Confesiones David Guetta: "Sentí que podía caer en una fuerte depresión si seguía sujeto a ese ritmo"

Afirmó que "la mayoría de la gente no entiende" el estilo de vida poco saludable que lleva un DJ, como las pocas horas de sueño y el estar lejos de su casa

El DJ francés David Guetta es consciente de que lleva un estilo de vida poco saludable, que incluye pocas horas de sueño y estar lejos de casa mucho tiempo, algo que la gente no ve porque sólo piensa en las fiestas en las que actúa.

"La mayoría de la gente no entiende eso. Ven las fotos en Instagram en las que levantamos felices las manos y nos divertimos todo el tiempo. Pero eso es sólo una parte de la realidad", afirmó Guetta.

"No duermes regularmente, siempre estás fuera y no tienes una vida familiar normal. A veces te sientes solo. Y luego está la presión de cumplir todo el tiempo", señaló el DJ a la agencia DPA.

El que fuera propietario en el pasado de un club nocturno tiene cuatro residencias en todo el mundo y da espectáculos con frecuencia en Las Vegas e Ibiza, la mayoría de las veces hasta altas horas de la madrugada.

"No duermo muy bien, normalmente no me acuesto antes de las seis de la mañana y duermo hasta la una de la tarde. Lo peor para mí es cambiar mi horario", comentó.

Además, Guetta se refirió el impacto que le causó la muerte de su amigo y colega Avicii. " Todos quedamos petrificados cuando nos enteramos de lo ocurrido. Y además la noticia me forzó a tomar algunas decisiones muy importantes, necesarias para cambiar completamente de vida. Yo también sentí que podría caer en una fuerte depresión si seguía sujeto a ese ritmo ", señaló.

El productor musical es uno de los DJ de más éxito del mundo. El viernes sale su nuevo álbum, "7".

El pasado sábado actuó en el festival Lollapalooza de Berlín. La expectativa fue tan grande que tuvieron que cerrar el acceso al escenario donde actuaba y miles de personas se quedaron fuera, lo que desencadenó enormes críticas contra los organizadores del festival.