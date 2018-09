Streaming y Series Netflix vs HBO: La batalla que se vivirá en los premios EMMY 2018

El lunes se realizará una nueva entrega de los premios a la TV. Ambas empresas se medirán para ver quién es el rey de los contenidos

El lunes por la noche se realizará una nueva entrega de los premios Emmy, los galardones más importantes sobre la TV. Esta entrega será el escenario de la batalla más encarnizada entre Netflix y HBO en los últimos años ya que la plataforma de streaming tiene 112 nominaciones, 3 más que su rival.

De esta manera, HBO pierde el dominio que llevaba desde hace 18 años ininterrumpidamente.



El primer round se vivió el fin de semana, cuando la academia entregó los premios de las categorías “creativas”, que se omiten de la ceremonia televisada por razones de tiempo. En esa instancia, HBO tomó una leve ventaja, con 17 premios contra los 16 de Netflix.



Game of thrones sigue siendo la principal carta de presentación de HBO. La serie (la más ganadora en la historia de los Emmy), sumó siete estatuillas el fin de semana. Por su parte, Netflix se hizo fuerte en otras categorías: The Crown triunfó en dirección de fotografía, casting y vestuario, Queer eye se llevó premios en la categoría de telerrealidad y Black mirror se quedó con el premio a la Mejor Película de TV con su episodio “USS Callister”.



El duelo del lunes no se definirá en las categorías principales, donde si bien Netflix cuenta con presencia gracias a series como The Crown, GLOW y Stranger things, difícilmente tiene el favoritismo. El enfrentamiento en cambio se producirá a nivel técnico: las categorías de guión y dirección, tanto en serie, miniserie o especiales, cuentan con múltiples choques directos entre postulantes de HBO y Netflix, por lo que podrían ser decisivas al momento de elevar a una empresa sobre otra.



De todas maneras, HBO tiene rivales de sobra. Sin una miniserie sensación como Big little lies este año, la cadena prácticamente depende del desempeño de Game of thrones, por su temporada del año pasado, la cual no estuvo nominada en 2017 por estrenarse después del período de selección.

Su principal rival a vencer en Mejor Serie Drama será The handmaid’s tale, de Hulu (en la Argentina se puede ver por Flow de Cablevisión), la ganadora del año pasado, que también debería repetir su triunfo en Mejor Actriz para Elisabeth Moss. El factor impredecible lo otorga The Americans, siempre elogiada por la crítica pero ignorada por los Emmy, pero que podría tener finalmente su año de estatuillas tras haber estrenado su última temporada.



En las categorías de comedia también se espera que HBO ceda terreno, debido a la ausencia de Veep, la ganadora de los últimos tres años. En su lugar, las apuestas de sitios especializados ubican a The marvelous Mrs. Maisel, de Amazon, o Atlanta, de FX, como las grandes vencedoras.

La Ceremonia

La entrega de los premios Emmy 2018 se realizará el lunes a partir de las 21 horas (Argentina), transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series (en inglés). La jornada será animada por los comediantes Michael Che y Colin Jost, guionistas y actores del programa Saturday Night Live.