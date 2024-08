El proyecto de ley que acaba de enviar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Legislatura Porteña para modificar el código urbanístico de CABA introduce una serie de modificaciones que generaron el descontento de la mayoría de los constructores y desarrolladores inmobiliarios. Si bien no está nada dicho y el camino que resta recorrer es muy largo porque aún falta la instancia de las audiencias públicas y las reuniones de comisión, los inversores y referentes del Real Estate ya pusieron el grito en el cielo.

En rigor de la verdad, hay que decir que estas revisiones y modificaciones que derivaron en el proyecto de ley recientemente presentado, tienen carácter obligatorio cada 4 años y que muchas de las modificaciones que aparecen en la actualización 2024 se basaron en un reclamo histórico de las asociaciones de vecinos, quiénes piden desde hace años que se controlen las alturas permitidas y la idiosincrasia de cada barrio.

Los constructores y referentes de entidades vinculadas a desarrollos y negocios inmobiliarios, sostienen que el nuevo proyecto enviado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atenta directamente contra la actividad, sobre todo de las empresas de pequeña y mediana escala y que el mismo va a desalentar la inversión.

"En mi opinión, vamos, casualmente, a un código parecido al de Vicente López. Un código de desigualdad con barrios desiertos, casas sin comercios de cercanía y avenidas con desarrollo solo para los grandes jugadores. Un modelo de ciudad que promueve la inseguridad, y que subutiliza la enorme infraestructura existente. Hay un cambio de época, de desregulaciones, de mayores libertades y acá nos limitan en relación a lo que podemos construir", sentencia el arquitecto, consultor inmobiliario y especialista en código urbanístico y mercado de tierras, Alan Schachter.

Para explicar mejor esto, señala que un barrio como Palermo, por ejemplo, "tiene los mejores amenities del país: el subte, los parques más grandes de la ciudad, colectivos, cines, el predio de La Rural, colegios, en fin, los mejores atributos metropolitanos y por eso es un sin sentido que en barrios con esas características si no hay avenidas se limite la constructividad".

Por otro lado, cuando el desarrollador señala que, de aprobarse el nuevo código, se estaría atentando contra los pequeños y medianos constructores, quienes tienen a cargo el 70% de lo que se construye en CABA, es porque, según su argumento, el valor de un terreno no está puesto por lo que tiene edificado en el presente sino por lo que se puede construir a futuro. De esta manera, asegura de modo contundente, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va camino a convertirse en "una ciudad con barrios de casas tipo Belgrano R en el norte pero con una desvalorización en el sur, dónde los barrios más pobres se van a ir deteriorando porque si una familia hereda una casa vieja de muchos metros pero un desarrollador ya sabe que en esa calle lo que va a poder construir es muy poco, es un terreno que se va a tornar invendible".

Los cambios más disonantes

Las modificaciones introducidas en el código para que las edificaciones se ajusten cada vez más a la identidad de los barrios, impactan principalmente en la readecuación de la Unidad de Sustentabilidad Baja (USAB), la tipología que regula a las construcciones de escala más baja de la ciudad. Hasta ahora existen dos tipos y con los cambios, las alturas máximas pasarían a tres.

El bróker inmobiliario Sebastián Dbsie señala que "lo más llamativo de esta nueva zonificación denominada USAB 0 y que se suma a las 1 y 2 es que, a mi criterio, se trata de una medida muy baja porque no permite más de 9 metros de altura dando como resultado un edificio con una planta baja y no más de dos pisos". De esta forma, de aprobarse las modificaciones de altura, las zonificaciones quedarían de la siguiente manera:

USAB 0 : Altura máxima 9 mts PB + 2 pisos

USAB 1 : Altura máxima 12 mts. PB + 3 pisos

USAB 2 : Altura máxima 14,6 mts. PB + 4 pisos

Sumado a esto, el proyecto incorpora ampliaciones de los "centros libres de manzana", es decir, los espacios que deben dejarse sin construir al interior de las manzanas. "Entonces, si antes podías construir un tercio, ahora podes un cuarto. El argumento es que va a haber más pulmones verdes y mayor superficie de suelo absorbente, pero eso va a suceder si, por ejemplo, se tira abajo un PH y se construye algo que se limite y deje espacio. En la teoría funciona muy bien, pero es improbable en la práctica, ya que es un suelo que no se va a vender. Si a mí no me permiten construir en altura ni con profundidad una determinada cantidad de metros cuadrados en una parcela, la cuenta no da y ese terreno no se compra", explica Schachter.

