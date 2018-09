Fortuna y relax Zidane, jubilado a los 46 años y con una fortuna de 120 millones de euros

"Zizou" es, probablemente, el futbolista francés más adinerado de su generación. Relajado, hoy pasa el tiempo entre Italia, España y su país natal

Poco antes de sorprender al mundo con su marcha del Real Madrid, Zinedine Zidane rechazaba una oferta económica estratosférica: la selección de Qatar le ofreció al futbolista nada menos que 50 millones de euros al año, 200 millones hasta 2022. Su salario en el Real Madrid era de unos 20 millones de euros brutos al año. Sin embargo, él dejó de lado todo ese dinero que se le ofrecía: se fue.

"Quiero tener a Zidane, pero su mujer es la que manda. El problema es ella y yo no puedo hacer nada al respecto. Zidane está bajo el control de su esposa", declaraba el Giovanni Agnelli, expresidente de la Juventus de Turín, al diario italiano La Stampa en 1999, cuando el Real Madrid fichó al jugador francés, señala Informalia.

El caso es que el gran jugador y hoy gran entrenador se toma un tiempo libre porque su mujer y su familia se lo reclaman.

Veronique Zidane se casó en 1994 con el ex entrenador merengue. Veronique acompaña a menudo a Zidane en sus viajes, y por supuesto veranean juntos: les gusta la montaña, aunque suelen pasar por Ibiza y por Almería, por El Chive, el pueblo de los padres de Veronique.

Te puede interesar La técnica del ejército de Estados Unidos para dormirse en dos minutos

Veronique conoció al que se convertiría en padre de sus hijos en 1989, en una discoteca de París. Los presentó un amigo común. Ella tenía solo 19 años; él, uno más, pero ya era toda una promesa del fútbol en su país. Desde entonces, no se han vuelto a separar.

Véronique tuvo muchísimo peso en la carrera deportiva de Zizou y la decisión de dejar el Madrid debe atribuirse en parte a ella. Siempre se dijo que Zinedine fichó por el Real Madrid por deseo de ella y que si hubiera dependido de él, ni siquiera hubiera ido a España para jugar como futbolista, indica Informalia.

"La familia es lo primero para mí y los míos no están bien en Turín. Mi mujer es española, de Almería, y desea volver a su mar andaluz", declaraba hace 20 años el Zidane confirmando qué es lo que le importa en la vida a este deportista extraordinario.

Te puede interesar Los siete secretos de la pornografía contados por sus protagonistas

En efecto, la mujer de Zidane es hija de emigrantes de El Chive, una barriada del municipio almeriense de Lubrín, en España, que pusieron rumbo a Francia cuando el campo andaluz era como lo describe Juan Goytisolo en Campos de Níjar, allá por los últimos años cincuenta.

Los que serían suegros del ya ex entrenador del Real Madrid se instalaron en Rodez, del departamento de Aveyron, situado en el sur del país, en la región de Occitania. Los principios en Francia tampoco fueron fáciles. Pasaron hambre. Allí nacieron Véronique y su hermana Sandrina.

Tras su flechazo con Zizou, siendo una adolescente, lo siguió a Cannes, donde jugaba por entonces. Ella estudió danza clásica y baile moderno, su verdadera pasión. Luego fueron a Burdeos.

"Lo dejé todo para ir a Burdeos con mi marido. Yo siempre he seguido sus pantalones en todos estos años y he sido muy feliz de hacerlo. Valió la pena abandonar la danza clásica por él", declaró en una entrevista concedida a La Stampa.

De allí a la Juve, a Turín, donde Zinedine se convirtió en gran estrella. Fue entonces cuando Florentino Pérez le echó el ojo y logró que dejara Italia por amor a Véronique y por vestirse blanco. Para este descendiente de emigrantes argelinos, los suyos son lo principal: "La familia es lo primero para mí".

Ahora se los puede ver de vacaciones, disfrutando de la vida, en Ibiza, donde los fotografío Informalia, en una gran yate, junto a su mujer, Veronique, y dos de sus hijos.

Holgura económica

El descanso de Zinedine tras anunciar el pasado 31 de mayo que dejaba el Real Madrid, continúa. Y es que Zinedine Zidane tiene tranquilidad económica. Probablemente es al que mejor le ha ido de sus compañeros de la mítica Francia 98 y puede que el futbolista galo más notable de la historia. Otros pueden sucederle después de haber ganado el mundial 20 años después: Griezmann, Pogba o Mbappé. Pero por ahora Ziaou sigue siendo el "rey", ya sea como jugador o como entrenador, con permiso de Deschamps.

Aparte de sus galácticos ingresos en el Real Madrid, hay que recordar la cantidad de años que lleva cobrando cifras astronómicas: en 2001 firmó por casi 4 millones de euros la temporada, con el Real Madrid. Además, a nivel publicitario es cabeza de cartel Adidas, junto con su ex compañero de equipo David Beckham.

Zidane también es un emprendedor: propietario de la franquicia Z5 Sport, que ofrece estadios de fútbol urbanos en 5 × 5 junto con áreas fitness (gimnasios) en varios países, detalla Informalia.

También tiene acciones en Rodez Aveyron Football, o en National. Y no olvidemos que posee fabulosas propiedades en Francia, España o Italia, aunque vive en Madrid, en la exclusiva urbanización de La Finca. A los 46 años, Zinedine Zidane puede dedicarse a vivir con una fortuna estimada en cerca de 120 millones de euros. Otra cosa es que se aburra y, en algún momento, acepte alguna de las innumerables y millonarias ofertas que recibe.