Fresh Up Tour Paul McCartney vuelve a la Argentina en marzo de 2019

Vuelve la leyenda Paul McCartney. Tocará el próximo 23 de marzo en el Campo Argentino de Polo en el marco de la gira Freshen Up Tour.

Confirmado, vuelve Sir Paul McCartney. Con sus 76 años, el músico de The Beatles se presentará en Buenos Aires el 23 de marzo de 2019 en el Campo Argentino de Polo.

Se supo este fin de semana con los sorpresivos afiches que se desplegaron en la ciudad de Buenos Aires.

Llevará adelante la gira Freshen Up Tour con shows en Latinoamérica. Promocionará su último disco "Egypt Station", el número 17 como solista. Esta gira comenzó en septiembre en Canadá, siguió en Estados Unidos y luego en Japón.

El último show en la Argentina de McCartney fue en el marco del One on One Tour, en mayo de 2016 y tuvo lugar en La Plata y Córdoba.

La venta de entradas general será por ticketek desde el 7 de diciembre a las 12 PM y habrá una preventa exclusiva del 4 al 7 de este mes.