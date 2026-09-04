Magma lanzó casas en Martínez desde u$s365.000 y acepta propiedades en parte de pago

El nuevo proyecto de Martínez ofrece casas desde u$s365.000, financiación en 24 cuotas y, según Narvaez, hasta un 20% de rentabilidad

Magma, un nuevo desarrollo residencial de seis casas en Martínez, provincia de Buenos Aires, salió al mercado con precios de entre u$s365.000 y u$s465.000 y distintas alternativas de financiación. Entre ellas "Llave por Llave", una modalidad que permite entregar la vivienda actual como parte de pago y cubrir con ella hasta el 40% de la nueva unidad y continuar usándola hasta que finalice la obra, según explicó a iProfesional Alan Flexer, gerente de la División Residencial de Narvaez.

El proyecto se levantará en la esquina de Río de Janeiro y Yapeyú, a un minuto de la Panamericana. Flexer contó que ya comenzó el trabajo de demolición y estimó que la construcción arrancará entre este mes y octubre. La entrega está prevista para julio de 2028.

Desarrollado por Inteligencia y Diseño SRL y comercializado por la inmobiliaria Narvaez, Magma combina la privacidad y el espacio verde de una casa con la seguridad y los servicios comunes de un condominio. Según la información difundida por la empresa, estará integrado por seis unidades con jardín propio, galería con parrilla y cochera.

Las casas tendrán cuatro o cinco ambientes, con superficies cubiertas de entre 119 y 142 metros cuadrados, sobre terrenos de 156 a 192 metros cuadrados. Flexer explicó que las unidades de cuatro ambientes se distribuirán en planta baja y primer piso, mientras que las de cinco ambientes sumarán un segundo nivel con playroom.

Todas incluirán tres dormitorios. "El principal será en suite y los otros dos compartirán un baño completo. Además, habrá un toilette en la planta baja", detalló el ejecutivo. En las viviendas de tres niveles, el último piso también tendrá baño y podrá convertirse en un cuarto dormitorio en suite, según la configuración elegida.

El precio incluirá una cochera. Flexer señaló que quienes necesiten una segunda podrán incorporarla con un costo adicional, que contemplará el solado, la motorización del portón y la instalación de la reja.

Las casas tendrán entre 119 y 142 metros cuadrados cubiertos, además de jardín, parrillas y cochera (Gentileza Narvaez)

Según detalló la desarrolladora, las viviendas tendrán calefacción por piso radiante, carpinterías con doble vidrio, cocinas equipadas y preinstalación para aire acondicionado. El conjunto también contará con un sector de fitness y un área de juegos para los residentes.

La seguridad se apoyará principalmente en tecnología. Flexer enumeró accesos biométricos, códigos QR personalizados y un sistema que permitirá atender el timbre desde el celular. "La incorporación de un tótem de seguridad quedará a criterio de los futuros propietarios, que podrán complementar el sistema con videovigilancia o vigilancia remota", aclaró.

De acuerdo con los cálculos de la comercializadora, las expensas mensuales rondarán entre $400.000 y $500.000. Flexer explicó que esa estimación contempla la seguridad y la limpieza de los espacios comunes, aunque el valor definitivo dependerá de las decisiones que tomen los propietarios y de los costos vigentes cuando se entregue el conjunto.

Para un inversor, Narvaez calcula una rentabilidad de entre el 15% y el 20%. "Va a estar asociada también al plazo de obra", precisó Flexer. La cifra corresponde a una proyección de la comercializadora para el período que resta hasta julio de 2028 y no a una tasa anual. La empresa no detalló los supuestos utilizados para realizar ese cálculo.

El gerente de la División Residencial vinculó esa oportunidad con la limitada oferta de conjuntos pequeños con estas características en Martínez. "No hay muchos productos similares en la zona y se trata de una tipología cada vez más demandada", afirmó.

Magma todavía se encuentra en una etapa comercial inicial. Flexer confirmó que, al momento de la entrevista, no se habían concretado reservas ni ventas. "Está generando mucho interés y estamos recibiendo un alto volumen de consultas y reuniones activas", aseguró.

Llave por Llave permitirá entregar la vivienda actual como parte de pago de una nueva casa en Magma (Gentileza Narvaez)

Cómo funciona Llave por Llave para comprar una casa en Magma

El esquema se suma a las alternativas de financiación para comprar una propiedad sin crédito hipotecario que comenzaron a extenderse entre las desarrolladoras. Este caso parte de un anticipo del 30% en dólares y permite pagar el saldo en 24 cuotas. Según las condiciones informadas por la empresa, esas cuotas pueden abonarse en dólares o en pesos, con actualización por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción o por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), de acuerdo con la alternativa elegida.

Con Llave por Llave, el comprador puede entregar su vivienda actual como parte de pago de una casa en Magma. "El interesado presenta el inmueble que desea entregar, Narvaez realiza la tasación y las partes acuerdan el valor al que se ofrecerá", explicó Flexer. Esa propiedad puede cubrir hasta el 40% del precio de la nueva unidad.

El ejecutivo aclaró que cada inmueble y su ubicación serán analizados antes de aprobar la operación. "La tasación queda a cargo de Narvaez y debe existir un acuerdo entre las partes sobre un valor lógico", indicó.

El comprador podrá seguir viviendo en su propiedad mientras avance la obra. "Puede continuar usándola hasta que recibe la posesión de la unidad en Magma. La entrega se coordina en el mismo momento, para evitar una mudanza anticipada o una vivienda temporaria", señaló el gerente.

La compra tampoco quedará condicionada a que esa vivienda encuentre antes un nuevo dueño. "Si demora en venderse, el comprador no asume el inconveniente. Los desarrolladores absorben esa responsabilidad porque la propiedad se recibe como parte de pago real y no como una simple garantía", afirmó Flexer.

Al momento de la entrevista todavía no se habían cerrado operaciones mediante Llave por Llave, aunque Flexer aseguró que Narvaez ya recibía consultas por el programa. "Hoy hay que ser creativos para ayudar al consumidor, que demanda cada vez más financiación cuando esa respuesta no puede venir de un crédito", concluyó.