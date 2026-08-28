Provincia registró 12.177 escrituras en julio, mientras las hipotecas representaron solo el 12% de las operaciones y GBA Norte mostró precios dispares.

La actividad inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires alcanzó en julio su mayor nivel del año, con 12.177 escrituras. El dato implicó un crecimiento del 13,78% mensual, aunque todavía quedó 8,68% por debajo del mismo mes de 2025.

El repunte de las operaciones no tuvo el mismo correlato en el mercado hipotecario. Durante julio se registraron 1.450 hipotecas, un 18,27% más que en junio, pero el financiamiento representó apenas el 12% del total de operaciones, frente al 17% o 18% que llegó a representar durante 2025.

Los datos surgen del análisis de Daniel Bryn, de Zipcode Real Estate, que también relevó la evolución de precios y del stock de propiedades en venta en los principales mercados de GBA Norte.

Créditos hipotecarios: suben las operaciones pero siguen 33% debajo de 2025

El incremento mensual de las hipotecas muestra una recuperación respecto de junio, aunque la comparación interanual exhibe un escenario más débil: la cantidad de operaciones cayó 33% frente a julio de 2025.

Para Bryn, el mercado continúa funcionando con una participación reducida del financiamiento. "Las mayores tasas y las condiciones más exigentes para acceder a un préstamo dejan fuera a una parte de los compradores que necesitan crédito para concretar una operación", sostiene.

En paralelo, la actividad de compraventa logró su mejor registro mensual de 2026 en Provincia. Sin embargo, el volumen todavía permanece por debajo del año pasado, por lo que el repunte no alcanza para hablar de un boom inmobiliario.

GBA Norte mantiene estable la oferta

En el corredor norte bonaerense, el stock de propiedades en venta se ubicó en 93.128 unidades durante julio, prácticamente sin cambios respecto de junio, con una baja mensual de apenas 0,5%.

La evolución fue diferente según la localidad. Escobar registró la mayor contracción interanual de la oferta, con una caída del 8%, hasta las 16.252 propiedades publicadas.

También disminuyó el stock en Pilar, donde bajó 5% hasta 21.411 unidades, y en Vicente López, con una reducción del 4% y 8.272 propiedades en venta.

En cambio, Nordelta y San Fernando mostraron leves incrementos en la cantidad de inmuebles disponibles.

Cuánto vale el metro cuadrado en GBA Norte

El comportamiento de los precios tampoco fue uniforme entre las localidades del corredor:

Vicente López mantuvo el valor más elevado del relevamiento, con un promedio de u$s3.588 por metro cuadrado , aunque sin variación interanual.

mantuvo el valor más elevado del relevamiento, con un promedio de , aunque sin variación interanual. Nordelta se ubicó detrás, con u$s3.196 por m² y una suba del 4% interanual.

se ubicó detrás, con y una suba del interanual. San Isidro alcanzó u$s2.953 por m² y fue la localidad que registró el mayor incremento de precios, con un avance del 8% interanual.

alcanzó y fue la localidad que registró el mayor incremento de precios, con un avance del interanual. Tigre registró u$s2.371 por m² , con una mejora del 2% .

registró , con una mejora del . Escobar llegó a u$s1.712 por m² , con una suba del 4% .

llegó a , con una suba del . Pilar presentó el valor más bajo del grupo, con u$s1.646 por m², aunque avanzó 2% frente a un año atrás.

De esta manera, el mercado combina una oferta prácticamente estable en el corredor con comportamientos diferentes según cada localidad. San Isidro aparece como el mercado con mayor recuperación de precios, mientras que Pilar y Escobar mantienen los valores más bajos dentro del grupo analizado.

Provincia duplica las escrituras de CABA

Otro de los datos destacados del relevamiento es la relación entre Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. En julio, la provincia bonaerense concentró aproximadamente dos escrituras por cada una registrada en CABA.

La proporción se encuentra lejos del máximo observado durante la pandemia, cuando llegó a superar las cuatro operaciones en Provincia por cada escritura porteña.

Las características de ambos mercados también explican parte de la diferencia. Mientras CABA tiene una mayor presencia de departamentos y una participación más importante del crédito, el Gran Buenos Aires presenta una mayor incidencia de las casas y de las operaciones realizadas con capital propio.

Un mercado que se recupera, pero sin boom

El balance de julio deja una señal positiva en materia de actividad, aunque con límites claros. "Provincia consiguió su mejor registro de escrituras del año y las hipotecas crecieron frente al mes anterior, pero el financiamiento todavía tiene una participación considerablemente menor que la registrada en 2025", asevera el experto.

En GBA Norte, además, los precios muestran una recuperación dispar y el volumen de propiedades ofrecidas permanece prácticamente estable.

El escenario plantea así un mercado con más operaciones, pero todavía condicionado por el acceso al crédito y por la necesidad de que los vendedores ajusten precios y estrategias para concretar las transacciones.