Se terminó Cabito hizo un descargo por Instagram tras su despido

Si bien fue una decisión dolorosa, según el conductor Matías Martin el programa pedía a gritos cambios y la relación con el panelista ya tenía un desgaste

El viernes pasado Eduardo "Cabito" Massa Alcántara, en forma sorpresiva, dejó de formar parte de Basta de todo, el ciclo de Metro 95.1 FM que conduce Matías Martin, de lunes a viernes de 13 a 17. En ese programa, "Cabito" había estado trabajando durante 15 años, como productor primero y luego al aire.

Luego de este suceso, no hizo declaraciones a ningún medio, y prefirió explicar su visión de lo sucedido unos días después a través de Instagram.



En primer lugar, le agradeció a sus oyentes por las muestras de afecto que recibió: "Mi agradecimiento eterno para ustedes queridos oyentes, quienes pagaron mi sueldo y acariciaron el alma con cada saludo, cada foto, cada comentario sobre las risas o cómo les cambia el humor en momentos difíciles. Fueron mi motor diario, mi razón y parte fundamental de mi pasión por el medio", señaló.

Y continuó: "Es muy dolorosa para mí esta situación, dejar un trabajo que amé durante más de 15 años y más de 18 en la empresa. Trabajo que me dio mucho y al que le di mucho yo también. Pero es eso, un trabajo. No es ni un matrimonio, ni un club de amigos. Y en un trabajo cuando sos útil o funcional sos parte y cuando dejas de serlo te invitan a retirarte. Y está bien que así sea".



El periodista dijo que fue un año muy complicado desde la muerte de su abuela en adelante u que su estado de salud le jugó en contra. "La obesidad no es una elección, por ahí si tenés la suerte de no serlo o ningún familiar la sufre no sabés de lo que te estoy hablando. pero cuando sos híper obeso tenés trastornos de sueño y te quedás dormido en cualquier lado, manejando, sentado o en una radio", reveló, y añadió que ahora está bien físicamente: "El dolor es en mi alma, mi cabeza y mi corazón".

"Alguien alguna vez me dijo que los amigos se cuentan dos veces: en las buenas para ver cuántos hay y en las malas para ver cuántos quedan. Mi suerte es que perdí muy pocos, pero fue duro el aprendizaje. Lo descubrí en mi operación, cuando clínicamente dejé de respirar y mi corazón frenó un tiempito, situación que me llevó a terapia intensiva varios días. Ahí descubrí quién se preocupó, quién llamó, quién vino a verme y quiénes no", dijo.

"Quiero agradecer también a quien es ahora el gerente artístico de la radio y a sus dueños que siguen confiando en mí y creen que aún tengo cosas para dar. Gracias por su preocupación, por su amor incondicional. Me lo quedo para siempre. Hoy ya no espero que sean las dos... porque basta, se terminó", concluyó.



El lunes siguiente, el conductor Matías Marti se refirió a la desvinculación, y señaló que "Cabito no va a a seguir en Basta... Es una decisión dolorosa, de la cual me hago cargo como conductor de grupo; sentí que hace rato que el programa había perdido algo (...) venía sintiendo que como parte del desgaste de este matrimonio de 18 años, el programa pedía a gritos cambios. La única manera de reinventarse era cambiando y Cabito hacía tiempo que había tenido algunos episodios de salud y, por otro lado, una participación dentro del programa que se había ido achicando".