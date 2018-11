Tensión en las redes Fuerte cruce entre Feinmann y Asís: ¿quién de los dos "arrugó"?

Las figuras televisivas protagonizaron un muy tenso entredicho en Twitter, pero luego uno decidió dar un paso atrás. Los detalles

Los periodistas y figuras televisivas Eduardo Feinmann y Jorge Asís fueron los protagonistas de un áspero intercambio en la red social Twitter.

El eje de la discusión fue, en principio, la expresidenta Cristina Kirchner.

El asunto comenzó debido a una acción de Feinmann, quien escribió que sentía "asco" por sus excompañeros de "Animales sueltos" Alejandro Fantino y Asís, luego de que el diario Clarín publicara la información de que ambos se habían reunido con Cristina.

El escritor y columnista de Fantino le respondió a Feinmann: "Lamento darle 'asco' al colega Eduardo Feinmann por mi 'reunión en off' con 'La Doctora' divulgado con relativa ética por el León de Clarín (se referiría a Pablo de León, periodista del matutino".

"No comparto los preceptos morales del colega. Me limito a hacer periodismo. Sin dar lecciones a la humanidad", agregó el "Turco".

Más tardes, en lugar de retrucar, Feinmann eligió borrar el tuit con el que había comenzado el cruce.