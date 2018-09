Escándalo Elon Musk fue filmado fumando marihuana y desató una polémica: las acciones de Tesla caen un 10 por ciento

Las acciones de la compañía se desplomaron en la bolsa de valores luego de la salida de dos ejecutivos y las imágenes de su CEO fumando marihuana

Las acciones de Tesla se desplomaron hasta un 10 por ciento el viernes por la mañana después de la salida de dos ejecutivos de alto perfil.

Desde entonces, las acciones de Tesla se han recuperado hasta ubicarse en una baja del 5,4 por ciento a u$s265,77 por acción.

Estas salidas fueron solo una parte de los tumultos en los que se vio envuelto el fabricante de automóviles. Apenas unas horas antes, Elon Musk, su CEO culminó una entrevista transmitida en vivo en YouTube con el periodista Joe Rogan fumando lo que se describió como una mezcla de tabaco y marihuana. Esta acción también habría contribuido a la baja de las acciones.

Dave Morton, el director de contabilidad de la empresa, renunció a Tesla el martes, apenas un mes después de asumir el cargo, de acuerdo con una presentación Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos este viernes. La noticia de su partida fue seguida rápidamente por la de Gaby Toledano, quien se unió a Tesla en mayo de 2017 después de 10 años en el equipo ejecutivo de la firma de videojuegos Electronic Arts.

Te puede interesar La técnica del ejército de Estados Unidos para dormirse en dos minutos

"Desde que me uní a Tesla el 6 de agosto, el nivel de atención pública sobre la compañía, así como el ritmo dentro de la compañía, han excedido mis expectativas", dijo Morton en la presentación ante el ente regulador. "Como resultado, esto me llevó a reconsiderar mi futuro. Quiero dejar en claro que creo firmemente en Tesla, su misión y sus perspectivas futuras, y no tengo ningún desacuerdo con el liderazgo de Tesla o sus informes financieros ".

El mes de trabajo de Morton ha sido particularmente caótico. Morton, ex director financiero del fabricante de componentes de computadora Seagate Technology, se unió un día antes de que Elon Musk enviara un tweet en el que aseguraba que consideraba volver privada a la compañía mediante una adquisición a 420 dólares por acción. Ese tweet desencadenó una serie de eventos que causaron caos en la empresa, inluidas varias demandas iniciadas por los accionistas y una citación de la Comisión de Bolsa y Valores.

Morton está renunciando a un salario base anual de u$S 350,000 y, lo que es más importante, a una subvención de capital para nuevos empleados de u$s 10 millones que habría sido otorgada después de cuatro años.