. Las mejores oportunidades en Miami no siempre están donde hoy mira todo el mundo, sino en aquellos lugares que dentro de diez años seguirán siendo los más buscados.