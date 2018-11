Copa Libertadores Ni River ni Boca, la Copa Libertadores se la llevó Walter, un taxista

Luego de la suspensión, la réplica del trofeo más deseado por los equipos de América terminó en un auto con un chofer fanático del Xeneize

La Copa Libertadores se va del estadio Monumental en un taxi, junto a dos desconocidos y un chofer que no puede creer lo que está viviendo. El trofeo más deseado no terminó en las manos del campeón sino en el asiento de atrás de un auto.



Las imágenes que se viralizaron por Internet reflejan el momento justo en el que dos personas transportaban la Copa Libertadores hacia un destino incierto. Se los veía alegres, con una sonrisa cómplice, casi sin creer lo que les estaba pasando: el trofeo estaba en sus manos. Ni en las de Ponzio, ni tampoco en las de Pablo Pérez.



TN logró hablar con el chofer del taxi que trasladó la réplica del trofeo. Se llama Walter Cespi, y hace seis años que maneja por las calles de Buenos Aires y dijo que la aventura le llegó por casualidad.



La empresa en la que trabaja tiene un convenio con Torneos (la empresa que se encarga de la televisación del partido) y fueron dos productores los que llamaron para hacer un viaje. Él estaba en zona y, pese a sentirse un poco atemorizado por lo que había ocurrido, lo agarró.

Cuando llegó al lugar no pudo creer lo que se encontró: "Después de un rato de espera dos productores salieron con la Copa Libertadores. La gente se tiraba encima del trofeo. Se querían sacar una foto y gritaban cosas. Me asusté y nos fuimos muy rápido".



Sorprendido por lo que le tocaba vivir, Walter no podía comprender lo que el trofeo generaba en la gente: "En cada semáforo en el que parábamos todos bajaban las ventanillas para ver la Copa. Los trapitos no lo creían, es increíble lo que genera en la gente", dice con cierta timidez.



Por último reconoció que pudo tocar el trofeo y hasta se sacó una selfie que guardará toda vida. Fue el único hincha de Boca que tiene la foto con la Copa. Los otros, los futbolistas y dirigentes, todavía deberán seguir esperando.