Recomendaciones Dormir boca abajo: los problemas que genera

Dolor de espalda y tensión muscular son algunas de las problemáticas que pueden surgir si se utliza esta posición a la hora de ir a la cama

Dormir boca abajo o sobre el estómago es una posición que seguramente derivará en dolores de espalda y de cuello, tensión muscular y en estrés.



Pero, ¿por qué sucede esto? Según los investigadores, el principal problema será el dolor de espalda. Esto ocurre ya que el peso del cuerpo tiende a concentrarse hacia la mitad de la espalda de manera que si se duerme sobre el estómago toda la tensión corporal se concentrará sobre la espina dorsal. Esa parte deberá soportar todo el peso del cuerpo durante horas.



Eso no es lo único. Esta posición también puede ejercer acciones negativas para todo el esqueleto. Para respirar habrá que poner el cuello hacia el costado, posición que no es natural. Toda una noche en esta postura puede generar, con el tiempo, una hernia de disco.



Frente a estas situaciones, la primera recomendación es no dormir en dicha posición. Sin embargo, si es difícil conciliar el sueño en otra postura, los expertos aconsejan ir a la cama con almohadas especiales en determinadas partes del cuerpo para que no reciban tanta tensión. Por ejemplo, se podrían poner un cojín a la altura de la pelvis para reducir la presión de la zona lumbar.



A la hora de decir cuál es la mejor postura para dormir, la posición fetal es la que presenta menos riesgos de sufrir lesiones. Incluso la mayoría de la gente prefiere dormir de costado. El sitio de salud On Health indica que el 41% duerme de esta forma, más común aún entre las mujeres.