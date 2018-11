Tendencias Desde Singapur hasta Sydney, estas son las diez ciudades más caras

Si bien las ciudades asiáticas son consideradas las más caras en alimentación, las europeas lideran los gastos en hogar, cuidado personal y ocio

Acaba de presentarse la encuesta The Worldwide Cost of Living 2018 referida a las ciudades más caras para vivir, en donde se analiza y hace una comparación de diversos aspectos, como precios de comida, bebida, ropa, artículos domésticos y artículos de cuidado personal, transporte, facturas de servicios públicos, escuelas privadas, ayuda doméstica y actividades de ocio.

En este reporte, publicado por The Economist Intelligence Unit (EIU), la división de investigación y análisis de The Economist Group, los investigadores analizan supermercados, tiendas de precio medio y tiendas especializadas de mayor precio.

Allí se afirma que las ciudades asiáticas se consideran las más caras en alimentación, mientras que Europa lidera el gasto de los hogares, el cuidado personal y el ocio.

Singapur es considerada, por quinto año consecutivo, la ciudad más cara del mundo. En el segundo lugar se encuentran París y Zúrich, según un estudio publicado por The Economist Intelligence Unit (EIU), la división de investigación y análisis de The Economist Group.

Estas son las diez ciudades más costosas del mundo:



Singapur

Por quinto año consecutivo, se posicionó como la primera ciudad en el ranking de las más costosas. Lentamente se fue convirtiendo en uno de los centros del comercio globales, y el segundo puerto que recibe más volumen de mercancías en el mundo.



La ciudad se distingue por el orden y limpieza de las calles, así como también por su educación. Con opciones variadas para turistas, mercados y templos, es una de las alternativas más populares para viajar.





París



París, la ciudad de las luces y el amor. La capital de Francia se convirtió en uno de los destinos más elegidos por los turistas que sueñan con recorrer las encantadores calles, conocer la Torre Eiffel, disfrutar del romanticismo de Montmatre, y las pequeñas cafeterías que se reparten por toda la ciudad.





Zúrich



En el tercer puesto se encuentra Zúrich​, la ciudad más grande de la Confederación Suiza. Tiene una población estimada de 404.783 habitantes registrados en el 2014 y un área metropolitana de 1.392.396 habitantes. Además de formar parte del ranking es también uno de los principales destinos populares que se encuentran en el radar del turista.

Te puede interesar Cabito hizo un descargo por Instagram tras su despido





Hong Kong



Hong Kong fue una de las ciudades más visitadas en el 2017. Una gran urbe cosmopolita, tecnológica y tradicional a su vez, seduce al viajero gracias a la combinación de ciudad moderna con un pasado milenario.



Con mercados callejeros, templos budistas y diferentes barrios populares y parques, los millones de turistas que arriban cada año tienen diferentes opciones en esta gran ciudad.



Oslo



Oslo, la capital noruega, es la ciudad más poblada y más importante del país. Con un mix cultural que se ve en cada rincón de la ciudad, es gracias al puerto que sus actividades económicas y financieras se incrementaron en el último tiempo.

Te puede interesar La tintorería que esconde lo mejor de la gastronomía japonesa



Ginebra



Otra ciudad Suiza que se ubica en el ranking de las más costosas es Ginebra. En este caso, la segunda ciudad más poblada de Suiza y con más cercanía al país francés forma parte del estudio global. Además de poseer innumerables tesoros que se miden en sus paisajes, es una ciudad global y diplomática por su increíble oficina de Naciones Unidas.





Seúl



La capital de Corea del Sur, es una de las más importantes y pobladas del mundo. Con un mix cultural que denota tanto en la arquitectura, en la población y en la historia de la ciudad, es además la ciudad que ocupa el septimo puesto del estudio global.



Copenhague



Fundada poco después del año 1000, Copenhague es una de las ciudades más atractivas de la costa escandinava. En ella, confluyen tradición, historia, cosmopolitismo, modernidad, vanguardia y, por supuesto, muchos ciclistas, ya que la mayoría de sus habitantes eligen este medio de transporte para trasladarse.





Tel Aviv



Tel Aviv, la ciudad israelí joven y cosmopolita donde convergen diferentes culturas, desde su estrecha relación de influencia europea con el encanto de tradiciones milenarias es una de las más costosas de todo Israel.





Sydney



Sídney es la ciudad con mayor crecimiento en Australia, con casi cinco millones de habitantes entre la ciudad propiamente dicha y el Greater Sydney, los suburbios. El 60% de la capacidad hotelera está en el centro, que recibe más de cuatro millones de visitantes al año.