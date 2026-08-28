El nuevo Nordelta toma forma en Benavídez con una inversión de u$s300 millones

El proyecto tendrá viviendas, oficinas, comercios y espacios deportivos sobre 15 hectáreas y busca crear una nueva centralidad urbana a minutos de Nordelta

Ayres Desarrollos avanza con Distrito Ayres Benavídez, un proyecto inmobiliario de usos mixtos que demandará una inversión estimada en u$s300 millones. El desarrollo se levantará sobre 15 hectáreas, a unos 700 metros de la Panamericana y a pocos minutos de Nordelta, y contempla alrededor de 150.000 metros cuadrados construidos.

La propuesta combina viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios deportivos dentro de un mismo masterplan. Una vez terminado, el distrito tendrá capacidad para albergar a unas 5.000 personas y se desarrollará en distintas etapas. La propia compañía define su estrategia como la creación de "tejido urbano" y no de proyectos aislados.

Una inversión que creció junto con el proyecto

Distrito Ayres Benavídez fue presentado originalmente a fines de 2025 con una inversión estimada en u$s200 millones y una superficie proyectada de aproximadamente 140.000 metros cuadrados sobre 15 hectáreas.

En la información más reciente difundida por la desarrolladora, la escala prevista aumentó a alrededor de u$s300 millones de inversión y 150.000 metros cuadrados. Las obras ya comenzaron y el proyecto avanzará por etapas.

Para conformar el terreno, Ayres adquirió durante los últimos dos años unas 25 propiedades, principalmente quintas, que fueron unificadas para avanzar con el masterplan.

La apuesta forma parte de un plan de inversión más amplio. Ayres anunció un programa de u$s1.000 millones durante diez años, con el objetivo de desarrollar unos 700.000 metros cuadrados en distintos puntos de Zona Norte, entre ellos Benavídez, Tortugas y Cardales.

La compañía informó que durante 2025 destinó u$s53 millones a la compra de terrenos y que preveía desembolsar otros u$s45 millones durante 2026 dentro de esta estrategia de expansión territorial.

Cómo será el nuevo Distrito Ayres en Benavídez

El masterplan contempla casas, departamentos y edificios de baja altura, además de oficinas y un corredor comercial con restaurantes, cafeterías y servicios.

Uno de los ejes del proyecto será un corredor verde central que conectará los distintos sectores. El desarrollo también contempla calles internas, ciclovías, espacios peatonales y áreas verdes.

La propuesta original también incorporó tecnología desde la etapa de diseño. El proyecto fue concebido como un distrito con infraestructura digital integrada, incluyendo fibra óptica, WiFi público, iluminación inteligente y sistemas de monitoreo.

El diseño arquitectónico está a cargo de BMA Arquitectura. En el proyecto también participan especialistas vinculados con paisajismo, tecnología y seguridad, además de Grupo Angular y APMB Desarrollos.

La idea es que el distrito tenga actividad durante buena parte del día y no funcione solamente como un conjunto residencial. Por eso el masterplan combina viviendas con oficinas, comercios, gastronomía, servicios y espacios públicos.

Se incorpora un club deportivo de cinco hectáreas dentro del proyecto

Uno de los componentes del desarrollo será la integración de un club deportivo de cinco hectáreas que ya funciona en la zona. Ayres alcanzó un acuerdo para ampliar su infraestructura y sumarla a la propuesta del distrito.

La ampliación contempla canchas de pádel, tenis y fútbol, gimnasio y coworking, además de un espacio gastronómico con capacidad para unas 250 personas. El entorno también aporta infraestructura educativa. En los alrededores del predio funcionan tres colegios, mientras que dentro del desarrollo se proyectan oficinas y espacios de trabajo.

La combinación de estos usos es parte de la estrategia de Ayres para desarrollar un distrito en el que los residentes tengan viviendas, servicios, actividades deportivas y opciones comerciales sin depender exclusivamente de otros centros urbanos.

Las primeras casas ya están en construcción

La primera etapa de Distrito Ayres Benavídez ya está en obra e incluye 68 casas y cerca de 30 departamentos. Las primeras entregas están previstas para 2027.

Las viviendas tendrán alrededor de 120 metros cuadrados y jardín propio, con precios de entre u$s200.000 y u$s300.000 según la información más reciente difundida sobre el proyecto.

La primera etapa tuvo una respuesta comercial importante. De las 68 casas previstas, 43 ya fueron vendidas, equivalente a aproximadamente el 63% del total.

La compañía también incorporó financiación propia. El esquema permite pagar 50% del valor al contado y financiar el saldo en 60 cuotas fijas en dólares, con un plazo total de cinco años.

