Crudo relato El peor momento de Iniesta: "Necesito ayuda o no salgo de esta situación"

A pesar de que lo había ganado todo, el exjugador de fútbol del Barcelona relató la situación que vivió en pleno éxito y cómo logró superarlo

Era 2009, el Barcelona había ganado todo lo que jugó y estaba en su mejor momento futbolístico. Sin embargo, Andrés Iniesta pedía a un familiar suyo que llamara a un médico y le decía: "Necesito ayuda o no salgo de esta situación".

El jugador de fútbol fue entrevistado por el programa Salvados del canal español La Sexta y no titubeó a la hora de relatar cuando sufrió de depresión en 2009.

Sus declaraciones fueron recibidas con agrado y agradecimiento en las redes sociales, tras haber visibilizado una enfermedad mental que afecta a millones de personas en todo el mundo y no discrimina entre raza, sexo, religión o clase social.

"A mí me viene todo después de ganar el triplete (Liga de España, Copa del Rey y Champions League). Ganas el triplete, metes el gol al Chelsea, ganas la Champions, tres títulos, año increíble. Y en el verano, no sé, te empiezas a encontrar mal. Algo raro, no sabes catalogarlo. Ahí empiezas un proceso tuyo de pensar, te encuentras mal y no sabés por qué. Te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no te encuentras bien. Ahí entras en un bucle que te vas encontrando muy vacío", contó el mediocampista que actualmente juega en el Vissel Kobe de Japón.

Relató que también "se junto lo que pasó con Dani Jarque", el futbolista español que murió en 2009 durante una gira de pretemporada con el Espanyol, y que era amigo del exjugador del Barcelona".

"Deseaba que llegara la noche para tomarme una pastilla y descansar"

Aquel año lo ganó todo. Aquel año Andrés Iniesta pasó una dura depresión. Así se sincera #IniestaEnSalvados: pic.twitter.com/S7OHznxGBy — Salvados (@salvadostv) 25 de noviembre de 2018

Al regresar de la pretemporada, "una tarde estaba en casa y... ostia, me encontraba muy mal. Notaba algo en mi cuerpo que no era yo, no me iba bien. No sé quién había por ahí que le dije 'llama al médico, o hacemos algo o no sé que va a pasar'. Esa tarde bajamos a la ciudad deportiva y le dije al doctor (Ricard) Pruna: 'necesito ayuda, necesito algo porque si no, no salgo de esta situación".

Iniesta continuó su relato y recordó que "había días que estaba deseando que llegase la noche para poder tomarme una pastilla y descansar".

"¿Qué nos mueve a las personas? La ilusión, los sentimientos, las ganas. Pero en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas, no sientes lo que tienes alrededor. Estás en casa tirado en el sofá, tienes a la familia al lado pero no sientes nada", contó el futbolista.

Consultado por el periodista Jordi Évole si en esa situación pensó en suicidarse, Iniesta no dudó: "Sí. Obviamente estamos hablando de situaciones muy extremas. No porque yo quisiese hacerlo, sino porque no eres tú, y cuando estás muy vulnerable es difícil controlar momentos y cosas que suceden, son segundos de decisiones que tomas porque no estás bien".

La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye a la carga mundial general de morbilidad. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio.

De todos modos, hay tratamientos eficaces para prevenirla, diagnosticarla, tratarla y contrarrestarla, tales como tratamientos psicológicos cara a cara, individuales o en grupo, dispensados por profesionales o por terapeutas supervisados. Hay tratamientos psicosociales para personas con depresión leve y en los casos moderados o graves, se puede recurrir a los antidepresivos, suministrados debidamente por psiquiatras.