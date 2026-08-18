Lionel Messi y Ángel Di María participan de Carrasco M, un exclusivo desarrollo inmobiliario en Rosario que tendrá 24 unidades y vistas al río Paraná

Lionel Messi y Ángel Di María volvieron a coincidir fuera de una cancha, esta vez como inversores de un proyecto inmobiliario en Rosario. Se trata de Carrasco M, un condominio premium ubicado en el norte de la ciudad que contempla una inversión proyectada de u$s7 millones y cuya construcción ya comenzó.

La iniciativa está ubicada sobre Guayaquil 255, en el barrio La Florida, frente al río Paraná. El emprendimiento apunta a aprovechar la ubicación sobre la barranca y ofrecer viviendas con vistas al río, en una de las zonas residenciales de mayor desarrollo de la costa norte rosarina.

Qué es Carrasco M y qué construyen Messi y Di María

Se trata de un proyecto que contempla 24 unidades residenciales distribuidas en distintas tipologías: seis tríplex premium de tres dormitorios, dos tríplex de dos dormitorios, ocho dúplex de un dormitorio y ocho monoambientes. La propuesta apunta a un segmento de alta gama y combina viviendas con espacios privados al aire libre.

El proyecto contempla 24 unidades frente al Paraná

Las unidades de mayor categoría tendrán terrazas, solárium y jacuzzi, mientras que los dúplex y monoambientes contarán con terrazas o patios privados. El desarrollo también contempla 28 cocheras y espacios comunes como gimnasio, vigilancia y coworking.

La ubicación es uno de los principales atributos del emprendimiento. Carrasco M se levanta en la zona norte de Rosario, cerca del balneario La Florida y con una posición elevada frente al Paraná. Además, se encuentra próximo al Puente Rosario-Victoria y a distintos clubes y espacios recreativos de la costa.

De cuánto es la inversión de Messi y Di María en Rosario

La inversión proyectada para Carrasco M asciende a u$s7 millones y el proyecto será desarrollado en un plazo estimado de 36 meses.

Es importante recordar que Messi y Di María participarían como inversores en el condominio, mientras que la estructura del desarrollo quedaría en manos de una alianza entre empresarios inmobiliarios y la familia Messi.

Las unidades se destacan por el lujo y vista privilegiada - Gentileza Di María inmobiliaria

La estructura de Carrasco M se armó a partir de una alianza entre el Grupo Mktarq, encabezado por Manuel Ongaro y Adrián Esperón, y Jorge Messi, en representación de Limecu SRL. La asociación dio lugar a un fideicomiso encargado de llevar adelante el emprendimiento.

La relación con Di María también aparece en la estructura comercial del proyecto. La venta de las unidades está a cargo de Di María Negocios Inmobiliarios, cuya titular es Vanesa Di María, hermana del futbolista. De esta manera, la participación de ambos campeones del mundo queda vinculada al desarrollo desde distintos roles dentro de la operación.

El proyecto también muestra cómo las familias de ambos futbolistas trasladaron parte de su actividad empresarial al mercado inmobiliario de Rosario. En el caso de Messi, su familia participa a través de Limecu, mientras que la familia Di María interviene mediante su propia inmobiliaria.

Cuándo comenzó la obra de Carrasco M

Aunque el proyecto había sido anunciado años atrás, los trabajos preparatorios comenzaron a principios de 2026. Entre las primeras tareas realizadas estuvieron el acondicionamiento del terreno y el cerramiento del lote donde se levantará el condominio.

La obra se desarrolla en un terreno ubicado frente al balneario La Florida. La elección de esta zona responde a la expansión de los emprendimientos residenciales de alta gama sobre la costa norte de Rosario, donde la disponibilidad de terrenos con vista al río es limitada.

Carrasco M no representa la primera incursión de la familia Messi en el real estate rosarino. La estructura empresarial de Lionel también participa de otros proyectos inmobiliarios, mientras que su actividad internacional incluye propiedades y una cadena de hoteles boutique.

Para Di María, el proyecto también forma parte de una expansión de sus actividades fuera del fútbol. Su familia ya interviene en la comercialización de Carrasco M y, en paralelo, impulsa otros emprendimientos inmobiliarios en Rosario, vinculados con el nombre y la marca del futbolista.

En el caso de Messi, Carrasco M forma parte de una estrategia empresarial que excede ampliamente los ingresos generados por su carrera deportiva. Su holding tiene inversiones en real estate, hoteles, gastronomía, indumentaria, producción audiovisual y otros negocios, con una estructura que continúa desarrollándose mientras el futbolista mantiene su actividad profesional.

De esta forma, la sociedad entre Messi y Di María en Rosario suma una nueva dimensión a una relación construida durante años en la Selección Argentina. Esta vez, el punto de encuentro no es una cancha, sino un proyecto inmobiliario de US$7 millones que busca convertirse en uno de los desarrollos residenciales premium de la costa rosarina.