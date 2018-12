Escándalo en los Oscar: Kevin Hart renuncia a ser presentador por sus chistes homófobos

Por unos twitts pasados, el cómico Kevin Hart se vio obligado a rechazar el puesto, dos días después de anunciar que sería el presentador en los Oscar.

Su pasado lo condena. En solo dos días el cómico Kevin Hart pasó de ser le presentador estrella de los Oscar a caer víctima de sus propias bromas y verse obligado a renunciar a uno de los trabajos más relevantes para un artista. Hart anunció el jueves por la noche que renuncia a presentar los premios Oscar de la Academia de Cine de 2019 para “no ser una distracción”, después de que las redes sociales le recordaran una serie de chistes homófobos que hizo hace unos años.

Hart había anunciado el martes que sería el presentador de los Oscar. Es un cómico muy popular en Estados Unidos que ha grabado varios especiales de stand-up y comedias recientes como Jumanji y Dale duro.

Cuando Hart lo contó en las redes, fueron las mismas las que le recordaron al cómico su tendencia a hacer chistes homófobos en el pasado. El hombre hacía reír al público contando como le aterraba que su hijo pudiera ser homosexual y vigilaba con qué juguetes jugaba. Esos mismos chistes los hizo en las redes sociales hace años. La búsqueda de twitts del pasado dio con varios mensajes de ese estilo. Aunque algunos de ellos ya fueron borrados.

Según informó el mismo Hart, la Academia le dijo que tenía disculparse por esos twitts o tendrían que buscar otras opciones. Al principio el artista no accedió, luego lo hizo, pero finalmente, en la noche del jueves Hart anunció que renunciaba al trabajo de presentar los Oscar 2019. “He tomado la decisión de no hacer los Oscar de este año… esto es porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser una fiesta para tantos artistas increíbles. Me disculpo sinceramente con la comunidad LGBTQ por mis palabras insensibles en el pasado". En un segundo mensaje dijo: “Siento haber herido a alguna gente. Estoy evolucionando y quiero continuar haciéndolo”.