Según Gonzalo Sánchez Zinny, gerente general de Ayres Desarrollos, 20 casas fueron vendidas mediante ese esquema durante los dos meses anteriores a la publicación de la información.

El próximo lanzamiento tendrá 180 departamentos

La primera etapa residencial será seguida por nuevos lanzamientos. Ayres prevé presentar antes de fin de 2026 una segunda etapa, con unos 16.000 metros cuadrados y alrededor de 180 departamentos.

El proyecto completo se desarrollará por etapas y la compañía estima que podría quedar terminado hacia fines de 2028.

La dimensión del masterplan permite entender por qué la desarrolladora no lo presenta simplemente como otro lanzamiento residencial. La propuesta combina viviendas con actividad comercial, oficinas, servicios, espacios verdes y equipamiento deportivo.

Por qué Benavídez se convirtió en una zona estratégica

La ubicación es uno de los principales atractivos del proyecto. Distrito Ayres Benavídez estará a unos 700 metros de la Panamericana y a pocos minutos de Nordelta, dentro de un corredor que concentra barrios residenciales, colegios, clubes y servicios.

Ayres viene desarrollando una estrategia de adquisición de tierras en distintos puntos del corredor norte. Además de Benavídez, la compañía compró terrenos en Cardales y Tortugas, mientras conserva superficies disponibles en Pilar.

La compañía sostiene que su estrategia apunta a generar nuevas centralidades urbanas. "La clave es generar tejido urbano, no proyectos sueltos", explicó Sánchez Zinny al presentar el plan de expansión.

Ese enfoque permite entender la diferencia entre un desarrollo inmobiliario tradicional y el modelo que Ayres intenta aplicar en Benavídez: concentrar dentro de un mismo masterplan distintos usos que habitualmente aparecen separados.

El antecedente de Ayres Vila en Pilar

Ayres tiene casi tres décadas de trayectoria en Argentina y desarrolló buena parte de su actividad en Pilar. Según la compañía, allí construyó más de 160.000 metros cuadrados entre barrios cerrados, condominios y edificios de oficinas.

Uno de sus principales antecedentes es Ayres Vila, un proyecto iniciado en 2007 sobre un terreno de 170.000 metros cuadrados, ubicado a la altura del kilómetro 43,5 de la Panamericana.

El emprendimiento fue anunciado originalmente con una inversión de u$s112 millones e incluyó una primera etapa residencial con departamentos de tres y cuatro ambientes, además de un edificio corporativo de aproximadamente 4.800 metros cuadrados.

En el área de Ayres Vila, la empresa todavía conserva capacidad para desarrollar otros 150.000 metros cuadrados, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

Ayres prepara más proyectos en Zona Norte

El plan de expansión también incluye un terreno ubicado frente al Memorial, donde la desarrolladora proyecta construir alrededor de 100.000 metros cuadrados, principalmente destinados a oficinas.

A esto se suma un proyecto en Pilará, donde Ayres prevé desarrollar unos 5.000 metros cuadrados con una inversión estimada en u$s15 millones.

En paralelo, la compañía tiene tierras en Tortugas y Cardales dentro de su estrategia de expansión. En Cardales proyecta un desarrollo de lotes grandes y baja densidad, mientras que en Tortugas todavía trabaja en la planificación del proyecto.

Un nuevo polo inmobiliario cerca de Nordelta

La comparación con Nordelta debe entenderse por el modelo de desarrollo y la escala del proyecto. Ambos lugares comparten una lógica de concentración de vivienda, servicios, espacios comerciales y actividades dentro de un mismo entorno. En el caso de Ayres, esa estrategia se complementa con oficinas, espacios deportivos y un corredor verde.

Con una inversión proyectada de u$s300 millones, unos 150.000 metros cuadrados y capacidad para unas 5.000 personas, Distrito Ayres Benavídez busca convertirse en una nueva centralidad dentro del corredor norte.

Las primeras casas ya están en construcción, 43 de las 68 unidades de esa etapa fueron vendidas y la desarrolladora prepara un nuevo lanzamiento de 180 departamentos. El cronograma contempla que el desarrollo completo avance por etapas hasta fines de 2028.

Si el proyecto mantiene ese ritmo, Benavídez sumará en los próximos años un distrito inmobiliario de gran escala que combinará vivienda, oficinas, comercios, gastronomía, deporte y espacios verdes. Esa transformación urbana es la razón por la que el emprendimiento ya aparece asociado a la idea de un "nuevo Nordelta" en esta zona de Zona Norte.