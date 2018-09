Gastronomía LAB, un lugar que experimenta con café y deslumbra con una cocina gourmet y de calidad

Después de darse a conocer como los especialistas en el tema, incursionaron en la gastronomía con una fórmula que enamora a sus clientes





Hasta hace poco tiempo, la industria del café en la ciudad dejaba mucho que desear. La mayoría de los locales usaban granos de pésima calidad y torrado -un método que tuesta el grano con azúcar y que está prohibido en varias partes del mundo-, lo cual ayuda a neutralizar el mal sabor.

Todo esto cambió cuando los tostadores de café tomaron protagonismo y con un vasto conocimiento del producto desde su origen, hicieron felices a los porteños con café de la más alta calidad.

Alexis Zagdanski empezó a tostar granos y a proveerle a varios lugares de la ciudad hace ya cinco años. Así, notó que su café gustaba y junto a su socia Paula Zyssholtz decidió abrir LAB, un local pionero en crear café de especialidad.

Como su nombre lo indica, este local funciona como un pequeño laboratorio y tratan al café igual que un científico a su experimento. Utilizan granos de primera calidad de Colombia, Brasil, Congo, Guatemala y África, que a su vez tratan con mucha delicadeza para lograr sabores distintos de acuerdo a la técnicas aplicadas a cada uno.

Hace poco más de un año, LAB abrió su segundo local en el barrio de Belgrano, que rápidamente se hizo un lugar en la escena gastronómica. Peter Drinan, socio en este proyecto, es oriundo de Nueva York y, en su misión de encontrar un buen café, pasaba mucho de su tiempo en el local de la calle Humboldt.

Tenía un restaurante a puertas cerradas, donde a menudo iban los baristas de LAB a hacer la ceremonia del café después de la comida. Además, en varias oportunidades fue al local a realizar pop ups gastronómicos con el café como principal ingrediente. La experiencia derivó en la idea de abrir un nuevo local que tuviera el foco puesto en la comida.

A diferencia de muchos de los cafés de la ciudad, donde lo común es un bagel de salmón o sandwich de pollo, en LAB buscan crear platos gourmet con productos estacionales y de calidad. El grilled sandwich, a diferencia de lo que conocés, acá se hace con focaccia de masa madre, tomate grillado, queso criollo ahumado, pera en láminas y emulsión de cilantro. Para almorzar una de las opciones es gyozas de wagyu con salsa de granada y cilantro o pizza al mejor estilo New york.



Peter define a la cocina de este spot como New american. “Mi objetivo con la cocina que hay en LAB es resaltar lo que tienen en común todas las partes de américa. Todos usamos ingredientes de bases iguales como la papa, el maíz, la carne y el pescado y me parece importante encontrar una unión entre las tres cocinas”, cuenta, sentado en la barra del luminoso local.

A su vez, quiere ayudar a que los porteños puedan comer comidas gourmet hechas con ingredientes de calidad y a precios accesibles. “Noto que los hábitos en Argentina no son muy saludables y las dietas se conforman de mucha harina, café quemado y una cena pesada y tarde” cuenta.

Para ayudar a la comunidad a comer mejor, en LAB tienen un menú con el concepto ¨farm to table¨, que se refiere a la utilización de productos de estación directos de la granja a la mesa. Es por eso que entablan relaciones con huertas pequeñas que, además de ofrecer productos de calidad, tienen varias cosas que no se encuentran en otros lados y que aportan un diferencial a sus platos.



La propuesta de LAB nunca pasa de moda ya que cada estación le ofrecen a sus comensales platos nuevos con ingredientes de la más alta calidad y una presentación que enamora. Y, por supuesto, acompañado del más rico café que constantemente buscan perfeccionar.

LAB TOSTADORES DE CAFÉ

Echeverria 1550

Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hs, Sábado de 10:00 a 20:00 hs y Sunday Brunch de 11:00 a 15:30 hs

Humboldt 1542

Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hs y Sábado de 10:00 a 20:00 hs

AMBIENTE: EXCELENTE

COMIDA: EXCELENTE

ATENCIÓN: MUY BUENA

IDEAL PARA: IR EN PAREJA/CON AMIGOS