Sobre las planchetas de edificabilidad y usos, Gonzalo Bustos, director de FOT Libre, señala que "los barrios más afectados por esta nueva disposición serían Villa Devoto, Chacarita, Urquiza, Almagro y Palermo Soho". Y esto es así porque no sólo se prohibiría la habilitación de comercios sino que aquéllos que cierren o que cambien la razón social no tendrán nueva habilitación.

"No sólo se quita densidad sino la posibilidad de tener bares, panaderías, ferreterías y todo tipo de negocios de cercanía. Están congelando los barrios para que no tengan crecimiento, para que haya menos comercios y todo se concentre en las avenidas cuando incluso hay barrios que no tienen avenida cerca, algo que va a afectar la actividad comercial y productiva de estas zonas", afirma el analista del mercado inmobiliario Daniel Bryn

Incentivo para el desarrollo de zonas postergadas

Un dato novedoso que aparece en el nuevo proyecto es la posibilidad de transferir metros de un área a otra, una medida claramente pensada para el sur de la ciudad, una zona históricamente postergada y que desde hace años se intenta hacer despegar.

"Es un incentivo para los desarrolladores que tienen dos obras en distintos barrios de la ciudad. Hay parcelas emisoras y parcelas receptoras. Si por ejemplo construís en zona sur, la nueva disposición que aparece en el proyecto te permite trasladar cierta cantidad de metros a otras parcelas del norte. Es un incentivo novedoso para impulsar la zona sur y está bien", considera Dbsie.

¿Chau balcones?

En las nuevas disposiciones que establece el proyecto de ley recientemente enviado, los balcones de las edificaciones bajas también prometen una nueva polémica. "Los balcones de los departamentos al frente de edificaciones bajas, no van a poder salir más a la calle ni dar sombra en la vereda. Lo que se propone es que vayan hacia adentro para quitar menos luz y para que no se puedan colgar cosas. Si bien no es una medida mala es un poco rara porque aplicaría en las calles que tienen 15 metros y eso es en el 70% de las calles de la ciudad. Por eso es algo que está haciendo ruido aunque estamos en el inicio y muchas modificaciones creo que se van a reever y pulir", señaló Dbsie.

Las luces se encienden en calle Corrientes

Otro de los cambios que se venía estudiando y que finalmente fue incluido en el nuevo proyecto, es el de permitir las edificaciones más altas y de varios pisos solo en las avenidas mientras que se establecen más restricciones en las manzanas interiores de los barrios. Schachter sostuvo que el actual código plantea un escenario bastante homogéneo ya que "si bien en las avenidas se permite más altura, en las manzanas hacia adentro podés hacer departamentos tipo casas, duplex, Ph urbanos de hasta 5 pisos aproximadamente".

En cambio, con las nuevas modificaciones que implicaría que las grandes edificaciones se concentren exclusivamente en las avenidas comerciales de los distintos barrios, "¿la gente se va a tener que ir a vivir a las avenidas? Es justamente lo contrario a lo que buscan las familias, que es estar lejos del ruido y del movimiento incesante. Pero además, al darle prioridad al mantenimiento de casas gigantescas lo que va a pasar es que habrá cada vez menos personas por unidad funcional. Tercero, ¿cómo va a acceder la gente a la vivienda? Ahora hay créditos, el nuevo código debería impulsar que haya más construcciones y desmonopolizar la actividad porque con estas condiciones los únicos que van a construir son los grandes desarrolladores", concluyó.

Las cartas están echadas y el proyecto para modificar el Código Urbanístico y de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya está en el aire. El Gobierno porteño, junto a las asociaciones de vecinos, quiere recuperar la identidad de los barrios. Las restricciones no dejaron conformes a los desarrolladores inmobiliarios quienes mantienen la esperanza de que en la instancia de audiencias y comisiones se ablanden algunas de las medidas introducidas.